Siemens und Microsoft kooperieren für KI-gestütztes PLM

Siemens arbeitet mit Microsoft zusammen, um mit Azure KI-gestützte Lösungen für ein stabiles Produktlebenszyklusmanagement zu liefern. Als Reaktion auf die wachsende Kundennachfrage wird das Siemens Xcelerator as a Service-Portfolio auf Microsoft Azure verfügbar, beginnend mit Siemens Teamcenter X für Product Lifecycle Management (PLM).

Erweiterte Partnerschaft für die digitale Transformation

Siemens Digital Industries Software hat heute eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben. Das Siemens Xcelerator as a Service-Industriesoftwareportfolio wird über Microsofts Cloud- und KI-Plattform Azure verfügbar gemacht und mit Generative AI und Copilot-Funktionen integriert. Dies wird die Flexibilität und Auswahl für Siemens-Kunden erhöhen und die branchenführenden KI-Lösungen von Microsoft für Siemens-Kunden zugänglicher machen.

„Unsere Kunden haben uns gebeten, unsere branchenführende Industriesoftware auf Azure zu bringen“

, sagte Tony Hemmelgarn, CEO und President, Siemens Digital Industries Software.

„Siemens und Microsoft sind seit mehr als 35 Jahren Partner, und wir freuen uns, diese Partnerschaft auszubauen, damit wir unseren Kunden die digitale Transformation durch unsere gemeinsamen Lösungen bestmöglich ermöglichen können.“

Teamcenter X auf Microsoft Azure

In einem ersten Schritt wird Siemens die schnell skalierbare und sichere PLM-Lösung Teamcenter® X auf Microsoft Azure bereitstellen, sodass Kunden ihre geschäftskritischen Lösungen auf ihrer bevorzugten Cloud- und KI-Plattform implementieren können. Teamcenter X basiert auf der gleichen bewährten, robusten und sicheren Software-as-a-Service (SaaS)-Architektur, die von einigen der weltweit führenden Hersteller und Innovatoren genutzt wird. Sie ermöglicht es Teams, schnell zu starten und ihre Produktdaten unter Kontrolle zu bringen. So können sie die Durchlaufzeiten reduzieren, IT-Kosten minimieren und Innovationen beschleunigen. Mit der Verfügbarkeit von Teamcenter X auf Azure können Unternehmen von Microsofts verantwortungsvollen KI-Tools und dem Zugang zu Sicherheit auf Unternehmensniveau profitieren.

Integration mit Azure OpenAI und Microsoft 365

Diese erweiterte Zusammenarbeit baut auf der Einführung der Teamcenter-App auf Microsoft Teams auf, welche die Teams in der Fabrik und im Service mit den Design- und Engineering-Teams über die branchenführende Siemens Teamcenter-Software für PLM verbindet. Die neue App nutzt die neuesten Fortschritte in der generativen KI und der Verarbeitung natürlicher Sprache: Mit Azure OpenAI in Azure AI Studio entwickelten die Siemens-Programmierer maßgeschneiderte Copilot-Funktionen, die es den Mitarbeitern in der Praxis ermöglichen, mobil auf die App zuzugreifen und auf integrativere Weise zusammenzuarbeiten.

Siemens entwickelt zudem ein Copilot für Microsoft 365-Plug-in für die Siemens Teamcenter-App auf Teams, mit dem Mitarbeitende über den gesamten Produktlebenszyklus und die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ihre Arbeitsaufträge besser verfolgen und priorisieren können. Sie werden den Microsoft Copilot um Hilfe bei der Zusammenfassung offener Aufgaben und Arbeitsabläufe bitten können – bequem von ihrer Teams-App aus. Um Kunden neue Funktionen wie diese so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, nutzen die Siemens-Entwickler GitHub Copilot.

Marktnachfrage und zukünftige Entwicklungen

„Wir freuen uns, dass Microsoft und Siemens ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und die Leistungsfähigkeit von Azure AI in das Siemens Xcelerator-Portfolio einbringen. So befriedigen sie die wachsende Marktnachfrage und unterstützen Unternehmen dabei, sich schneller auf die Bereitstellung eines differenzierten Kundennutzens zu konzentrieren. Indem wir unsere neuesten Fortschritte bei der generativen KI und Copilot-Funktionen einsetzen, können wir gemeinsam Konstrukteure, Mitarbeiter und Teams in allen Geschäftsbereichen und Regionen unterstützen und so ein neues Niveau an kundenorientierter Innovation und Produktivität erreichen“, sagte Nick Parker, President, Industry & Partnerships bei Microsoft.

Die Integration von Siemens Xcelerator und Teamcenter X mit Azure OpenAI und den Copilot-Funktionen zeigt, wie Unternehmen die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz nutzen können, um ihre Prozesse zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen. Diese Partnerschaft zwischen Siemens und Microsoft könnte als Modell für zukünftige Kooperationen in der Industrie dienen, die auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit setzen.

FAQ zur Zusammenarbeit zwischen Siemens und Microsoft

Was ist Siemens Xcelerator as a Service?

Siemens Xcelerator as a Service ist ein Industriesoftwareportfolio, das über Microsoft Azure verfügbar gemacht wird und generative KI- und Copilot-Funktionen integriert.

Welche Vorteile bietet Teamcenter X auf Azure?

Teamcenter X bietet eine skalierbare und sichere PLM-Lösung, die IT-Kosten minimiert, Innovationen beschleunigt und von Microsofts KI-Tools und Sicherheit auf Unternehmensniveau profitiert.

Wie nutzen Siemens und Microsoft generative KI?

Sie integrieren Azure OpenAI in die Teamcenter-App und entwickeln Copilot-Funktionen, um die Zusammenarbeit und Produktivität der Teams zu verbessern.

