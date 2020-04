Was sind Dedizierte und Bare-Metal-Server?

Hier erfahren Sie, was dedizierte und Bare-Metal-Server sind, wie sie im Vergleich zu virtuellen Servern funktionieren und für welche Anwendungsfälle sie am besten geeignet sind.

Sowohl dedizierte als auch Bare-Metal-Server sind eine Form von Cloud-Diensten, bei denen der Kunde eine physische Maschine von einem Anbieter mietet, die nicht mit anderen Kunden geteilt wird.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Cloud-Computing, das auf virtuellen Maschinen basiert, wird bei dedizierten Servern kein Hypervisor vorinstalliert, sodass der Kunde die vollständige Kontrolle über seine Server-Infrastruktur hat.

Mit einem dedizierten Server erhalten die Kunden durch die vollständige Kontrolle über die physische Maschine die Flexibilität, ihr eigenes Betriebssystem zu wählen und Hardware und Software für bestimmte, oft datenintensive Arbeitslasten fein abzustimmen.

Neben virtuellen Servern, Netzwerken und Speichern sind Bare-Metal-Server eine grundlegende Komponente des IaaS-Stacks im Cloud Computing.

Die Hauptvorteile von dedizierten und Bare-Metal-Servern basieren auf dem Zugang der Endbenutzer zu den Hardwareressourcen. Zu den Vorteilen dieses Ansatzes gehören die folgenden:

Zusammengenommen spielen dedizierte und Bare-Metal-Server aufgrund ihrer einzigartigen Kombination aus Leistung und Kontrolle für viele Unternehmen eine wichtige Rolle im Infrastruktur-Mix.

Obwohl die Begriffe in diesem Artikel bis zu diesem Punkt austauschbar verwendet wurden, sind dedizierte und Bare-Metal-Server ähnlich, aber nicht gleichzusetzen. Ihre Unterschiede bestehen weniger in den Servern selbst als vielmehr darin, wie sie vom Provider bereitgestellt werden.

Früher wurden dedizierte Server mit langen Bereitstellungszeiten, Verrechnungsintervallen von Monaten oder Jahren und oft mit Low-End- oder sogar veralteter Hardware in Verbindung gebracht.

Das Konzept der Bare-Metal-Server entstand als Antwort auf die manchmal negativen Assoziationen mit dedizierten Servern und Hosting. Anbieter, die sich auf Bare-Metal-Server spezialisiert haben, bieten dedizierte Hardware in einer Art und Weise an, die einem Cloud-Service-Modell viel näher kommt. Bereitstellungszeiten von Minuten, Stunden und Hardware, die von preiswerten bis hin zu Spitzenkomponenten, einschließlich Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs), reicht. Dedizierte Server sind nach wie vor eine preisgünstige Alternative für Kunden, die diese Eigenschaften nicht benötigen.

