Die Herausforderungen im Supply Chain Management nehmen durch volatile Märkte, instabile Lieferketten und strenge Nachhaltigkeitsvorgaben stetig zu. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Prozesse zukunftssicher zu gestalten, um Resilienz, Effizienz und Compliance zu gewährleisten. Technologische Ansätze wie Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Unternehmen REMIRA hat vier Schlüsseltrends identifiziert, die Lieferketten im Jahr 2025 prägen könnten: Resilienz, KI-gestützte Optimierung, Cloud-Technologien und Nachhaltigkeit.

Resiliente Lieferketten durch aktives Risikomanagement

Die Bedeutung einer widerstandsfähigen Lieferkette ist seit den vergangenen Jahren verstärkt ins Bewusstsein gerückt. Studien wie die BME-Logistikstudie 2024 zeigen jedoch, dass viele Unternehmen beim strukturellen Risikomanagement Nachholbedarf haben. Nur 31 Prozent der befragten Unternehmen sind mit den aktuellen Maßnahmen zufrieden. Dabei sind insbesondere produzierende Unternehmen von Störungen betroffen, die zu Produktionsausfällen führen können.

Digitale Lösungen können hier Abhilfe schaffen. Mithilfe von KI-basierter Prognosetechnologie lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren und Gegenmaßnahmen planen. Tools von spezialisierten Anbietern ermöglichen eine Szenariosimulation und die Synchronisation von Lieferketten. Dies trägt dazu bei, potenzielle Störungen abzumildern und die operative Kontinuität sicherzustellen.

Ansätze für ein effektives Risikomanagement

Diversifizierung der Lieferantenbasis durch Multiple-Sourcing.

Einsatz von Echtzeitdaten für eine präzise Risikoanalyse.

Automatisierte Szenariosimulationen zur Antizipation potenzieller Störungen.

Ein zentraler Aspekt für Unternehmen ist dabei die Integration moderner Softwarelösungen, die Transparenz und Planbarkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördern.

Optimierung der Supply Chain durch Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz bietet vielfältige Möglichkeiten, um Prozesse in der Lieferkette effizienter zu gestalten. So kann maschinelles Lernen und generative KI besonders im Bereich der Bedarfsprognose eine Schlüsselrolle spielen. Algorithmen erkennen Muster in Daten, optimieren Bestände und helfen, Überbestände oder Out-of-Stock-Situationen zu minimieren.

Durch KI-basierte Lösungen können Unternehmen ihre Nachbestellungen präzise planen und so ihre Kosten senken. KI findet jedoch auch in anderen Bereichen Anwendung, darunter:

Disposition und Lieferantenauswahl.

Routenoptimierung und Inventur.

Automatisierung von Vergabeentscheidungen.

Die Herausforderung liegt in der nahtlosen Integration dieser Technologien in bestehende Systeme. Cloud-basierte Plattformen schaffen hier Abhilfe, indem sie skalierbare und flexibel anpassbare Lösungen bereitstellen.

Cloud-Technologien: Agilität und Skalierbarkeit

Die Nutzung von Cloud-Computing ermöglicht Unternehmen eine schnelle Implementierung moderner SCM-Tools, ohne umfangreiche Infrastruktur vorhalten zu müssen. Cloud-Dienste bieten nicht nur eine unmittelbare Verfügbarkeit, sondern decken auch Bereiche wie Sicherheit, Datenschutz und Betrieb ab.

Ein Beispiel ist die Plattform von REMIRA, die als SaaS-Lösung (Software as a Service) verfügbar ist. Sie ermöglicht es, KI-Modelle bedarfsgerecht zu trainieren und bei Bedarf auf hohe Rechenleistung zurückzugreifen. Darüber hinaus unterstützt die Cloud die Zusammenarbeit entlang der Supply Chain. Der Supplier Collaboration Service von REMIRA integriert Lieferanten über eine benutzerfreundliche Plattform und erleichtert den bidirektionalen Austausch von Echtzeitdaten.

Vorteile der Cloud-Nutzung

Schnelle Bereitstellung und Skalierbarkeit.

Reduktion von Infrastrukturkosten.

Einfache Integration von Teilnehmern und Systemen.

Durch die Cloud können Unternehmen flexibel auf neue Anforderungen reagieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Nachhaltigkeit durch vorausschauende Planung

Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einem zentralen Ziel im Supply Chain Management. Unternehmen müssen sich nicht nur an neue Regularien wie die EU-Lieferkettenrichtlinie halten, sondern auch den steigenden Erwartungen von Stakeholdern gerecht werden.

REMIRA bietet hier Lösungen, die auf präzisen Forecasts basieren. Diese helfen dabei, Restbestände zu vermeiden und den CO₂-Fußabdruck zu senken. Automatisierte Bestellvorschläge sorgen für eine Balance zwischen minimalem Bestand und hoher Lieferfähigkeit. Darüber hinaus schaffen entsprechende Tools Transparenz bei der Lieferantenauswahl, indem Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden.

Maßnahmen für nachhaltige Lieferketten

Reduktion von Abfallmengen durch optimierte Planung.

Bündelung von Bestellungen zur optimalen Auslastung von Ladungsträgern.

Integration von Nachhaltigkeitskriterien in Entscheidungsprozesse.

Durch digitale Technologien können Unternehmen ihre Prozesse nicht nur effizienter, sondern auch umweltfreundlicher gestalten.

Fazit

Die digitale Transformation der Lieferketten ist für Unternehmen unverzichtbar, um Resilienz, Agilität und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. KI- und Cloud-Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle. Lösungen wie die von REMIRA ermöglichen es, Risiken zu minimieren, Kosten zu senken und nachhaltige Prozesse zu etablieren. Die kommenden Jahre werden zeigen, inwieweit Unternehmen diese Technologien nutzen, um ihre Supply Chains zukunftssicher zu gestalten.