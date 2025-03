Dynamische Stromtarife: Wie Billogram & Rabot Energy das Rechnungs-Chaos beenden wollen

Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Stromrechnung wirklich verstanden? Und wann waren Sie sich absolut sicher, dass jeder Cent korrekt abgerechnet wurde? Wenn Sie jetzt zögern, sind Sie in bester Gesellschaft. Die Abrechnungen deutscher Energieunternehmen entwickeln sich zunehmend zu einem Quell der Verwirrung und, ja, auch des Ärgers. Die Gründe sind vielfältig: undurchsichtige Preismodelle, mangelnde Transparenz und jetzt kommt mit den dynamischen Stromtarifen eine neue Ebene der Komplexität hinzu. Das Ergebnis? Laut Bundesnetzagentur eine Flut an Beschwerden. Doch wo ein Problem ist, wächst oft auch eine Lösung – in diesem Fall aus einer spannenden Kooperation zwischen Schweden und Deutschland.

Das schwedische FinTech-Unternehmen Billogram, bekannt für seine innovativen digitalen Rechnungs- und Zahlungslösungen, tut sich mit dem aufstrebenden deutschen Energie-Start-up Rabot Energy zusammen. Ihr gemeinsames Ziel: Den Albtraum fehlerhafter Stromabrechnungen zu beenden und eine kundenfreundliche, präzise Abrechnung für dynamische Stromtarife zu etablieren. Wir haben uns angesehen, was hinter dieser Partnerschaft steckt und warum sie für Sie als Verbraucher relevant sein könnte.

Das Problem: Wenn die Stromrechnung zum Glücksspiel wird

Fehlerhafte Rechnungen sind mehr als nur ärgerlich – sie untergraben das Vertrauen zwischen Kunden und Energieversorgern. Die Bundesnetzagentur schlägt Alarm: Im Jahr 2024 gingen sage und schreibe 58.994 Anfragen und Beschwerden rund um die Energieversorgung ein. Der Löwenanteil dieser Eingaben drehte sich – Sie ahnen es – um die Rechnungsstellung. Ein trauriger Rekord, der die Dringlichkeit des Problems unterstreicht.

Woher kommt dieses Chaos? Ein Hauptgrund liegt in der wachsenden Komplexität der Preisgestaltung. Energiepreise schwanken, Umlagen ändern sich, und die individuellen Verbrauchsmuster müssen exakt erfasst werden. Hinzu kommt eine oft beklagte Intransparenz, die es Kunden schwer macht, die Berechnung nachzuvollziehen.

Dynamische Stromtarife: Fluch und Segen zugleich?

Seit dem 1. Januar 2025 ist es offiziell: Energieversorger müssen in Deutschland dynamische Stromtarife anbieten, sofern Kunden über einen intelligenten Stromzähler (Smart Meter) verfügen. Diese Tarife, deren Preise sich an den aktuellen Börsenstrompreisen orientieren, bieten theoretisch Sparpotenzial für Verbraucher, die ihren Stromverbrauch in günstigere Zeiten verlagern können. Sie sind ein wichtiger Baustein für die Energiewende und ein effizienteres Stromnetz.

Doch die Medaille hat eine Kehrseite: Die Abrechnung wird ungleich komplexer. Statt eines festen Preises pro Kilowattstunde müssen stunden- oder gar viertelstundengenaue Verbrauchsdaten mit den entsprechenden, stark schwankenden Preisen multipliziert und summiert werden. Für viele traditionelle Abrechnungssysteme der Energieversorger ist das eine Herkulesaufgabe.

„Viele Anbieter in Deutschland nutzen traditionelle Systeme, die eine individuelle Abrechnung dynamischer Strompreise erschweren“

, bestätigt Sören Steckmest, Director Central and Western Europe bei Billogram.

Diese Systeme sind oft nicht auf die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit ausgelegt und erfordern aufwändige manuelle Eingriffe – eine Hauptquelle für Fehler.

Die Lösung: Eine schwedisch-deutsche Tech-Allianz für präzise Abrechnung

Hier kommt die Partnerschaft zwischen Billogram und Rabot Energy ins Spiel. Rabot Energy ist ein junges deutsches Unternehmen, das sich auf genau diese dynamischen und flexiblen Stromtarife spezialisiert hat. Sie standen vor der Herausforderung, eine Abrechnungslösung zu finden, die nicht nur technisch präzise, sondern auch maximal kundenfreundlich ist.

Jan Rabe, CEO von Rabot Energy, bringt es auf den Punkt:

„Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kunden immer die richtige Kostenübersicht zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis erhalten.“

Eine Selbstverständlichkeit? In der Theorie ja, in der Praxis eine technische Meisterleistung.

