Andreas Eckert ist neuer CFO der iTAC Software AG

Montabaur, 5. Oktober 2023 – Andreas Eckert ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 neuer Chief Financial Officer (CFO) der iTAC Software AG ( www.itacsoftware.com). Der Manager wechselt von der Software AG zu dem MES/MOM-Spezialisten. Der neue Finanzchef will das Wachstum und die Ertragskraft von iTAC weiter stärken, die Marktposition ausbauen und das Unternehmen im Segment MOM (Manufacturing Operations Management) noch prominenter etablieren. iTAC hat sich vom Traceability-Experten für diskrete Produktionsprozesse zum globalen MOM-Player für verschiedenste Branchen entwickelt.

Die iTAC Software AG ist ein weltweit tätiges IT- und Softwareunternehmen mit 25-jähriger Geschichte und Vorreiter im Bereich Industrie 4.0. Als neuer CFO leitet Andreas Eckert die Finanzen des Unternehmens und unterstützt CEO Peter Bollinger und Vorstandsmitglied Martin Heinz in entsprechenden strategischen Fragen.

Nach seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) startete Andreas Eckert seine berufliche Karriere bei der Deutschen Telekom. 1998 wechselte er zur Software AG, wo er verschiedene Stationen im Controlling auf nationaler Ebene sowie seit 2007 auf internationaler Ebene mit Leitungsfunktion durchlief. Andreas Eckert war hier zuletzt verantwortlich für Finance & Controlling der Regionen DACH und EMEA EAST und führte ein Team von 35 Mitarbeitenden. Zusätzlich leitete er das Controlling des globalen Professional Services-Geschäfts der Software AG.

In seiner neuen Funktion als CFO der iTAC Software AG ist Andreas Eckert für die Entwicklung und Umsetzung der langfristigen Finanzstrategie des Unternehmens verantwortlich. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Im Schulterschluss mit meinen Vorstandskollegen Peter Bollinger und Martin Heinz verfolge ich das Ziel, Wachstum und Ertragskraft des Unternehmens weiter zu stärken sowie die Marktposition auszubauen. Unsere gemeinsame Mission ist es, iTAC als führenden Player im MOM-Segment zu etablieren und mit unseren Lösungen zur Gestaltung der nächsten industriellen Revolution beizutragen. Mit dem Dürr-Konzern haben wir eine starke Muttergesellschaft, die uns Rückenwind verleiht“, erklärt Andreas Eckert.

Kurzporträt

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 19.000 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt.

