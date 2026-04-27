Temu und Shein kosten deutschen Händlern Milliarden: Was der Billigimport-Druck für den Onlinehandel bedeutet

2,5 Milliarden Euro weniger im Kassenbon. 40.000 Jobs, die wegbrechen. 429 Millionen Euro Steuerausfälle pro Jahr. Temu und Shein sind längst kein Nischenphänomen mehr – sie sind eine wirtschaftliche Druckwelle, die den deutschen Onlinehandel strukturell verändert. Was dahintersteckt, wer verliert und ob Regulierung wirklich hilft.

2,5 Milliarden Euro: Die Zahl, die alles erklärt

Manchmal braucht es eine Zahl, um ein Problem greifbar zu machen. Laut einer Studie von IW Consult im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) kosten Temu und Shein den deutschen Einzelhandel jährlich rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz. Das ist keine Schätzung aus dem Bauch heraus – das ist eine belastbare Wirtschaftsanalyse, die methodisch sauber arbeitet.

Um das einzuordnen: 2,5 Milliarden Euro entsprechen in etwa dem Jahresumsatz von REWE Online und einem mittleren deutschen Elektronikhändler zusammen. Kein Pappenstiel. Und die Zahl wächst, weil Temu und Shein weiter wachsen – täglich kommen 460.000 Pakete aus China allein nach Deutschland. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Temu: 90-Prozent-Rabatte und Gamification im Preiskampf gegen Amazon.

Der Schaden ist dabei nicht gleichmäßig verteilt. Der Einzelhandel trägt mit 1,3 Milliarden Euro den Löwenanteil. Aber auch andere Branchen spüren die Auswirkungen: Logistiker, die unter Preisdruck geraten. Verpackungshersteller, die weniger liefern. Werbeagenturen, deren Markenbudgets schrumpfen. Die Gesamtwertschöpfung, die der deutschen Wirtschaft entgeht, beziffert die Studie auf 2,4 Milliarden Euro jährlich.

Wer jetzt sagt, das sei Marktwirtschaft und Wettbewerb, der hat technisch recht. Das Problem dabei: Dieser Wettbewerb findet unter fundamental ungleichen Bedingungen statt. Dazu gleich mehr.

HDE-Präsident Alexander von Preen bringt es auf den Punkt: Temu und Shein hielten sich oft nicht an rechtliche Vorgaben, lieferten unsichere Ware und brächten heimische Händler an den Rand des Ruins – während deutsche Anbieter streng kontrolliert werden und jede Produktnorm einhalten müssen. Das ist kein Neidargument. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung mit Zahlen belegt.

Das Geschäftsmodell: Warum Temu und Shein so billig sein können

Bevor man Shein und Temu verteufelt, lohnt ein nüchterner Blick auf das Geschäftsmodell. Denn die Billigpreise sind kein Zufall und kein Fehler im System – sie sind Absicht.

Shein operiert nach einem ultra-fast-fashion-Modell: Designs werden KI-gestützt aus Trend-Daten generiert, innerhalb von Tagen produziert und direkt aus chinesischen Fabriken an Endkunden weltweit verschickt. Kein Lager in Deutschland. Kein Einzelhandel als Zwischenstufe. Keine Retourenlogistik, die der Händler finanziert. Die Marge sitzt woanders.

Temu wiederum ist ein Marktplatz, auf dem chinesische Hersteller ihre Überschussproduktion direkt an westliche Konsumenten verticken. Das Dropshipping-Modell eliminiert faktisch jeden Zwischenhändler. Ein T-Shirt für 3,50 Euro inklusive Versand ist möglich, wenn die Fabrik direkt verschickt und Zollfreiheit genießt – oder zumindest genoss.

