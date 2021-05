Unternehmererfolg in Krisenzeiten: Das eigene Unternehmen trotz Corona voranbringen

Auch wenn die Zeiten sich gerade unruhig präsentieren und jedermann von einer Krise spricht, gilt es, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und nach vorne zu blicken. Denn jede Krise ist auch eine Chance.

Neue Erfolge durch Digitalisierung

Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle, um das eigene Unternehmen voranzubringen, neue Absatzmärkte zu erschließen und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Hier eröffnen sich unendliche Möglichkeiten, neue Kunden zu erreichen und zu gewinnen, sowie das eigene Produkt zu bewerben und zu verkaufen und das ganz corona-konform. Außerdem lässt sich durch den passenden Internetauftritt das Image des eigenen Unternehmens verbessern.

So können beispielsweise mit einem Onlineshop die Kunden trotz der Pandemie weiterhin erreicht werden. Neue Absatzwege sind gerade in diesen Zeiten wichtig, um auch außerhalb der üblichen Verkaufswege das Produkt oder eine Dienstleistung an den Kunden zu bringen. Potenzielle Kunden sind heute in allen digitalen Kanälen unterwegs und wollen dort abgeholt werden. Vom Staat gibt es obendrein attraktive Zuschüsse, die die Digitalisierung der Unternehmen unterstützen. Dafür braucht es allerdings einen kompetenten Berater, der sich im Dschungel der digitalen Welt zurechtfindet.

Jetzt Zuschüsse sichern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zuschüsse für das digitale Projekt zu erhalten. Aktuell ist die Überbrückungshilfe III zu nennen, die es allen von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen ermöglicht, die Kosten für digitale Projekte, wie das Einrichten eines Onlineshops, gefördert zu bekommen. Diese Förderung deckt in manchen Fällen sogar bis zu 100 % der anfallenden Kosten ab. Mit go-digital und Digital Jetzt gibt es zwei weitere Förderprogramme des Bundeministeriums für Wirtschaft, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richten. Mit einer Förderquote von bis zu 70 % ein lohnendes Unterfangen. Wer lieber über eine Bank finanzieren will, kann die Digitalisierungsprämie der L-Bank in Anspruch nehmen, die mit einer Förderquote von 20 % -50 % ebenfalls eine gute Hilfe bietet. Diese gilt für alle Unternehmen in Baden-Württemberg.

Den richtigen Partner finden

Die onetop GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen voranzubringen. Das Angebot zielt vor allem auf den Dienstleistungssektor, den Einzelhandel und das Gastronomie- und Tourismusgewerbe. Die kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter helfen nicht nur in allen Fragen rund um die Digitalisierung der Unternehmen, sie beraten diese auch zu den verschiedenen Möglichkeiten, das Projekt vom Staat fördern zu lassen, so dass die Umsetzung der Digitalisierung sich auch finanziell für die Beteiligten lohnt. Das Projekt kann innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden, so dass schon bald das ganze Unternehmen von den neuen Möglichkeiten profitiert.

Onetop GmbH – eMarketing Agentur

Die Experten der onetop eMarketing Agentur stehen den Unternehmen in den Bereichen digitale Strategie, digitales Marketing, Media Creation und E-Commerce mit Rat und Tat zur Seite. Geschäftsführer Steffen Hoss und sein Team kümmern sich von Anfang bis Ende um Strategie, Umsetzung und Überwachung digitaler Maßnahmen wie die Erstellung einer Webseite oder eines Onlineshops bei diversen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

