H&M Online-Shop im Überblick

H&M ist ein bekanntes Textilhandels­unternehmen mit Sitz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Das Unternehmen, das heute mit Bekleidung und Schuhen für Damen und Herren, aber auch Wohnaccessoires über seinen Online-Shop und Ladengeschäfte handelt, öffnete am 04.10.1947 in Schweden sein erstes Geschäft namens „Hennes“ – ausschließlich für Damenbekleidung. 21 Jahre später kaufte Hennes den Jagdbekleidungshändler Mauritz Widforss, der auch der Herrenbekleidung anbot. So entstand „Hennes & Mauritz“ – kurz H&M. Mittlerweile gibt es über 4.800 Filialen von Hennes & Mauritz weltweit. Wir schauen uns heute den H&M Online Shop an.

H&M Online-Shop Sortiment

Der HundM Online-Shop bietet aktuelle Bekleidung für Damen, Herren, Kinder und Babys zu günstigen Preisen. Neben der 18 Eigenmarken „Aarke“ bis „Svanefors“, setzt der HundM-Shop mit „H&M Home“ auch auf Wohnaccessoires. Nachhaltige Mode ist für den H&M-Online-Shop ebenfalls ein Thema.

Damen

Neben aktuellen modischen Trends bietet der der HundM Online-Shop für Damen auch Umstandsmode, große Größen, Petite-Kleidung oder Festivalkleidung an. Auch die üblichen Accessoires wie Schals, Taschen, Schmuck & Haarschmuck, Gürtel oder Sonnenbrillen, sowie Beautyprodukte und Make-Up sind im Sortiment.

Herren

Für Männer bietet der HundM Online-Shop alles, was der Mann von heute benötigt. Von chilligen Klamotten für das Fläzen auf der Couch über Sportbekleidung bis zur Blazern & Anzügen für berufliche Angelegenheiten kann man(n) hier alles finden. Besonders interessant ist hier die Kategorie „Hundebekleidung und -Accessoires“, die die unerfüllten Fashion-Sehnsüchte unserer Vierbeiner befriedigen sollen, die allerdings nur bei den Herren zu finden ist – seltsam.

Kinder

Bekleidung für Kinder gibt es im HundM Online-Shop sortiert nach „Mädchen“ und „Jungen“ und den Altersklassen 2-8 Jahre und 9-14 Jahre. Hier ist sogar eine Rubrik „Spielzeuge“ zu finden. Die Rubrik „Kinderkostüme“ bieten für fast jeden Anlass die passenden Kostüme runden das Sortiment für unseren Nachwuchs ab.

SALE & Angebote bei H&M

Wie auch der CundA-Online-Shop, bietet der HundM Online-Shop Angebote und Schnäppchen an. Diese sind über die jeweiligen Rubriken „Damen“, „Herren“, „Kinder“ u.s.w. in den Unterkategorien „Angebote“ erreichbar. Hier gibt es dann reduzierte Bekleidung und Accessoires. In jeder Rubrik wird mit „Werde Member: 10% Rabatt“ auch eine H&M Mitgliedschaft beworben, die 10% Rabatt auf die erste Bestellung als H&M-Member verspricht. Außerdem sammelt man bei jedem Einkauf als H&M-Member Punkte, die später als Bonus-Schecks eingelöst werden können.

H&M Online-Shop Kaufabwicklung

Zahlungsarten

H&M lässt Sie online mit bekannten Zahlungsarten Ihren Einkauf bezahlen.

Diese sind:

Zahlung per Klarna (auch Ratenzahlung möglich)

Zahlung per Kreditkarte

Zahlung per PayPal

Zahlung per Apple Pay

Zahlung per Geschenkkarten (physische als auch die digitalen Geschenkkarten)

Versandkosten

Die Standardlieferung kostet 4,99 €. Eine Expresslieferung wird mit 5,99 € berechnet. Eine kostenlose Standardlieferung für alle H&M-Member gibt es ab einem Bestellwert von 25 €. „Plus Member“ erhalten immer kostenlose Standardlieferung, unabhängig vom Bestellbetrag.

Geliefert wird über verschiedenen Versandunternehmen:

Standardlieferung

Hermes (Pakete)

DHL (Pakete)

Deutsche Post (Briefzustellung)

Instabox (Briefzustellung & Pakete)

Liefergrün (Briefzustelleung & Pakete)

Expresslieferung

Expresslieferungen erfolgen von Montag bis Samstag (außer Feiertage) an Privatadressen in Deutschland (ausgenommen einiger Inseln). Um eine Bestellung am nächsten Werktag zu erhalten, sollten Sie bis spätestens 13:00 Uhr bestellen.

DPD (Briefzustellung & Pakete)

Deutsche Post (Briefzustellung)

Instabox (Briefzustellung & Pakete)

Liefergrün (Briefzustellung & Pakete)

Lieferzeiten

Leider macht H&M hier keine genauen Angaben für den Standardversandt. Auf der Webseite ist nur folgendes darüber zu lesen:

Die aktuelle Lieferzeit für deine Bestellung wird an der Kasse und auf deiner Bestellbestätigung angezeigt. Während der Hochsaison und des Sales kann es zu längeren Lieferzeiten kommen.

Wir gehen hier von einer Standardlieferzeit von 2 bis 5 Werktagen aus.

Leider häufen sich im Internet aber Beschwerden verärgerter Kunden, die viel länger auf Ihre bestellte Ware warten müssen, als versprochen wurde. Noch schlimmer: oftmals passiert es wohl, dass Ware in den Lieferungen fehlt oder falsche Artikel versendet wurden, was natürlich zu Frust führt.

H&M Online-Shop Erfahrungen

Bewertungsportale wie shopauskunft.de oder Andere zeichnen kein gutes Bild des HundM Online-Shops, was überwiegend an langen Lieferzeiten, Komplikationen bei der Bestellung oder Problemen mit H&M Members liegt:

