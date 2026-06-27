Drei Apps, ein Versprechen: bessere Fotos per Knopfdruck. Remini 4.2, Adobe Lightroom Mobile mit Super Resolution und das neue Facetune-Update buhlen gerade gleichzeitig um die Aufmerksamkeit von Hobby-Fotografen und Content Creatorn. Doch welche KI-Bildbearbeitung liefert wirklich – und welche schummelt nur hübsch?

Kurze Geschichte aus dem Alltag: Ich hab letzte Woche ein zehn Jahre altes Urlaubsfoto meiner Mutter durch Remini gejagt. Das Ergebnis? Krass scharf – aber irgendwie auch nicht mehr sie. Die Poren sahen aus wie aus einem Werbefoto, die Augen hatten plötzlich Glanzlichter, die im Original nie da waren. Das ist KI-Bildbearbeitung im Jahr 2025: faszinierend und gleichzeitig ein bisschen unheimlich.

Genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die drei großen Kandidaten gerade. Remini veröffentlichte Version 4.2 mit einer überarbeiteten Neural Engine, Adobe rollt über Lightroom Mobile die Firefly-Integration tiefer in den mobilen Workflow ein, und Facetune hat ebenfalls ein Update mit neuen KI-gestützten Retusche-Features nachgeschoben. Alle drei gleichzeitig, alle drei mit dem Versprechen, Fotos auf dem Smartphone zu retten oder aufzupolieren.

Die entscheidende Frage ist dabei nicht, welche App die fancyste Benutzeroberfläche hat. Die Frage ist: Was passiert tatsächlich mit Ihren Bildern – qualitativ, technisch und beim Thema Datenschutz?

Remini 4.2: Schnelle Magie für Porträts und alte Fotos

Remini ist easy das, was man einen „One-Tap-Hero“ nennen könnte. Foto rein, kurz warten, Ergebnis raus. Aktuelle Vergleiche aus 2025/2026 führen die App konsequent als „Best for portrait enhancement“ – und das ist fair. Bei verrauschten Selfies, dunklen Innenaufnahmen oder verblassten Familienscans liefert Remini sichtbare Verbesserungen, die für Social Media absolut taugen.

Das Problem liegt im Wie. Remini halluziniert Details. Konkret: Die KI erfindet Hautstrukturen, Augenreflexe und Texturdetails auf Basis ihrer Trainingsdaten – nicht auf Basis dessen, was im Originalbild tatsächlich war. Für ein Instagram-Posting völlig okay. Für ein Archivfoto, das Großmutters echtes Gesicht festhalten soll? Eher problematisch. Der künstliche Look ist bei genauem Hinsehen erkennbar, und mehrere Vergleichstests bestätigen: Remini neigt zu überzeichneten Gesichtern, die eher nach Hochglanz-Filter als nach echter Rekonstruktion aussehen.

Dazu kommt: Remini ist ein reiner Cloud-Dienst. Jedes Foto, das Sie verarbeiten, wird auf Server hochgeladen. Die App bietet keinen Offline-Modus. Wer mit sensiblen Bildern arbeitet – Kinderfotos, Dokumente, geschäftliche Aufnahmen – sollte das bei der App-Wahl tatsächlich einkalkulieren. Die Datenschutzrichtlinien existieren, sind aber an die AGB des Anbieters gebunden und können sich ändern.

Zum Preis: Remini läuft als Freemium-Modell, die Pro-Version kostet je nach Region und Angebot etwa 9,99 US-Dollar pro Monat (oder teils ab 6,99 Dollar pro Woche in manchen App-Store-Varianten). Die kostenlose Version zeigt Ergebnisse, ist aber in der Anzahl der Verarbeitungen begrenzt. Für gelegentliche Nutzung reicht free – wer regelmäßig postet, kommt am Abo kaum vorbei.

Adobe Super Resolution in Lightroom Mobile: Qualität mit Anspruch

Adobe geht einen anderen Weg. Super Resolution ist keine eigenständige App, sondern eine Funktion innerhalb von Lightroom (und Adobe Camera Raw), die ein Foto per KI auf das Vierfache der Pixelanzahl hochskaliert – also doppelt in jeder Richtung. Das klingt technisch, macht in der Praxis aber einen echten Unterschied: Der Output wirkt natürlicher, weniger „geschönt“, stärker an den echten Bilddetails orientiert.

