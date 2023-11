Einflussreiche Präsenz Taiwans auf der MEDICA 2023

Am 13. November 2023 eröffnete Taiwan seine hochkarätige Präsentation von Gesundheitsinnovationen auf der MEDICA 2023 in Düsseldorf, einer der führenden medizinischen Fachmessen weltweit. Im Taiwan-Pavillon, der von vier Unternehmen mit dem renommierten Taiwan Excellence Award ausgezeichneten Neuheiten belebt wird, wurde die Eröffnungsveranstaltung mit einem Presse-Launch-Event begangen.

Taiwan: Ein starker Akteur im globalen Gesundheitssektor

Franz Huang, Generaldirektor der Wirtschaftsabteilung der Taipeh-Repräsentanz in Deutschland, unterstrich in seiner Begrüßungsrede die Rolle Taiwans als bedeutender Beitragender zum Welthandel, insbesondere im Bereich der Medizintechnik. Mit einem Exportwert von 7,51 Milliarden USD im Jahr 2022 und Deutschland als Hauptmarkt, positioniert sich Taiwan strategisch, um den globalen Bedarf im Gesundheitswesen zu decken. Diese Zahlen illustrieren Taiwans wirtschaftliche Stärke und untermauern die enge Partnerschaft mit Deutschland.

Innovationen aus Taiwan im Rampenlicht

Pei-Yu Lin, stellvertretende Direktorin von TAITRA, betonte Taiwans fortwährendes Engagement für Innovation in digitaler Gesundheitsversorgung und Biotechnologie. Die Präsentationen umfassten revolutionäre Produkte wie das KI-integrierte Netzhautbildgebungsgerät Horus Scope von MiiS, das RevoCart One Step-Knorpelreparatursystem von BioGend Therapeutics, die Telemedic-Workstation von Wincomm zur Optimierung von EKG-Prozessen und LDCT AI von V5 Technologies für die Früherkennung von Lungenkrebs.

Einladung zur Entdeckung und Inspiration

Der Taiwan Excellence Pavillon, gelegen in Halle 17, Stand C6, ist nicht nur ein Schaufenster für medizinische Innovationen, sondern auch ein Ort für kulturelle Erlebnisse. Am 14. und 15. November finden von 15.00 bis 16.30 Uhr kulturelle Veranstaltungen statt, bei denen Besucher in traditionelle taiwanesische Bräuche eintauchen und kulinarische Spezialitäten genießen können.

Ausblick auf die MEDICA 2023

Die Eröffnungsveranstaltung gab einen ersten Einblick in die dynamische Atmosphäre, die in den kommenden Tagen auf der MEDICA 2023 herrschen wird. Taiwans einzigartige Kombination aus Kultur und Innovation verspricht, sowohl zu beeindrucken als auch neue Möglichkeiten im Gesundheitswesen und in der Technologie zu inspirieren.

Weitere Informationen zu Taiwans Präsenz auf der MEDICA 2023 finden Sie unter www.twexcellence-medica.com.