Genau hier liegt der strukturelle Vorteil: Bis zur EU-Reform konnten Pakete unter 150 Euro weitgehend zollfrei eingeführt werden. Millionen von Kleinstsendungen wurden so effektiv an Zollkontrollen vorbeigeleitet. Qualitätsnormen? Theoretisch zutreffend, praktisch kaum kontrollierbar. Eine Studie zeigt, dass über 90 Prozent der von Temu und Shein angebotenen Produkte nicht EU-konform sind. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass jeder deutsche Händler bei Verstößen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen muss.

Dazu kommen aggressive Marketingbudgets. Temu hat beim Super Bowl 2023 und 2024 geworben. Shein sponsert Influencer im achtstelligen Bereich. Bei der EM 2024 war Temu in Deutschland omnipräsent. Die Gamification – Rabattspiele, Countdown-Timer, Spin-the-Wheel-Mechanismen – ist darauf ausgelegt, Conversion-Raten zu maximieren und Impulskäufe zu fördern. Das funktioniert. 75 Millionen monatliche Nutzer allein in der EU sind das Ergebnis.

Klartext: Was 40.000 verlorene Jobs bedeuten

40.000 Arbeitsplätze. Davon 28.300 allein im Einzelhandel. Diese Zahl aus der IW-Consult-Studie ist schwer verdaulich, aber sie verdient eine differenzierte Einordnung.

Zunächst: Diese Jobs verschwinden nicht von heute auf morgen. Sie verschwinden schleichend – durch Filialschließungen, durch nicht besetzte Stellen, durch Umsatzrückgänge, die zu Personalabbau führen. Der Einzelhandel in Deutschland kämpft ohnehin seit Jahren mit strukturellen Problemen: E-Commerce-Verlagerung, Innenstadtsterben, gestiegene Energiekosten. Temu und Shein sind da ein Beschleuniger, kein alleiniger Auslöser.

Aber: Die Beschleunigung ist real. Wie der Telecom-Handel in seiner Wirtschaftsanalyse aufzeigt, sind es vor allem mittlere Händler – die, die weder die Skaleneffekte eines Zalando noch die Markenpower eines Zara haben –, die den schärfsten Gegenwind spüren. Ein Onlinehändler für Heimtextilien mit 20 Mitarbeitern kann nicht mit einem T-Shirt für 2,99 Euro konkurrieren. Punkt.

Hinzu kommen 429 Millionen Euro entgangene Steuereinnahmen jährlich. Das ist Geld, das für Schulen, Infrastruktur und soziale Leistungen fehlt. Die Externalisierung ist dabei geschickt konstruiert: Die Kosten trägt die Allgemeinheit – durch Mindereinnahmen, durch Umweltschäden billiger Wegwerfmode, durch Gesundheitsrisiken nicht normgerechter Produkte. Der Nutzen fließt in chinesische Unternehmenskassen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Buchführung.

Ich finde: Wer bei dieser Rechnung noch von fairem Wettbewerb spricht, hat entweder die Zahlen nicht gelesen oder entschieden, sie zu ignorieren.

Der Vergleich: Temu und Shein gegen etablierte Onlinehändler

Zahlen vergleichen macht Zusammenhänge sichtbar. Hier eine Einordnung der wesentlichen Unterschiede:

Produktkonformität: Deutsche Händler: gesetzlich verpflichtet zu CE-Zertifizierung, REACH-Konformität, Verpackungsgesetz, ElektroG. Temu/Shein: Theoretisch gleiche Pflichten, praktisch über 90 % nicht konform laut Stichproben.

Deutsche Händler: gesetzlich verpflichtet zu CE-Zertifizierung, REACH-Konformität, Verpackungsgesetz, ElektroG. Temu/Shein: Theoretisch gleiche Pflichten, praktisch über 90 % nicht konform laut Stichproben. Zollbelastung: Deutsche Händler: Einfuhrabgaben auf importierte Ware ab 1 Euro. Temu/Shein: Bis 2026 weitgehend zollfrei unter 150 Euro durch Kleinstsendungsvolumen.