„Das erfordert ein hohes Maß an technischer Präzision und Prozesse, die den manuellen Aufwand reduzieren“

, ergänzt Sören Steckmest von Billogram.

Billogram bringt genau diese Expertise mit. Das FinTech entwickelt seit Jahren digitale Softwarelösungen für flexible und automatisierte Rechnungsstellung und Zahlungsprozesse. Ihre Plattform ist darauf ausgelegt, komplexe Preismodelle und große Datenvolumina effizient zu verarbeiten.

Wie funktioniert die smarte Abrechnung?

Die Basis für die präzise Abrechnung dynamischer Tarife sind intelligente Stromzähler (Smart Meter). Diese erfassen den Stromverbrauch in kurzen Intervallen (z.B. alle 15 Minuten) und übermitteln die Daten digital.

Datenverarbeitung in Echtzeit: Die Verbrauchsdaten aus den Smart Metern fließen direkt in die Billogram-Plattform. Preisabgleich: Gleichzeitig werden die tagesaktuellen oder sogar stundengenauen Börsenstrompreise abgerufen. Automatisierte Berechnung: Die Software verknüpft automatisch die Verbrauchsdaten mit den jeweils gültigen Preisen und berechnet die individuellen Kosten für jeden Zeitabschnitt. Transparente Rechnungsstellung: Die Ergebnisse werden in einer klaren, digitalen Rechnung aufbereitet, die dem Kunden zeitnah zur Verfügung gestellt wird – oft über ein Online-Portal oder eine App.

„Aufgrund der starken Schwankungen der Strompreise an der Börse war es nicht immer einfach, die Kosten zu berechnen, die wir an die Kunden weitergeben“, erklärt Rabe. „Durch den Einsatz von Smart Metern ist es uns gelungen, Echtzeitdaten zur Erstellung individueller Rechnungen zu nutzen.“

Der entscheidende Vorteil der Billogram-Software liegt in der Automatisierung:

„Durch den Einsatz unserer Software können sie nun den gesamten Prozess automatisieren. Das erhöht die Effizienz und reduziert manuelle Fehler“

, so Steckmest.

Das Ergebnis für Sie als Kunde? Eine pünktliche, nachvollziehbare und vor allem korrekte Abrechnung Ihrer dynamischen Stromtarife. Tschüss, Rechnungs-Roulette!

Mehr als nur korrekte Zahlen: Fokus auf das Kundenerlebnis

Eine korrekte Rechnung ist die Pflicht, aber die Kür liegt im Kundenerlebnis. Billogram und Rabot Energy haben erkannt, dass Transparenz und einfacher Zugang zu Informationen entscheidend für die Kundenzufriedenheit sind.

„Mit genau diesen Werten identifizieren wir uns auch“

, betont Jan Rabe.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es, Kunden eine intuitive Darstellung ihrer Verbrauchs- und Kostendaten sowie Echtzeit-Updates zu Rechnungs- und Zahlungsprozessen zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jederzeit per App sehen, wie viel Strom Sie gerade verbrauchen und was er kostet – das schafft Bewusstsein und Kontrolle.

Sören Steckmest bestätigt die positiven Effekte: „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass diese Form der Transparenz die Rückfragen der Kunden reduziert und das Kundenerlebnis verbessert.“ Ein benutzerfreundliches Self-Service-Portal, über das Kunden ihre Daten einsehen und teilweise sogar selbst Anpassungen vornehmen können (z.B. bei Kontaktdaten), spart nicht nur Zeit auf beiden Seiten, sondern stärkt auch das Gefühl der Kontrolle beim Kunden.

Auch das Mahnwesen wird smarter (und freundlicher)

Ein besonders heikler Punkt in der Kundenbeziehung ist das Mahnwesen. Traditionelle Mahnprozesse sind oft rigide, verursachen hohe Kosten im Kundenservice und führen nicht selten zur Kündigung durch frustrierte Kunden.

„Wir haben festgestellt, dass Zahlungsforderungen und Inkasso zu höheren Kosten im Kundenservice führen und viele Verbraucher mit der Kündigung ihres Vertrages drohen“

, erklärt Steckmest.

Billogram und Rabot Energy setzen auch hier auf einen moderneren, kundenorientierten Ansatz. „Wir haben unser Mahnwesen per E-Mail, Brief und auch Textnachrichten wie SMS automatisiert“, erläutert Rabe. Der Clou: Statt direkt mit der Keule zu kommen, werden Kunden oft schon vor Ablauf der Zahlungsfrist mit „sanften Mahnungen“ (Gentle Reminders) freundlich an die offene Rechnung erinnert. Das hilft, Zahlungsverzug zu vermeiden und die Kundenbeziehung nicht unnötig zu belasten.

