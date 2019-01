Vollautomatische Datensicherung ins Rechenzentrum

Lästige Backupaufgaben gehören der Vergangenheit an

In der Zeit stetig zunehmender Bedrohungen für die IT Infrastruktur von Unternehmen und Privatpersonen kommt der Sicherung der eigenen Daten eine besonders hohe Bedeutung zu. Zuverlässige Datensicherungssysteme waren in der Vergangenheit hochkomplexe Soft- und Hardwaresysteme, welche der Konfiguration und Betreuung durch qualifizierte IT-Spezialisten bedurften.

Ebenso hoch waren die Kosten die mit professioneller Datensicherung verbunden waren, da entsprechende Magnetbandroboter nicht nur in der Anschaffung sondern auch in Unterhalt und Wartung nicht zu unterschätzende Folgekosten verursacht haben.

Eine Alternative boten zunächst Cloud-Backupsysteme, welche die Datensicherung in der Cloud versprachen. Nach einem Blick auf die Details zu den angebotenen Systemen scheidet jedoch ein Grossteil für professionelle Nutzer aus, da sich die Lösungen entweder als nicht ausreichend zuverlässig erwiesen oder die dahinter stehende Technologie nicht unerhebliche Mängel aufwies.

Das häufigste Problem stellt bei der Datensicherung in der Cloud jedoch die Integrität des Dienstebetreibers dar und die zuverlässige Verschlüsselung der Daten. Denn gerade bei der Sicherung geschäftskritischer Daten wie Unternehmendaten, Buchhaltung, Patientendaten, usw. gilt nicht nur besondere Sorgfalt, sondern es gelten häufig auch besondere gesetzliche Bestimmungen. Eine zuverlässige Cloud-Datensicherung muss daher nicht nur über zertifizierte Technologie und Rechenzentren verfügen sondern auch eine hunderprozentige Ende-zu-Ende Verschlüsselung der gesicherten Daten sicherstellen, so dass im Falle eines Sicherheitsproblems beim Cloud-Dienstleister eine Entschlüsselung dort liegender Datensicherungen verunmöglicht wird.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände haben viele Unternehmen in der Vergangenheit die Datensicherung in den eigenen Räumlichkeiten bevorzugt um die Datenhoheit zu gewährleisten. So positiv dieser Aspekt ist, so gefährlich kann diese Art der Datensicherung bei einem Ransomwareangriff oder Grossschadensereignis (Feuer, Wasser) sein. Der häufigste Punkt, dass nicht nur die Computer eines Unternehmens in einem Einbruchsfall gestohlen werden, sondern auch die Datensicherungssysteme kommt hinzu. Aus diesem Grunde bietet die Datensicherung in der Cloud in diesem Punkt Vorteile.

Ziel war es somit, ein zuverlässiges, sicheres und integres Cloud-Backup für Unternehmenskunden anzubieten. Dies ist unserem Unternehmen in Kooperation mit einem Winterthurer Unternehmen möglich. Das Unternehmen stellt nicht nur die Software für die Datensicherung zur Verfügung sondern stellt auch den Zugang zu den zertifizierten Rechenzentren zur Verfügung. Die Software selbst lässt sich sowohl unter Windows als auch MacOS einsetzen und ist gleichermassen für Workstations und Serversysteme verfügbar. Der Installationsaufwand als auch der laufende Wartungsaufwand ist völlig vernachlässigbar im Vergleich zu komplexen Storage-Systemen.

Hinzu kommt ein erheblicher Kostenvorteil, gerade bei der Sicherung einzelner Workstations (PCs oder Mac) im Gegensatz zu professionellen Storage-Systemen.

Das Angebot von metagate.ch bietet uns die Möglichkeit unseren Kunden Datensicherungslösungen, welche unseren Ansprüchen genügen nun für weniger als 10 Franken monatlich zu offerieren. Gleichzeitig ist die Bedienung so einfach gehalten, dass auch Laien jederzeit eine Wiederherstellung von einzelnen Dateien, ganzen Verzeichnissen oder Festplatten bis hin zu ganzen Computern und Servern selbst vornehmen können. Zudem bietet das System die Möglichkeit im Desaster-Fall gesicherte Server direkt in der Cloud zu starten und somit bis zur Wiederherstellung der physischen Systeme weiterhin lauffähig zu halten. Gerade in geschäftlichen Umgebungen in denen jede Minute Unterbruch mehrere tausend Franken kosten kann ein riessiger Vorteil. EXAiq bietet daher ab 1.1.19 für seine Kunden die Datensicherungslösungen von metagate.ch an. Interessierte können das System 30 Tage völlig kostenlos und unverbindlich testen.

EXAiq ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Zug und berät vom Mittelständler bis zum Grosskonzern in allen IT-Belangen.