Deutsche Händler: Einfuhrabgaben auf importierte Ware ab 1 Euro. Temu/Shein: Bis 2026 weitgehend zollfrei unter 150 Euro durch Kleinstsendungsvolumen. Retourenkosten: Zalando gibt für Retouren über 10 % des Umsatzes aus. Temu: Retouren faktisch nicht vorgesehen – ein Wettbewerbsvorteil, der Margen schützt.

Zalando gibt für Retouren über 10 % des Umsatzes aus. Temu: Retouren faktisch nicht vorgesehen – ein Wettbewerbsvorteil, der Margen schützt. Marketingbudget: Mittelständischer Onlinehändler: 5-10 % Umsatz für Marketing. Temu: geschätzt 30 % des Umsatzes – finanziert durch Verlustgeschäft auf Expansion.

Mittelständischer Onlinehändler: 5-10 % Umsatz für Marketing. Temu: geschätzt 30 % des Umsatzes – finanziert durch Verlustgeschäft auf Expansion. Lieferzeiten: Temu Standardlieferung: 10-20 Tage. Deutsches Lager: 1-2 Tage. Hier haben einheimische Händler noch einen klaren Vorteil.

Temu Standardlieferung: 10-20 Tage. Deutsches Lager: 1-2 Tage. Hier haben einheimische Händler noch einen klaren Vorteil. Produktqualität: Schwankend bis problematisch bei Temu und Shein. Stichproben fanden Schadstoffe, falsche Maßangaben, nicht deklarierte Materialien.

Das Problem dabei: Vielen Verbrauchern ist das schlicht egal. Wer eine Sonnenschirmhülle für 1,99 Euro bestellt, erwartet keine Langlebigkeit. Die Conversion entscheidet der Preis. Und da verliert der deutsche Onlinehandel strukturell.

Die entscheidende Frage lautet aber: Kaufen Menschen wirklich zusätzlich bei Temu und Shein? Oder substituieren sie bestehende Einkäufe? Die IW-Consult-Studie ist aufschlussreich: 51 % der Nutzer hätten die Produkte zum gleichen Preis auch anderswo gekauft – 19 % sogar teurer. Das bedeutet: Der Löwenanteil des Umsatzes von Temu und Shein wäre ohne diese Plattformen tatsächlich bei deutschen Händlern gelandet. Das ist der Substitutionseffekt, der die 2,5 Milliarden erklärt.

Regulierung: Was die EU plant und was das wirklich bringt

Die EU hat reagiert. Ab Juli 2026 soll eine Paketgebühr von 3 Euro pro Sendung unter 150 Euro eingeführt werden. Klingt nach einer gezielten Maßnahme. Ist es auch – aber eine mit begrenzter Wirkung.

Zur Einordnung: Ein typisches Temu-Paket kostet im Durchschnitt unter 15 Euro. Eine Gebühr von 3 Euro erhöht den effektiven Preis um 20 Prozent. Das ist nicht nichts. Aber es reicht nicht, um den fundamentalen Kostenunterschied auszugleichen. Ein T-Shirt für 3 Euro plus 3 Euro Gebühr kostet immer noch 6 Euro – und damit weniger als vergleichbare Ware beim deutschen Händler, der Mehrwertsteuer, Lohnkosten, Miete und Normkonformität tragen muss.

Zusätzlich zur Paketgebühr laufen mehrere Regulierungsverfahren parallel:

Digital Services Act (DSA): Die EU-Kommission untersucht Temu wegen möglicher Verstöße gegen die Plattformregulierung. Schwerpunkt: Algorithmen, die Suchtmechanismen fördern, und mangelnde Transparenz bei Produktdaten.

Die EU-Kommission untersucht Temu wegen möglicher Verstöße gegen die Plattformregulierung. Schwerpunkt: Algorithmen, die Suchtmechanismen fördern, und mangelnde Transparenz bei Produktdaten. Bundeskartellamt: Prüft Preisvorgaben und Marktmachtmissbrauch. Ergebnis noch offen.

