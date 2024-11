Siemens Xpedition: KI-gestützte Software der nächsten Generation für das Elektronikdesign

Ein neuer Ansatz für elektronische Designs

Siemens verfolgt mit der neuen Softwaregeneration für das Design elektronischer Systeme einen multidisziplinären und integrierten Ansatz. Die Produkte Xpedition™, Hyperlynx™ und PADS™ Professional wurden in einer benutzerfreundlichen Umgebung zusammengeführt, die durch KI und Cloud-Funktionen unterstützt wird. Diese Lösung zielt darauf ab, Ingenieure besser auszustatten, um den steigenden Anforderungen einer immer komplexer werdenden Designlandschaft gerecht zu werden.

Die Elektronikdesignbranche steht zunehmend vor Herausforderungen wie dem Mangel an qualifiziertem Personal, Lieferkettenproblemen und der wachsenden Komplexität der Produkte. Siemens adressiert diese Probleme mit einer Softwarelösung, die vorausschauendes Engineering und eine optimierte Zusammenarbeit durch Cloud-Konnektivität ermöglicht. Diese Unterstützung hilft Ingenieuren, effizienter zu arbeiten und sich schneller an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Vorteile der KI-gestützten Funktionen und der Cloud-Integration

Ein Schwerpunkt der neuen Siemens-Software liegt auf der Integration von KI-Funktionen. Diese sollen die Ingenieursarbeit vereinfachen, indem sie Prozesse automatisieren, Lernkurven verkürzen und die Produktivität steigern. Die Software kann durch KI-gestützte Analysen und vorausschauende Warnungen die Entscheidungsfindung unterstützen und Fehlerquellen im Designprozess frühzeitig aufzeigen.

Durch die Einbindung in die Cloud wird nicht nur der Zugriff auf Projekte von verschiedenen Standorten aus ermöglicht, sondern auch die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette verbessert. Ingenieure und andere Stakeholder können einfacher auf spezialisierte Dienstleistungen zugreifen und haben besseren Einblick in globale Lieferketten. Dies reduziert Engpässe und verbessert die Planbarkeit in der Produktentwicklung.

Integration mit anderen Siemens-Lösungen

Die neue Softwaregeneration ist nahtlos mit der Teamcenter®-Software für das Produktlebenszyklusmanagement und der NX™-Software für die Produktentwicklung verbunden. Diese Integration ermöglicht die Unterstützung mehrerer Stücklisten (Multi-BOM) und verbessert die Zusammenarbeit zwischen ECAD- und MCAD-Domänen. Der Datenfluss entlang des gesamten Produktlebenszyklus wird durch den Einsatz digitaler Threads optimiert.

Ein weiterer Vorteil der neuen Software liegt in den hohen Sicherheitsstandards. Siemens bietet konfigurierbare und geolokalisierte Zugriffskontrollen, die den strengen Branchenstandards entsprechen. Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern sorgen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und gewährleisten den Schutz sensibler Daten.

Resonanz aus der Industrie und erste Anwendungen

Die Resonanz auf die neue Softwarelösung von Siemens ist positiv. Tom Pitchforth, Vice President of Electronics Engineering bei Leonardo, betonte die Bedeutung dieser Lösung für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Er erläuterte, dass die neuen Funktionen eine strategische Flexibilität bieten und die Produktivitätsphasen beschleunigen können. Die lange Partnerschaft mit Siemens sei entscheidend, um den wachsenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Die Software der nächsten Generation wird in der Industrie als ein wichtiges Werkzeug angesehen, das es Unternehmen ermöglicht, schneller und effizienter auf Veränderungen im Markt zu reagieren. Durch die Kombination aus intuitiver Bedienbarkeit, Cloud-Funktionen und KI-Unterstützung soll die Software den Herausforderungen des Fachkräftemangels und der Komplexität moderner Designs gerecht werden.

Mehr Informatione dazu gibt es hier: Electronic systems design and manufacturing | Siemens Software

Verfügbarkeit und Zukunftsperspektive

Die Xpedition™ NG- und Hyperlynx™ NG-Software sind ab sofort erhältlich. Die PADS™ Pro NG-Software soll im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Siemens plant, die Software kontinuierlich weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Industrie anzupassen. Zusätzliche Funktionen zur Unterstützung von modellbasierter Systementwicklung und weiteren Integrationen sind ebenfalls vorgesehen.

Mehr Informationen zur neuen Software und deren Spezifikationen finden Interessierte auf der offiziellen Webseite von Siemens Digital Industries Software.