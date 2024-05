Informatica, ein Unternehmen im Bereich Enterprise Cloud Data Management, hat neue Produktinnovationen angekündigt, die den Zugang zu generativer KI (GenAI) im gesamten Unternehmen ermöglichen sollen. Diese Neuerungen wurden auf der Informatica World in Las Vegas vorgestellt.

Mit der Einführung von CLAIRE GPT, einer generativen KI-Technologie, integriert Informatica GenAI in alle Bereiche des Datenmanagements. Dies soll Anwendern die Entwicklung und Bereitstellung von GenAI-Anwendungen auf Basis vertrauenswürdiger Datenbestände ermöglichen. CLAIRE GPT ist darauf ausgelegt, den Datenzugriff zu demokratisieren, die Produktivität zu steigern und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

CLAIRE GPT bietet eine intuitive Oberfläche mit natürlicher Sprachverarbeitung, die es allen Nutzern ermöglicht, ihre Daten zu durchsuchen, abzurufen und zu interagieren. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Automatisierung und Effizienzsteigerung: Durch die Automatisierung komplexer Datenmanagementvorgänge können Zeit und Ressourcen gespart werden.

Durch die Automatisierung komplexer Datenmanagementvorgänge können Zeit und Ressourcen gespart werden. Selbstbedienung für Business-User: Auch technisch nicht versierte Nutzer können Daten eigenständig suchen und analysieren, wodurch der Einsatz von SQL überflüssig wird.

Auch technisch nicht versierte Nutzer können Daten eigenständig suchen und analysieren, wodurch der Einsatz von SQL überflüssig wird. Datensicherheit und Datenschutz: Die Daten werden durch von Informatica gehostete Large Language Models (LLM) geschützt.

Erweiterte Funktionen und Integrationen

CLAIRE GPT bietet erweiterte Funktionen wie Multistep Reasoning, das komplexe Datenmanagementvorgänge in überschaubare Aufgaben zerlegt. Zudem ist die KI-Engine von CLAIRE in jedem Service der Intelligent Data Management Cloud (IDMC) integriert, was die natürliche Sprachverarbeitung unterstützt und Empfehlungen zur Datenintegration, Anwendungsintegration, Datenqualität und Daten-Governance liefert.

GenAI wird in Geschäftsprozessen und Datenpipelines über eine Low-code-/No-code-Schnittstelle aktiviert. Dies ermöglicht Nutzern, einsatzbereite GenAI-Anwendungen zu entwickeln oder GenAI-Features in bestehende Tools einzubinden – innerhalb von Sekunden statt Tagen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Demokratisierung der generativen KI: Mehr Nutzer können GenAI-Anwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse entwickeln.

Mehr Nutzer können GenAI-Anwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse entwickeln. Vertrauenswürdige Datenintegration: GenAI-Anwendungen werden mit vertrauenswürdigen Daten und integrierter Sicherheits- und Governance-Funktionalität verknüpft.

GenAI-Anwendungen werden mit vertrauenswürdigen Daten und integrierter Sicherheits- und Governance-Funktionalität verknüpft. Unabhängigkeit von LLMs: CLAIRE GPT ist zukunftssicher, da es keine Abhängigkeit von einem einzigen LLM gibt.

Viele Führungskräfte sind bereit, die Vorteile generativer KI zu nutzen, doch ihre Daten sind es oft nicht. Laut Stewart Bond, Vice President Data Intelligence and Integration Software bei IDC, arbeitet Informatica seit 30 Jahren an der Lösung dieses Problems. Die Erfahrung und Produktlinie von Informatica, deren Herzstück KI und generative KI sind, machen das Unternehmen zu einem wertvollen Partner im technologischen Pionierbereich.

Fazit

Mit der Einführung von CLAIRE GPT setzt Informatica neue Maßstäbe im Datenmanagement. Durch die Integration von GenAI in alle Bereiche des Datenmanagements und die Bereitstellung einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche, können Unternehmen effizientere und datengestützte Entscheidungen treffen. Die neuen Funktionen und erweiterten Integrationen von CLAIRE GPT bieten eine zukunftssichere Lösung für die Herausforderungen im Datenmanagement und ermöglichen es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

FAQ