Über Lightroom Mobile ist dieser Workflow inzwischen auch auf dem Smartphone zugänglich. Allerdings mit einem Hinweis: Die vollständige Kontrolle über Super Resolution, wie sie Profis von Lightroom Classic am Desktop kennen, ist mobil noch nicht in gleichem Umfang verfügbar. Komplexe Firefly-Operationen laufen ebenfalls über die Cloud. Wer aber RAW-Dateien direkt aus der Kamera-App oder von einer Systemkamera entwickeln will, findet in Lightroom Mobile tatsächlich das aktuell beste mobile Werkzeug – inklusive automatischer Maskierung, KI-gestützter Rauschminderung und Objekt-Erkennung.

Der Preis ist der offensichtliche Nachteil. Der Adobe Photography Plan, der Lightroom und Photoshop bündelt, kostet typischerweise rund 9,99 US-Dollar pro Monat. Wer Photoshop mit Firefly-Funktionen nutzen will, zahlt mehr. Das ist eine andere Preiskategorie als Remini oder Facetune – und setzt voraus, dass man die Features auch wirklich nutzt.

Meine ehrliche Meinung dazu: Für jemanden, der nur gelegentlich einen Schnappschuss aufhübscht, ist Adobe tatsächlich überdimensioniert. Aber wer Wert auf Farbtreue, Archivqualität und die Möglichkeit legt, ein Bild später auch großformatig zu drucken, bekommt mit Adobe Super Resolution das zuverlässigste Ergebnis im Smartphone-Vergleich. Weniger spektakulär als Remini, aber ehrlicher. Wer Adobe Super Resolution konkret für Produktbilder optimieren und professionell aufwerten möchte, findet dort einen besonders lohnenden Einsatzbereich – die natürlichere Texturwiedergabe kommt gerade bei Detailaufnahmen von Oberflächen und Materialien deutlich stärker zur Geltung als bei rein porträtorientierten Tools.

Facetune: KI-Beauty oder cleveres Marketing?

Facetune vom Entwickler Lightricks ist in diesem Trio der Spezialist. Hautglättung, Zähne aufhellen, Body-Shaping, Make-up-Simulation – das ist sein Territorium. Und da macht die App, auch mit dem aktuellen Update, vieles richtig. Moderne Versionen nutzen echte KI-Modelle für Gesichtserkennung und Segmentierung, das ist kein simples Filter-Tool mehr.

Aber der Fokus ist klar: Facetune optimiert für Social-Media-Ästhetik, nicht für Bildqualität im technischen Sinne. Wenn Sie ein verrauschtes Foto schärfer machen, Artefakte entfernen oder ein altes Scan-Bild retten wollen, ist Facetune die falsche Wahl. Aktuelle Vergleichstests ordnen die App konsequent in die Kategorie „Selfie und Beauty“ ein – nicht in „Bildrekonstruktion“ oder „Upscaling“.

Das ist okay, solange man die Erwartungen richtig setzt. Für den Instagram-Feed, für schnelle Porträt-Retusche vor einem Post, für den makellos aussehenden Story-Selfie – Facetune ist schnell, intuitiv und liefert genau den Look, den viele Nutzer wollen. Der Preis liegt typischerweise im Bereich von fünf bis zehn Euro pro Monat, auch hier mit Freemium-Einstieg.

Was bleibt zu kritisieren? Der manipulative Look ist oft sichtbar. Wer Familienfotos archivieren oder Produktbilder aufwerten will, ist mit Facetune schlecht beraten. Und wer glaubt, Facetune verbessere die Bildqualität im Sinne von Schärfe oder Rauschreduktion – der wird enttäuscht sein.

Adobe Lightroom Mobile ermöglicht Super Resolution auch mobil – mit mehr Kontrolle als reine One-Tap-Apps. (Symbolbild)

On-Device vs. Cloud: Wer hat Ihre Fotos gerade in der Hand?