Prüft Preisvorgaben und Marktmachtmissbrauch. Ergebnis noch offen. Zollverschärfung: EU-Zollbehörden führen verstärkte Stichprobenkontrollen durch. Kapazitäten sind aber begrenzt – täglich 460.000 Pakete in Deutschland allein lassen sich nicht alle kontrollieren.

EU-Zollbehörden führen verstärkte Stichprobenkontrollen durch. Kapazitäten sind aber begrenzt – täglich 460.000 Pakete in Deutschland allein lassen sich nicht alle kontrollieren. Produktsicherheitsverordnung: Neue EU-Produktsicherheitsverordnung verpflichtet auch Marktplatzbetreiber zur Haftung. Temu und Shein müssen theoretisch ab 2024 für Produktsicherheit auf ihrer Plattform geradestehen.

Das Problem dabei: Regulierung braucht Durchsetzung. Und Durchsetzung gegenüber Unternehmen mit Hauptsitz in China ist juristisch komplex und praktisch schwierig. Shein hat zwar Büros in Irland und Singapur – was eine gewisse EU-Angreifbarkeit schafft –, aber die operative Struktur bleibt chinesisch und damit regulatorisch schwer greifbar. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Stablecoins und digitaler Euro: Warum 2026 das Jahr des digitalen Geldes wird.

Ist die 3-Euro-Gebühr der große Wendepunkt? Ich glaube: nicht. Sie ist ein Signal, kein Heilmittel. Aber Signale zählen in der Marktpsychologie. Wenn Temu und Shein plötzlich teurer werden, könnte das die Nachfrage am Rand reduzieren – gerade bei preissensiblen Gelegenheitskäufern.

Shein in Deutschland: Was die Plattform selbst sagt

Shein ist nicht stumm geblieben. Das Unternehmen argumentiert, es habe über 600 deutsche Unternehmen als Verkäufer auf der Plattform integriert und zahle Hunderte Millionen Euro an Steuern in der EU. Der Subtext: Wir sind kein Feind des deutschen Handels, wir sind Teil des Ökosystems.

Das ist nicht vollständig gelogen. Es gibt tatsächlich deutsche Händler, die Shein als Vertriebskanal nutzen – analog zu Zalando oder Amazon. Und Steuereinnahmen sind real, auch wenn der genaue Betrag für Deutschland nicht transparent ist. Shein hat Steuervereinbarungen mit mehreren EU-Ländern getroffen, um regulatorischem Druck zu entgehen.

Gleichzeitig ist das Gegenargument dünn. 600 deutsche Händler auf Shein sind symbolisch – nicht strukturell relevant. Die Plattform generiert den Löwenanteil ihres Umsatzes durch chinesische Eigenmarken, nicht durch deutsche Partner. Und Steuereinnahmen aus einem Unternehmen, das gleichzeitig 40.000 Jobs in Deutschland vernichtet und 429 Millionen Euro Steuereinnahmen aus dem deutschen System abzieht, sind eine seltsame Form von Beitrag.

Die ZDFheute-Analyse auf Basis der HDE/IW-Studie macht deutlich: Die Nettobilanz ist negativ. Shein und Temu nehmen mehr heraus, als sie einzahlen. Das ist kein moralisches Urteil – das ist Arithmetik.

Wo deutsche Händler im Nachteil sind – und wo nicht

Kein guter Artikel über Wettbewerbsdruck sollte nur Opferperspektive einnehmen. Also: Wo haben deutsche Onlinehändler noch echte Vorteile?

Liefergeschwindigkeit

Temu-Standardlieferung dauert 10 bis 20 Tage. Same-Day-Delivery oder Next-Day? Fehlanzeige. Wer morgen eine Kaffeemaschine braucht oder übermorgen ein Geburtstagsgeschenk verschicken will, kommt an deutschen Onlinehändlern nicht vorbei. Das ist ein struktureller Vorteil, der durch Infrastruktur geschützt ist und nicht durch Dumping-Preise unterboten werden kann.

Reklamation und Verbraucherrechte

Zweijährige Gewährleistungspflicht, 14-tägiges Widerrufsrecht, DSGVO-konforme Datenverarbeitung, deutschsprachiger Kundendienst – das sind keine Kleinigkeiten für Verbraucher, denen Service wichtig ist. Temu-Retouren sind offiziell möglich, praktisch aber eine Odyssee. Bei einem 3-Euro-Produkt lohnt der Aufwand nicht. Bei einer 200-Euro-Bestellung ist das anders – und genau dort können deutsche Händler Conversion gewinnen.

Vertrauen und Markenbindung

Markenbindung entsteht über Jahre. Unternehmen wie Tchibo, Baur oder Notebooksbilliger haben eine Kundenbeziehung, die auf Vertrauen basiert. Das lässt sich nicht durch Gamification und Rabatt-Countdowns ersetzen. Für wiederkehrende Käufe – nicht für Impulskäufe – ist dieser Vertrauensvorschuss real und messbar in Wiederkaufsraten.

Qualitätspositionierung

Premium-Produkte, nachhaltig produzierte Mode, technisch anspruchsvolle Elektronik – das sind Segmente, in denen Temu und Shein strukturell nicht konkurrieren können oder wollen. Wer seine Positionierung konsequent in Richtung Qualität, Beratung und Nachhaltigkeit entwickelt, schützt sich vor dem Preisdruck aus dem Fernen Osten.

B2B-Geschäft

Temu und Shein adressieren primär B2C-Konsumenten. Geschäftskunden brauchen Rechnungen, Zertifikate, Lieferantenverträge, Konformitätserklärungen, Gewerbeschein-geprüfte Quellen. Dieser Markt ist für chinesische Billigplattformen weitgehend geschlossen. Händler, die ihr B2B-Segment ausbauen, diversifizieren weg vom reinen Preiskampf.

Ab Juli 2026 plant die EU eine Paketgebühr von 3 Euro pro Sendung unter 150 Euro – ein Signal, aber kein Heilmittel. (Symbolbild)

Mini-Szenario: Was passiert mit einem typischen deutschen Onlinehändler?

Nehmen wir „TextilExpress GmbH“ – fiktiv, aber typisch. 15 Mitarbeiter, Jahresumsatz 3 Millionen Euro, Fokus auf günstige Alltagsmode und Basics für Damen und Herren. Zielgruppe: 25-45 Jahre, preisbewusst, kauft online.

2021 war TextilExpress profitabel. Marge bei 12 Prozent, Werbekosten bei 8 Prozent des Umsatzes, stabile Stammkundschaft. Dann kommt Temu 2022 auf den deutschen Markt. Was passiert?

Erstens: Der Algorithmus von Google Shopping und Meta-Ads verändert sich. Temu kauft Werbung aggressiv ein – mit Budgets, die TextilExpress nie erreichen kann. CPCs steigen. Die Werbeeffizienz sinkt. Was vorher 15 Euro CPA kostete, kostet jetzt 22 Euro.

Zweitens: Die Preiserwartung der Zielgruppe verschiebt sich. Kunden, die früher 19,99 Euro für ein T-Shirt als fair empfanden, sehen jetzt T-Shirts für 3,99 Euro bei Temu. Die Zahlungsbereitschaft erodiert. Um zu verkaufen, muss TextilExpress entweder Preise senken – und die Marge opfern – oder Kunden verlieren.

Drittens: Wiederkaufrate sinkt. Stammkunden probieren Temu aus. Manche kommen zurück (Qualitätsenttäuschung). Viele nicht – weil der Preis-Schmerz bei teurer Ware zu groß ist.

Das Ergebnis nach zwei Jahren: Umsatz minus 18 Prozent. Drei Mitarbeiter entlassen. Marge auf 6 Prozent halbiert. Expansion auf Eis gelegt. Das ist kein Worst-Case-Szenario. Das ist der Durchschnitt, den die IW-Studie beschreibt.

Was Händler jetzt konkret tun können – eine ehrliche Checkliste

Regulierung kommt. Aber langsam. Warten ist keine Strategie. Was können Händler jetzt tun?

Differenzierung über Qualität und Beratung

Das klingt banal, ist aber strategisch entscheidend. Sortiment bereinigen: Alles, was auf Temu und Shein direkt vergleichbar ist, wird verloren sein. Stattdessen: Produkte mit echten Qualitätsmerkmalen, Herstellergarantien, Zertifizierungen, Made-in-EU-Labels. Kunden, die Qualität schätzen, zahlen mehr – aber nur, wenn man es ihnen erklärt.

Produktbeschreibungen um Materialzertifikate, Herkunft und Prüfergebnisse erweitern

Echte Kundenbewertungen aktiv sammeln und prominent zeigen

Vergleichsseiten aufbauen: „Warum unser Produkt mehr kostet – und warum das gut ist“

Liefergeschwindigkeit als Conversion-Faktor

Wer Same-Day oder Next-Day anbieten kann, hat ein Alleinstellungsmerkmal, das Temu und Shein auf absehbare Zeit nicht replizieren können. Investition in Lagerlogistik und Versandpartnerschaften lohnt sich – gemessen an der Conversion-Verbesserung bei zeitkritischen Käufen.

Express-Lieferung als eigene Produktvariante im Shop sichtbar machen

Lieferzeit in den ersten drei Sekunden auf der Produktseite kommunizieren

Click-and-Collect ausbauen für Regionen mit stationärer Infrastruktur

Kundenbindung vor Neukundenakquise priorisieren

CAC (Customer Acquisition Cost) steigt durch den Werbemittelpreisdruck. CLV (Customer Lifetime Value) bleibt konstant oder steigt bei richtiger Pflege. Die Rechnung ist eindeutig: Bestehende Kunden zu halten ist billiger als neue zu gewinnen. Loyalitätsprogramme, personalisierte Angebote, exzellenter Kundenservice.

E-Mail-Marketing-Frequenz erhöhen – aber relevant, nicht spam-artig

Abo-Modelle oder Club-Mitgliedschaften testen

Retouren-Erfahrung aktiv verbessern – hier gewinnt man Kunden, die Temu verlassen haben

Nischen statt Breite

Wer versucht, das komplette Sortiment von Temu abzudecken, verliert. Wer eine Nische dominiert, hat eine Chance. Outdoorausrüstung für Familien. Strickmode ab Größe 48. Werkzeug für Heimwerker 50+. Nischen erlauben höhere Preise, loyalere Kunden und bessere SEO-Sichtbarkeit.

Keyword-Analyse: Welche Longtail-Anfragen gewinnen deutsche Händler noch organisch?

Sortimentsfokus: Reduktion auf 20 Prozent der Produkte, die 80 Prozent der Marge liefern

Community-Building: Foren, WhatsApp-Gruppen, Social-Media-Kanäle für Nischenkäufer

Regulierung aktiv nutzen

Händler können Mitbewerber, die erkennbar nicht EU-konform sind, bei Behörden melden. Das klingt nach Anschwärzen – ist aber legitimes Wettbewerbsrecht. Produktsicherheitsbeschwerden bei Bundesnetzagentur, Marktwächter-Beschwerden bei Verbraucherzentralen, Meldungen über unsichere Produkte an das RAPEX-System der EU.

RAPEX-Meldung für gefährliche Produkte: ec.europa.eu/safety-gate

Wettbewerbsrechtliche Abmahnung bei nachgewiesenen falschen Angaben

Branchenverbände (HDE, bevh) aktiv unterstützen – kollektive Lobbymacht zählt

Die Verbraucherperspektive: Ist günstiger wirklich billiger?

Hier muss man ehrlich sein: Für einen Großteil der Verbraucher rechnet sich Temu und Shein kurzfristig. Wer ein Trikot für den einmaligen Karnevalsumzug braucht oder eine Handyhülle für drei Monate, für den ist ein 2-Euro-Produkt rational.

Das Problem entsteht bei der Gesamtrechnung. Studien zur Fast Fashion zeigen: Konsumenten, die auf Billigplattformen wechseln, kaufen im Schnitt mehr – nicht weniger. Die niedrigen Preise erhöhen das Konsumvolumen. Das Kleidungsstück für 3 Euro wird nach drei Wäschen entsorgt. Ersatz kostet wieder 3 Euro. Nach einem Jahr hat man zehnmal gekauft, zehnmal entsorgt und in Summe mehr ausgegeben, als ein einziges qualitativ hochwertiges Kleidungsstück gekostet hätte.

Dazu kommen versteckte Kosten: Gesundheitsrisiken durch Schadstoffe in Textilien (REACH-Verstöße), Elektroschrott durch kurzlebige Elektronikprodukte, Umweltkosten durch 460.000 tägliche Pakete mit Einzelverpackungen. Wer den wahren Preis eines 2-Euro-T-Shirts berechnet, kommt auf deutlich mehr.

Verbraucherschützer fordern schon länger eine Pflicht zur Angabe der Gesamtkosten inklusive externer Effekte. Das ist politisch schwierig durchzusetzen – aber inhaltlich korrekt. Die niedrige Conversion-Barriere bei Temu und Shein wird durch externe Kosten subventioniert, die andere tragen.

Internationaler Vergleich: Was machen andere Länder?

Deutschland ist mit diesem Problem nicht allein. Die EU-weit über 12 Millionen täglichen Pakete aus China zeigen: Das ist ein europäisches, nicht nur deutsches Phänomen.

Frankreich hat als erstes EU-Land konkrete Pläne für eine Sondersteuer auf Fast-Fashion-Importe diskutiert. Geplant war eine Abgabe von bis zu 10 Euro pro Kleidungsstück – was Shein-Produkte im Schnitt um 30-50 Prozent verteuern würde. Ob das Modell kommt, ist politisch unsicher. Aber der Ansatz zeigt: Es gibt Spielraum für nationale Maßnahmen über EU-Recht hinaus.

Die USA haben die De-Minimis-Freigrenze für chinesische Plattformen bereits faktisch abgeschafft: Pakete von Temu und Shein aus China unterliegen seit 2024 Zöllen von 120 bis 145 Prozent. Das hat die Preise auf der US-Plattform-Version massiv verteuert. Ob es zu einem dauerhaften Rückgang der Nutzung führt, ist noch offen – die Daten der ersten Monate zeigen aber einen signifikanten Rückgang der Bestellvolumina.

Australien und Großbritannien diskutieren ähnliche Maßnahmen. Der internationale Trend geht klar in Richtung Protektion heimischer Händler durch Zollmaßnahmen. Deutschland und die EU folgen mit der 3-Euro-Gebühr ab 2026 – aber langsamer und weniger drastisch als die USA.

Für den deutschen Onlinehandel bedeutet das: Der Regulierungsdruck auf Temu und Shein steigt global. Wer sein Geschäftsmodell jetzt auf eine Post-Temu-Welt vorbereitet, ist besser aufgestellt als wer auf kurzfristige Preiswettbewerbsfähigkeit setzt.

Warum der Mittelstand besonders leidet

Große Plattformen wie Amazon, Zalando oder Otto haben Möglichkeiten, dem Druck von Temu und Shein zu begegnen. Amazon hat eigene Billigsegmente integriert. Zalando differenziert nach oben in Premium. Otto nutzt seine Markenhistorie und seine Sortimentsbreite.

Der Mittelstand hat diese Optionen nicht. