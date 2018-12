Alle reden über Digitalisierung … wir lassen sie konkret werden

Uckermark. Gemeinsame und innovative Wege bei der Digitalisierung wollen künftig die Unternehmervereinigung und die Regionalmarke Uckermark und die Firma VR-Easy gehen. Das haben Dr. Ulrich Menter, Präsident der Unternehmervereinigung, Silvio Moritz, Geschäftsführer des Investor Center Uckermark (ICU) und Regionalmarkenmanager, mit dem Gründer und Geschäftsführer der VR-Easy GmbH Waldemar Wegner vereinbart.

Das 2015 gegründete Start-up mit Sitz in Angermünde hat eine spezielle Softwarelösung für 360°-Inhalte entwickelt. Das daraus erwachsende Potenzial für ein modernes Online-Marketing wollen Ulrich Menter und Silvio Moritz verstärkt für den Standort Uckermark nutzen.

Eine Vorreiterrolle nimmt dabei bereits die Regionalmarke Uckermark ein, unter deren Dach Leistungsträger aus sechs unterschiedlichen Bereichen (Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Kommunen, Kultur/Freizeit/Sport und Natur/Landschaft) vereint sind und vermarktet werden. „Die Digitalisierung ist eine große Chance für unsere Region – und für unsere Markenpartner“, sagt Silvio Moritz. So profitieren die Partner von der Nutzung der innovativen Cloudlösung durch die Regionalmarke, indem sie einen modernen Webauftritt mit hochwertigen 360°-Inhalten und zahlreichen Funktionen ab 2019 kostenlos nutzen können.

Der Präsident der Unternehmervereinigung sieht für die Firmen innerhalb seines Netzwerkes zahlreiche positive Effekte der Digitalisierung, unter anderem bei der Suche nach Fachkräften. „Die Unternehmervereinigung sieht sich in diesem Prozess als Begleiter und aktiver Unterstützer. Ohne moderne Webauftritte und andere digitale Angebote geht es nicht “, betont Dr. Menter und kündigt Vor-Ort-Termine in den Mitgliedsunternehmen und Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung an. Er freue sich über den Beitritt der VR-Easy GmbH zur Unternehmervereinigung.

„Ein folgerichtiger Schritt“ ist das für Waldemar Wegner, der in einer engen Kooperation mit den beiden regionalen Netzwerken ein großes Potenzial im Interesse des Standortes Uckermark sieht. „Wir stellen uns den Herausforderungen und demonstrieren mit unserem hochmotivierten Team, wie wir selbst zum Beispiel mit dem Thema Fachkräfte umgehen“, sagt er. Eine IT-Fachkraft sei bereits aus Bayern in die Uckermark gezogen, ein ausgebildeter Kameramann kommt nach dem Studium aus Leipzig zurück in die Uckermark, ein weiterer Spezialist aus Gibraltar. „Wir machen den Standort Uckermark interessant – und mit digitalen Angeboten kann die Anziehungskraft nur weiter wachsen.“

Die VR-Easy GmbH, die überregional bereits mit großen Unternehmen wie der TELEKOM kooperiert, sieht, so Waldemar Wegner, in der Kooperation mit der Unternehmervereinigung und der Regionalmarke Uckermark eine Möglichkeit, die Herausforderungen in der Region innovativ anzugehen.

www.uv-uckermark.de

www.regionalmarke-uckermark.de

www.vr-easy.com

Uckermark, 30 November 2018