Wachstum und Verbreitung von APIs

APIs haben sich zu einem zentralen Bestandteil moderner Softwareentwicklung entwickelt. Laut dem Bericht nutzen mittlerweile über 35 Millionen Anwender die Postman-Plattform, ein Anstieg von 25 Millionen im Vorjahr. Bemerkenswert ist, dass API-Entwicklungen in 266 Ländern stattfinden, wobei sogar in der Antarktis zehn API-Collections erstellt wurden.

Wer arbeitet mit APIs?

Die Mehrheit der API-Nutzer sind Entwickler oder Ingenieure (71 %). Dennoch spielen auch Führungskräfte, Architekten und andere Rollen eine bedeutende Rolle im API-Ökosystem. Die Technologiebranche dominiert dabei, gefolgt von den Bereichen Business/IT-Services, Finanzdienstleistungen und Bildung.

Nutzung und Entdeckung von APIs

APIs werden nicht nur intern, sondern vermehrt auch für Partner und öffentlich genutzt. Der Bericht zeigt, dass 56 % der APIs privat, 26 % für Partner und 18 % öffentlich sind. Entwickler verlassen sich häufig auf interne Dokumentationen, um APIs zu verstehen, wobei jedoch 39 % inkonsistente Dokumentationen als größte Hürde betrachten.

Produktion und Bereitstellung von APIs

Die Geschwindigkeit der API-Entwicklung hat zugenommen. 63 % der Teams können APIs innerhalb einer Woche bereitstellen, ein Anstieg von 47 % im Vorjahr. Dennoch gibt es Herausforderungen: 5 % der API-Änderungen weisen eine Fehlerquote von über 25 % auf, was auf Stabilitätsprobleme hinweist.

Prioritäten und Ausblick

Ein bemerkenswerter Trend ist der Übergang von einer Code-First- zu einer API-First-Strategie. 74 % der Befragten verfolgen 2024 einen API-First-Ansatz, verglichen mit 66 % im Vorjahr. Zudem planen 48 % der Unternehmen, ihre Investitionen in APIs zu erhöhen, was die wachsende Bedeutung von APIs unterstreicht.

Zusammenarbeit und Kommunikation

Trotz technologischer Fortschritte bleiben Herausforderungen in der Zusammenarbeit bestehen. 44 % der Entwickler durchsuchen Quellcode, um APIs zu verstehen, was zeitaufwendig sein kann. Zudem verlassen sich 43 % auf Kollegen für Erklärungen, was bei unterschiedlichen Zeitzonen zu Verzögerungen führen kann.

Monetarisierung von APIs

APIs sind zunehmend wichtige Einnahmequellen. 62 % der Befragten arbeiten mit APIs, die Einnahmen generieren. Für 21 % der Unternehmen machen APIs über 75 % des Gesamtumsatzes aus, was ihre zentrale Rolle im Geschäftsmodell verdeutlicht.

Künstliche Intelligenz und APIs

Die Integration von KI in APIs nimmt zu. Postman verzeichnete einen Anstieg des KI-bezogenen API-Verkehrs um 73 % im Jahr 2024. ChatGPT bleibt das bevorzugte KI-Tool, wobei jedoch eine Diversifizierung der KI-Tool-Landschaft zu beobachten ist.

Technologische Entwicklungen

GitHub Actions führt mit 41 % die CI/CD-Tools an, während 27 % der Befragten keine API-Schlüsseltresore nutzen, was Sicherheitsbedenken aufwirft. Zudem verwenden fast ein Drittel der API-Publisher mehrere Gateways, was die Komplexität des API-Managements erhöht.

Fazit

Der „2024 State of API Report“ von Postman zeigt, dass APIs weiterhin an Bedeutung gewinnen und in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen eine zentrale Rolle spielen. Unternehmen, die APIs effektiv nutzen und integrieren, könnten von den vielfältigen Möglichkeiten profitieren, die diese Technologien bieten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der „2024 State of API Report“?

Der „2024 State of API Report“ ist eine jährliche Studie von Postman, die Einblicke in aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich der APIs bietet.

Wie viele Personen haben an der Umfrage teilgenommen?

Über 5.600 Entwickler und API-Experten weltweit haben an der Umfrage teilgenommen.

Welche Rolle spielen APIs im Umsatz von Unternehmen?

Für 21 % der Unternehmen generieren APIs über 75 % des Gesamtumsatzes.

Wie hat sich die Nutzung von KI in APIs entwickelt?

Es gab einen Anstieg des KI-bezogenen API-Verkehrs um 73 % im Jahr 2024.

Welche Herausforderungen bestehen bei der Zusammenarbeit im API-Bereich?

Herausforderungen umfassen inkonsistente Dokumentationen und die Abhängigkeit von Kollegen für API-Erklärungen.

Welche Technologien dominieren im API-Management?

GitHub Actions führt die CI/CD-Tools an, während ein erheblicher Anteil der Befragten keine speziellen Tresore für API-Schlüssel verwendet.