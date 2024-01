Tiptapp bietet in Berlin eine umweltfreundliche Alternative zu Unrecht am Straßenrand abgestellten Weihnachtsbäumen.

Die Problematik der Weihnachtsbaum-Entsorgung in Berlin

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) hat zu Beginn des Jahres 2023 über 350.000 Weihnachtsbäume in Berlin eingesammelt. Trotz der organisierten Abholtermine bleibt das Problem der unrechtmäßigen Entsorgung bestehen. Tiptapp, ein innovatives Start-up, bietet nun eine digitale Lösung an, um diesem Problem entgegenzuwirken.

Steigende Ausgaben für Weihnachtsfestlichkeiten und deren Folgen

Statistiken zeigen, dass die Ausgaben für Weihnachten in Deutschland seit 2011 kontinuierlich gestiegen sind. 2023 verzeichnete eine Auswertung von Statista einen Anstieg um 50 Prozent gegenüber 2011. Die Entsorgung von Weihnachtsbäumen stellt dabei eine nicht zu unterschätzende finanzielle und logistische Herausforderung dar.

Die traditionelle Entsorgung durch die BSR und ihre Grenzen

Jährlich sammelt die BSR rund 350.000 Tannenbäume in Berlin ein. Die Entsorgung ist jedoch an feste Termine und Regeln gebunden, was nicht für alle Bürger praktikabel ist.

Tiptapp – Eine innovative Lösung für das Entsorgungsproblem

Um eine bequemere Alternative anzubieten, hat das Start-up Tiptapp eine App-basierte Lösung entwickelt. Nutzer können ihren Weihnachtsbaum einfach per App zur Abholung und fachgerechten Entsorgung inserieren.

Das Engagement von Tiptapp für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Tiptapp hat sich im letzten Jahr für die Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft eingesetzt, unter anderem durch Kooperationen mit der BSR und Unterstützung lokaler Unternehmen während des „Green Weekends“. Die Vision von Tiptapp-Gründer Tim Bjelkstam ist es, den Menschen zu helfen, Gegenstände länger zu nutzen und über die Plattform weiterzugeben.