Das ist ein Punkt, der im App-Store-Vergleich gerne untergeht. Remini und Facetune verarbeiten Bilder in der Cloud. Das bedeutet: Ihr Foto verlässt Ihr Gerät. Temporär, ja – aber es verlässt es. Für viele Alltagsfotos völlig irrelevant. Für Bilder von Kindern, medizinische Aufnahmen oder vertrauliche Dokumente ist das eine bewusste Entscheidung, die Sie treffen sollten, bevor Sie auf „Enhance“ tippen.

Adobe Lightroom Mobile setzt ebenfalls auf Cloud-Funktionen, bietet aber durch die Creative-Cloud-Infrastruktur und klar kommunizierte Datenschutzrichtlinien etwas mehr Transparenz. Wer vollständig offline bleiben will, ist mit Desktop-Tools wie Topaz Photo AI besser aufgestellt – die App läuft lokal, schickt nichts nach draußen und liefert bei Upscaling und Rauschminderung aktuell die besten Ergebnisse im Pro-Segment, allerdings ausschließlich am Desktop.

Für den mobilen Alltag gilt: Wenn Datenschutz ein echtes Kriterium ist, sollte man Cloud-Apps mit Bedacht einsetzen. Aktuelle Vergleiche aus 2026 listen Datenschutz inzwischen als eigenständiges Bewertungskriterium – und das aus gutem Grund. Gerade im Kontext des C2PA-Standards für Bildherkunft und Manipulation, der aktuell von immer mehr Plattformen diskutiert wird, werden Fragen rund um KI-veränderte Bilder relevanter.

Das echte Qualitätsdelta: Free vs. Premium

Krass ehrlich gesagt: Bei allen drei Apps ist der Unterschied zwischen kostenlos und bezahlt nicht überall gleich spürbar. Bei Remini merkt man die Free-Limitierung schnell – wer mehr als ein paar Bilder pro Tag verarbeiten will, landet automatisch beim Abo. Qualitativ läuft die kostenlose Version auf ähnlichem Engine-Stand, sie ist nur mengenmäßig beschränkt.

Bei Adobe ist die Lage anders. Die kostenlose Lightroom-App bietet bereits ordentliche Bearbeitungsmöglichkeiten. Der Premium-Plan schaltet RAW-Entwicklung, Cloud-Speicher und die erweiterten KI-Features frei – darunter Super Resolution und die neueren Denoise-Funktionen. Hier lohnt sich das Abo tatsächlich, wenn man regelmäßig ernsthafte Bearbeitungen macht.

Facetune funktioniert in der kostenlosen Version sehr eingeschränkt. Die interessantesten Beauty-Features sind hinter der Paywall. Wer die App nur testet, sieht nicht, was sie wirklich kann. Das ist eine klassische Freemium-Falle – und sie greift hier besonders effektiv.

Wo KI-Bildbearbeitung an ihre Grenzen stößt

Ein Aspekt, der in vielen Vergleichstests zu kurz kommt: Alle drei Apps stoßen an technische Grenzen, die kein Software-Update kurzfristig beheben kann. Remini etwa liefert bei Gruppenfotos mit mehr als drei Personen deutlich ungleichmäßigere Ergebnisse als bei Einzelporträts – das Modell ist schlicht auf Einzelgesichter optimiert. Ähnlich verhält es sich mit Tierfotos oder stark bewegten Motiven: Die Neural Engine erkennt keine Haare oder Tierfell-Strukturen annähernd so zuverlässig wie menschliche Haut.

Adobe Super Resolution hingegen hat seinen Schwachpunkt bei sehr niedrig aufgelösten Ausgangsbildern. Wer hofft, ein 0,3-Megapixel-Scan aus den 1990er-Jahren per KI auf Druckqualität zu bringen, wird auch mit Super Resolution enttäuscht – die Funktion verstärkt vorhandene Details, erfindet sie aber in dem Maße, wie Remini es tut, gerade nicht. Das ist die zwei Seiten derselben Medaille: mehr Authentizität, aber weniger „Wow“ bei sehr schlechtem Ausgangsmaterial.

