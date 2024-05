OpenAI hat mit der Einführung von GPT-4o einen bedeutenden Meilenstein erreicht und die KI-Landschaft nachhaltig verändert. In einer kurzen 25-minütigen Live-Veranstaltung wurde das Modell vorgestellt, das bereits jetzt für Furore sorgt.

Apple plant Integration von OpenAI Chatbot in iPhones

Der Technologiekonzern Apple, der im Rennen um Künstliche Intelligenz (KI) bislang hinterherhinkt, könnte durch eine neue Partnerschaft mit OpenAI einen entscheidenden Vorsprung gewinnen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg plant Apple, auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz eine Kooperation mit dem KI-Start-up OpenAI anzukündigen. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll OpenAI einen Chatbot, ähnlich ChatGPT, für iPhones bereitstellen.

Bereits bei der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen hatte Apple-CEO Tim Cook eine wichtige Ankündigung in Bezug auf Künstliche Intelligenz in Aussicht gestellt. Cook betonte, dass generative KI eine bedeutende Chance für die Produkte von Apple darstelle und dass das Unternehmen über Vorteile verfüge, die es von der Konkurrenz abheben könnten. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen folgen.

Apples Zurückhaltung und die Konkurrenz

Während Unternehmen wie Microsoft, Alphabet und Meta intensiv in Künstliche Intelligenz investieren und eigene KI-Modelle präsentieren, war Apple bisher eher zurückhaltend. Erst kürzlich stellte die Alphabet-Tochter Google eine verbesserte Version ihres Sprachmodells Gemini vor. Dennoch sieht es derzeit so aus, als würde Apple eine Kooperation mit OpenAI bevorzugen.

Die Verhandlungen zwischen Apple und Alphabet über den Einsatz von Gemini sind zwar im Gange, doch laut Bloomberg könnte die Partnerschaft mit OpenAI tatsächlich realisiert werden. Weder OpenAI noch Apple haben sich bislang offiziell zu diesen Berichten geäußert.

Strategische Entscheidungen und Herausforderungen

Für Apple ist es normalerweise von großer Bedeutung, zentrale Technologien selbst zu entwickeln. Doch im Bereich der Künstlichen Intelligenz hinkt das Unternehmen hinterher. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtete, dass Apples generative KI-Technologie noch nicht weit genug fortgeschritten sei, um ein eigenes Pendant zu ChatGPT oder Gemini auf den Markt zu bringen.

Dennoch hat Apple in anderen Bereichen Fortschritte gemacht. Die selbst entwickelten Computer-Chips, die in iPhones, iPads und Macs verbaut sind, sind bereits für KI-Anwendungen optimiert. Auf der kommenden Entwicklerkonferenz plant Apple, eine Reihe von KI-Funktionen vorzustellen, die lokal auf den Geräten ausgeführt werden. Dazu gehören automatische Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, schnelle Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln und die Transkription von Sprachnotizen. Auch der Sprachassistent Siri soll überarbeitet werden.

Finanzielle Chancen und Risiken

Analysten sehen große finanzielle Chancen in einer Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI. Dan Ives von der Investmentbank Wedbush betont, dass eine solche Partnerschaft Apple zahlreiche neue Einnahmemöglichkeiten eröffnen könnte, insbesondere durch die Integration von ChatGPT-Funktionen in das iPhone.

Allerdings besteht auch ein Risiko, da Apple und Google eine langjährige Partnerschaft pflegen. Die Internetsuche von Google ist auf jedem iPhone und iPad voreingestellt, was Google sich im Jahr 2022 mit rund 20 Milliarden Dollar bezahlen ließ. Sollte Apple sich für OpenAI und gegen Google entscheiden, könnte dies den lukrativen Suchmaschinendeal belasten, warnt Erik Woodring von der US-Großbank Morgan Stanley.

Umbruch bei OpenAI

Auch bei OpenAI gibt es derzeit Veränderungen. Das Start-up hat ein Team aufgelöst, das sich mit der Sicherheit möglicher KI-Supercomputer befasste, nachdem die beiden Leiter der Gruppe das Unternehmen verlassen haben. Eine OpenAI-Sprecherin bestätigte den Abgang der Führungskräfte, betonte jedoch, dass das Thema Sicherheit weiterhin sehr ernst genommen werde.

Die Co-Gründer von OpenAI, Sam Altman und Greg Brockman, betonten in einem Post, dass trotz der Veränderungen im Team die Sicherheit ein zentrales Anliegen bleibe. Dies könnte für die geplante Partnerschaft mit Apple von großer Bedeutung sein.

Fazit und Ausblick

Die mögliche Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI könnte einen entscheidenden Wendepunkt für beide Unternehmen darstellen. Während Apple durch die Integration von fortschrittlicher KI-Technologie seine Marktposition stärken könnte, bietet sich für OpenAI die Chance, eine breitere Nutzerbasis zu erreichen und seine Technologie weiter zu etablieren.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob und wie diese Kooperation realisiert wird und welche Auswirkungen sie auf den Markt für Künstliche Intelligenz haben wird. In jedem Fall bleibt es spannend zu beobachten, wie Apple und OpenAI ihre Strategien weiterentwickeln.

