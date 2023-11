Die Welt der Gaming-Plattformen ist vielfältig und bietet zahlreiche Optionen für PC-Spielerinnen und -Spieler. In diesem Artikel vergleichen wir die bekanntesten Plattformen – Steam, Origin, GOG Galaxy, Uplay und mehr – und helfen Ihnen dabei, die beste Wahl für Ihre individuellen Vorlieben zu treffen.

Steam: Die größte und bekannteste Plattform

Steam, betrieben von Valve, ist die größte und bekannteste Gaming-Plattform und bietet ein riesiges Angebot an AAA- sowie Indie-Spielen. Die Plattform punktet mit regelmäßigen Sales, starken Community-Funktionen und der Möglichkeit, eigene Mods zu erstellen und zu teilen. Allerdings wird Steam auch für seine strenge DRM-Politik und die Schwierigkeiten bei der Rückerstattung kritisiert.

Origin: Die Heimat von EA-Titeln

Origin, betrieben von Electronic Arts, fokussiert sich hauptsächlich auf EA-eigene Spiele wie „FIFA“, „Battlefield“ und „The Sims“. Die Plattform bietet zwar nicht so viele Spiele wie Steam, punktet aber mit exklusiven EA-Titeln und schnellem Kundenservice. Einige Spieler empfinden jedoch die Bedienung von Origin als umständlich.

GOG Galaxy: DRM-freie Klassiker

GOG Galaxy, entwickelt von Good Old Games, konzentriert sich auf ältere Klassiker und bietet diese ohne DRM-Kopierschutz und optimiert für aktuelle Betriebssysteme an. Das Angebot ist handverlesen und qualitativ hochwertig, aber nicht so umfangreich wie bei anderen Plattformen.

Uplay: Fokus auf Ubisoft-Spiele

Uplay, betrieben von Ubisoft, legt den Schwerpunkt auf Ubisoft-eigene Spiele wie „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Watch Dogs“. Die Plattform bietet zusätzliche Belohnungen in Form von Ubisoft Club Punkten und integriert auch Spiele anderer Publisher. Manche Spieler betrachten Uplay allerdings als unnötige zusätzliche Software.

Epic Games Store: Eine wachsende Plattform mit Exklusivtiteln

Eine weitere Plattform, die in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist der Epic Games Store. Betrieben von Epic Games, den Entwicklern hinter dem beliebten Spiel „Fortnite“, bietet diese Plattform eine wachsende Anzahl von Spielen, darunter einige exklusive Titel, die nur im Epic Games Store erhältlich sind. Eines der Hauptmerkmale, das den Epic Games Store von anderen Plattformen abhebt, ist das Angebot von kostenlosen Spielen, die wöchentlich oder sogar täglich wechseln können. Dies ermöglicht Spielern, ihre Spielbibliothek ohne zusätzliche Kosten zu erweitern.

Xbox Game Pass für PC: Abonnement-basiertes Gaming

Microsoft hat mit dem Xbox Game Pass für PC eine interessante Option für PC-Spieler geschaffen. Dieses Modell ist besonders attraktiv für Spieler, die gerne verschiedene Titel ausprobieren möchten, ohne in jedes einzelne Spiel investieren zu müssen. Der Xbox Game Pass für PC bietet sowohl First-Party-Titel von Microsoft als auch Spiele von anderen Entwicklern.

Itch.io: Die Indie-Plattform für kreative Entdeckungen

Für Spieler, die auf der Suche nach Indie-Spielen und experimentellen Titeln sind, ist Itch.io eine großartige Plattform. Diese Plattform ermöglicht es kleinen Entwicklern und Künstlern, ihre Spiele und Projekte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Oftmals sind die Spiele auf Itch.io DRM-frei und lassen sich auf einer „Pay-What-You-Want“-Basis erwerben. Die Plattform bietet zudem eine Vielzahl von Spiele-Bundles und Game Jams, bei denen Entwickler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und neue Spielkonzepte ausprobieren können.

Fazit: Es gibt eine Plattform für jeden Spielertyp

Die Gaming-Welt ist voller Möglichkeiten, und es gibt eine Plattform für jeden Spielertyp. Steam, Origin, GOG Galaxy und Uplay bieten jeweils einzigartige Vorteile und Spielangebote, während der Epic Games Store, der Xbox Game Pass für PC und Itch.io zusätzliche Optionen für unterschiedliche Gaming-Präferenzen bieten. Weiterhin ermöglichen spezialisierte Plattformen wie Battle.net, Humble Bundle oder Green Man Gaming den Zugriff auf exklusive Titel und besondere Angebote. Nehmen Sie sich die Zeit, die verschiedenen Plattformen zu erkunden und diejenige auszuwählen, die am besten zu Ihren Interessen und Bedürfnissen passt. Dabei sollten Sie auch Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Community-Aspekte und Kundensupport berücksichtigen. Und bitte denken Sie daran, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren: den Spaß am Spielen! Denn egal, welche Plattform Sie wählen, das ultimative Ziel sollte immer sein, Ihre Gaming-Erfahrung zu bereichern und unvergessliche Momente zu erleben.