Mit Lotto, Wetten und Co. Online Geld gewinnen?!

Wer träumt nicht davon, einfach so viel Geld zu haben, dass man sich um nichts mehr sorgen muss? Der Traum vom großen Geld kann sich doch auch einfacher erfüllen, oder? Lotto, Glücksspiel im Casino und Wetten stehen hoch im Kurs. Aber wo kann man so richtig absahnen und seine Träume wahr machen?

Wetten, Lotto und Casinos – die Welt der Online-Gewinner

Werbung

Neue Methoden des leichten Geldverdienens wie Social Trading oder die Investition in Blockchain-Technologien sind in den vergangenen Jahren sehr gehypt worden. Doch nicht jeder blickt in dieser komplexen Welt durch. Zudem sind die Risiken vorrangig hinsichtlich der Kryptowährungen noch sehr hoch. Da besinnen sich mehr und mehr Menschen wieder auf die gute alte Art, um zu viel Geld zu kommen: das Spielen! Mit Online-Angeboten beim Lotto, bei Wetten und beim Glücksspiel muss man nicht einmal mehr aus dem Haus gehen, um sein Glück zu versuchen. Welche der drei Möglichkeiten bringt aber das große Geld?

Millionär mit dem Eurojackpot

Strahlende Gesichter, dicke Autos, eine Jacht und ein Traumhaus – beim Anblick solcher Bilder der Lottomillionäre greift man doch gern auch mal wieder zum Tippschein. Als besonders lohnend hat sich dabei die europäische Lotterie Eurojackpot herausgestellt. Jede Woche locken hier große Gewinne und viele Millionen Euro. Es gibt Mitspieler aus 12 Ländern, was die Sache richtig spannend macht. Jeden Dienstag und Freitag gibt es die Chance auf mindestens 10 Millionen Euro. Gewinnt niemand, wächst der Jackpot auf bis zu 120 Millionen Euro an. Das lohnt sich doch so richtig!

Beim Eurojackpot tippen die Spieler einmal auf 5 Ziffern aus der Nummernreihe 1 bis 50, und ein zweites Mal auf die zwei der Ziffern aus den 12 Eurozahlen. Ein 5:2-Tipp kostet nur 2 Euro. Zusätzlich kann man noch am Spiel 77, der Glücksspirale und der Super 6 teilnehmen. Der Eurojackpot hat sich seit 2012 zur lohnendsten Lotterie entwickelt. Die größten Lottogewinne in Deutschland gingen an Eurolotto. Die Gewinnchancen für den Jackpot stehen mit 1 zu 139 Millionen genauso gut wie beim klassischen deutschen Sechser im Lotto 6 aus 49. Gewinnt man hier, hat man aber mehr Euro als beim Sechser in der Tasche.

Gut zu wissen: Sollten Sie einmal richtig Glück haben und eine große Menge Geld im Lotto gewinnen, müssen Sie diesen Lottogewinn nicht beim Finanzamt versteuern.

Mit Sportwetten online Geld gewinnen

Neben dem Lottospielen fasziniert viele Menschen auch das Wetten auf sportliche Ereignisse. Man kann seine Tipps online abgeben und so auf das beste Pferd beim Rennen oder Mannschaften im Fußball setzen. Für Online-Sportwetten gibt es viele Online-Portale, bei denen man sein Glück versuchen kann. Ein Vergleich lohnt sich, denn nicht bei allen sind die Quoten gleich hoch. Außerdem sind Seriosität und Datensicherheit ein Thema, wenn es darum geht, sein Geld auf dem Wettkonto einzuzahlen. Die Gewinne bei Sportwetten liegen natürlich weit unter denen beim Lotto.

In Online-Casinos abräumen

Wer Spaß an Spiel und Spannung hat, kann sein Glück auch in einem Online-Casino versuchen. Keine Angst, der Besuch im Online-Casino ist seit der Verabschiedung des neuen Glücksspielvertrages im Jahr 2021 nicht mehr illegal. Aber noch nicht alle Anbieter erfüllen die Regelungen des neuen Glücksspielstaatsvertrages und bewegen sich daher immer noch am Rande der Legalität. Am sichersten ist es, die offizielle Whitelist der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder zurate zu ziehen.

Auch beim Spielen im Online-Casino winken keine Millionen. Abwechslung bieten sie aber allemal und einige hundert Euro machen auch schon glücklich.

Bei all den Chancen auf teils hohe Gewinne sollte aber immer beachtet werden: Lotto, Wetten, Casino und Co. sind Glücksspiele! Glücksspiel kann süchtig machen und ein verantwortungsvoller Umgang mit den Angeboten und vor allem dem Geld ist daher zwingend notwendig.