Skalierbarkeit für die Zukunft der Energiewelt

Der Markt für dynamische Stromtarife steht erst am Anfang, doch das Wachstumspotenzial ist enorm. Immer mehr Verbraucher suchen nach Möglichkeiten, ihre Energiekosten zu senken und aktiv an der Energiewende teilzunehmen. Rabot Energy spürt diese steigende Nachfrage seit seiner Gründung 2021 deutlich.

Die gewählte Softwarelösung muss daher mitwachsen können. „Unsere Software für die digitale Rechnungsverwaltung arbeitet mit cloud-basierten Systemen und kann daher steigende Transaktionsvolumina bewältigen“, versichert Steckmest. Das bedeutet, dass die Plattform auch bei einer stark wachsenden Kundenzahl und zunehmender Datenmenge stabil und performant bleibt.

Für Rabot Energy ist das ein entscheidender Vorteil:

„Die Software ermöglicht langfristig eine reibungslose Abwicklung und optimiert die internen Prozesse“

, unterstreicht Rabe.

Die Partnerschaft schafft somit die technische Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einem sich schnell wandelnden Energiemarkt.

Die Vorteile auf einen Blick:

Höhere Genauigkeit: Automatisierte Prozesse reduzieren manuelle Fehler bei der Abrechnung komplexer Tarife.

Automatisierte Prozesse reduzieren manuelle Fehler bei der Abrechnung komplexer Tarife. Mehr Transparenz: Kunden erhalten klare, nachvollziehbare Rechnungen und Echtzeit-Einblicke in Verbrauch und Kosten.

Kunden erhalten klare, nachvollziehbare Rechnungen und Echtzeit-Einblicke in Verbrauch und Kosten. Verbessertes Kundenerlebnis: Intuitive Portale, Self-Service-Optionen und ein smarteres Mahnwesen steigern die Zufriedenheit.

Intuitive Portale, Self-Service-Optionen und ein smarteres Mahnwesen steigern die Zufriedenheit. Gesteigerte Effizienz: Energieversorger können interne Prozesse optimieren und Kosten im Kundenservice senken.

Energieversorger können interne Prozesse optimieren und Kosten im Kundenservice senken. Zukunftssicherheit: Cloud-basierte Lösungen sind skalierbar und gewappnet für steigende Nutzerzahlen und Datenvolumina.

Warum ist das wichtig für Sie?

Auch wenn Sie (noch) keinen dynamischen Stromtarif nutzen, zeigt diese Entwicklung einen klaren Trend: Die Energieabrechnung wird digitaler, transparenter und kundenorientierter. Der Druck auf alle Energieversorger steigt, ihre veralteten Systeme zu modernisieren und Ihnen als Kunden endlich klare, fehlerfreie Rechnungen zu liefern. Die Kooperation von Billogram und Rabot Energy ist ein starkes Signal in diese Richtung und könnte als Vorbild für die gesamte Branche dienen.

Fazit: Ein wichtiger Schritt Richtung digitale Energiezukunft

Die Partnerschaft zwischen Billogram und Rabot Energy ist mehr als nur eine technische Kooperation; sie ist eine Antwort auf die wachsenden Schmerzen im deutschen Energiemarkt. Fehleranfällige Rechnungen und die Komplexität neuer Tarifmodelle wie der dynamischen Stromtarife erfordern dringend innovative Lösungen. Durch die Kombination von FinTech-Expertise und energiewirtschaftlichem Know-how entsteht eine Plattform, die nicht nur Fehler reduziert, sondern auch das Kundenerlebnis durch Transparenz und digitale Services maßgeblich verbessert.

Sören Steckmest fasst die Vision zusammen:

„Die Zusammenarbeit schafft die Grundlage für eine digitale und kundenfreundliche Zukunft.“

Es bleibt zu hoffen, dass dieses Beispiel Schule macht und bald mehr Verbraucher in Deutschland ihre Stromrechnung ohne Stirnrunzeln oder gar Ärger öffnen können. Denn eines ist sicher: Die Zukunft der Energieversorgung ist digital, flexibel und sollte vor allem eines sein – fair und verständlich abgerechnet.

Wenn Sie also demnächst über einen Wechsel zu einem dynamischen Stromtarif nachdenken, achten Sie nicht nur auf den Preis, sondern auch darauf, wie der Anbieter die Abrechnung gestaltet. Vielleicht ist es ja ein Anbieter, der auf eine smarte Lösung wie die von Billogram setzt – damit die Stromrechnung endlich wieder das ist, was sie sein sollte: eine klare und korrekte Aufstellung Ihres Verbrauchs.