Facetune wiederum hat Schwierigkeiten mit ungewöhnlichen Lichtsituationen. Starkes Gegenlicht, sehr harte Schatten oder Fotos mit mehreren überlagernden Lichtquellen führen zu sichtbaren Artefakten an Gesichtsrändern und Haaren. Die Segmentierungs-KI trennt Vorder- und Hintergrund unter solchen Bedingungen spürbar ungenauer. Das lässt sich in der Post-Produktion zwar korrigieren, erfordert aber zusätzlichen manuellen Aufwand – was dem Versprechen der Ein-Klick-Verbesserung widerspricht.

Diese Grenzen zu kennen, hilft bei der Werkzeugwahl erheblich. Wer regelmäßig unter schwierigen Lichtbedingungen fotografiert oder mit heterogenem Ausgangsmaterial arbeitet, sollte keiner der drei Apps blind vertrauen, sondern immer Vorher-Nachher-Vergleiche am konkreten Bild machen, bevor er das Ergebnis veröffentlicht oder archiviert.

Für wen lohnt sich was? Drei klare Empfehlungen

Okay, also: Wer gehört in welches Lager? Eine ehrliche Einschätzung, die ich nach dem Vergleich für sinnvoll halte:

Remini ist die richtige Wahl, wenn Sie schnell ein altes, unscharfes oder verrauschtes Foto für Social Media retten wollen. Der Wow-Effekt ist real. Die Einschränkung ist ebenfalls real: Cloud-Zwang, kaum Kontrolle, halluzinierte Details. Für gelegentliche „Foto-Rettung“ reicht die kostenlose Version. Für Seriennutzung muss man abwägen, ob der künstliche Look zum eigenen Anspruch passt.

Adobe Lightroom Mobile mit Super Resolution ist die Wahl für alle, die länger denken. RAW-Entwicklung, natürlichere Ergebnisse, Integration in einen echten Foto-Workflow – das lohnt sich auch mobil, wenn man mehr als nur Schnappschüsse macht. Der Preis ist höher, der Lernaufwand auch. Aber wer einmal damit arbeitet, will die Kontrolle nicht mehr hergeben.

Facetune passt perfekt, wenn Selfie-Retusche und Instagram-taugliche Porträts das Ziel sind. Als Ersatz für echte KI-Bildbearbeitung taugt es nicht. Als spezialisiertes Beauty-Tool macht es aber seinen Job ordentlich. Kombiniert mit einer grundsoliden Kamera-App kann das für Content Creator durchaus Sinn ergeben.

Interessant ist dabei ein größerer Trend: Wie aktuelle Praxisvergleiche für 2026 zeigen, bewegt sich die gesamte Branche weg von All-in-One-Reglern hin zu spezialisierten Modellen – weniger Halluzination, mehr Kontrolle, klare Trennung zwischen Rauschreduktion, Deartifacting und Upscaling. Das bedeutet: Die Zeit der einen magischen App, die alles kann, ist vorbei.

Was bleibt – und was Sie jetzt entscheiden sollten

KI-Bildbearbeitung auf dem Smartphone ist 2025 tatsächlich gut genug für den Alltag – aber eben für sehr unterschiedliche Alltage. Remini liefert Social-Media-Magie auf Knopfdruck, Adobe liefert Qualität mit Kontrolle, Facetune liefert Beauty auf Wunsch. Keines der drei ist universell das Beste.

Die eigentliche Frage ist: Was wollen Sie mit Ihren Fotos? Wenn die Antwort „Instagram heute Abend“ lautet, reicht Remini oder Facetune easy. Wenn die Antwort „Familienarchiv, großformatiger Druck, professionelles Portfolio“ lautet, führt an Adobe kein Weg vorbei – auch mobil nicht.

Und wenn die Antwort „Ich will nicht, dass meine Fotos in der Cloud landen“ lautet? Dann sind alle drei aktuell die falsche Wahl. Dann lohnt es sich, einen Blick auf Desktop-Tools zu werfen, die vollständig lokal arbeiten.

Was würden Sie lieber haben: eine App, die Ihre Fotos krass verbessert und dabei ein bisschen erfindet – oder eine, die ehrlich bleibt und weniger wow macht?