KI Connect: Austausch und Innovation an Brandenburger Hochschulen

Warum die Tagung „KI Connect“ wichtig ist

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz (KI) immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Austausch von Erfahrungen und Know-how essenziell. Die Veranstaltung „KI Connect“ möchte Akteuren an Brandenburger Hochschulen die Gelegenheit bieten, sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Der Fokus liegt dabei auf den Themen „KI in Lehre und Studium“, „rechtliche und ethische Herausforderungen“ sowie „KI-Infrastruktur“.

Die Organisatoren hoffen, dass durch die Tagung Synergien entstehen, die die Entwicklung und Integration von KI-Technologien in den Hochschulalltag weiter vorantreiben. Die teilnehmenden Akteure sind eingeladen, ihre Projekte vorzustellen, ihre Herausforderungen zu teilen und gemeinsam über mögliche Ansätze zur Weiterentwicklung zu diskutieren.

Programm-Highlights der Tagung

Das vielseitige Programm der Tagung beginnt um 10:00 Uhr mit einer Begrüßung und bietet über den Tag verteilt zahlreiche Möglichkeiten zur Teilnahme:

Keynote: Oliver Janoschka vom Hochschulforum Digitalisierung wird um 10:15 Uhr unter dem Titel „Emerging Trend oder Disruption? GenAI-Schlaglichter der HFD-Lernreise in die USA 2024“ über die neuesten KI-Entwicklungen berichten.

Oliver Janoschka vom Hochschulforum Digitalisierung wird um 10:15 Uhr unter dem Titel „Emerging Trend oder Disruption? GenAI-Schlaglichter der HFD-Lernreise in die USA 2024“ über die neuesten KI-Entwicklungen berichten. Barcamp: Ab 11:00 Uhr können die Teilnehmenden eigene Themen vorschlagen und in Gruppen diskutieren. Diese Phase bietet eine offene, flexible Struktur, um aktuelle Fragen und Probleme zu besprechen.

Ab 11:00 Uhr können die Teilnehmenden eigene Themen vorschlagen und in Gruppen diskutieren. Diese Phase bietet eine offene, flexible Struktur, um aktuelle Fragen und Probleme zu besprechen. Gallery Walk: Um 12:30 Uhr haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Projekte in Form von Postern zu präsentieren und sich den Fragen der anderen Teilnehmenden zu stellen.

Um 12:30 Uhr haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre Projekte in Form von Postern zu präsentieren und sich den Fragen der anderen Teilnehmenden zu stellen. Parallele Projektrunden: Ab 15:00 Uhr werden Projekte in separaten Räumen vorgestellt und im Detail diskutiert.

Barcamp: Austausch auf Augenhöhe

Das Barcamp-Format der Veranstaltung erlaubt es den Teilnehmer:innen, sich aktiv in den Diskussionsprozess einzubringen. Bereits um 11:00 Uhr können Themen im Audimax vorgestellt werden. Diese Sessions sollen die relevanten Akteure miteinander verbinden und fördern den Austausch über aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung und den Einsatz von KI im Hochschulkontext.

Wer sollte teilnehmen?

Die Veranstaltung richtet sich an eine breite Zielgruppe innerhalb der Hochschullandschaft Brandenburgs. Eingeladen sind unter anderem Vertreter:innen der Hochschulleitungen, Mitarbeitende in den Bereichen Studium und Lehre, Studierendenverwaltung, Verwaltung, Rechenzentren, CIO-Bereiche sowie Datenschutzexperten. Auch Studierende und Interessierte, die sich mit der Nutzung und Entwicklung von KI-Tools beschäftigen, sind herzlich willkommen.

Durch diese interdisziplinäre Mischung erhoffen sich die Veranstalter, neue Perspektiven zu gewinnen und kollaborative Ansätze für die Entwicklung und Implementierung von KI-Projekten zu finden.

Details zur Organisation und Anmeldung

Teilnehmer:innen können sich in verschiedenen Formaten aktiv beteiligen:

Organisation eines Barcamps: Kurzpräsentation eines Themas im Audimax, das dann am Nachmittag in Arbeitsgruppen bearbeitet wird.

Kurzpräsentation eines Themas im Audimax, das dann am Nachmittag in Arbeitsgruppen bearbeitet wird. Posterpräsentation im Gallery Walk: Eigene KI-Projekte auf Postern vorstellen und mit anderen ins Gespräch kommen.

Eigene KI-Projekte auf Postern vorstellen und mit anderen ins Gespräch kommen. Projektpräsentation: Eine ausführlichere Vorstellung des Projekts in den vorgesehenen Seminarräumen mit moderner technischer Ausstattung.

Interessierte können sich bis zum Veranstaltungstag über den folgenden Link anmelden: Zur Anmeldung.

Fazit und Erwartungen

Die Tagung „KI Connect“ verspricht eine umfassende Plattform, um über KI-Entwicklungen, -Herausforderungen und -Strategien zu sprechen. Neben der reinen Wissensvermittlung steht der interaktive Austausch im Vordergrund, der den Weg für künftige Kooperationen und gemeinsame Projekte ebnen könnte. Die Veranstaltung bietet somit eine hervorragende Gelegenheit, die Zukunft der Hochschulbildung und die Rolle der KI in Brandenburg aktiv mitzugestalten.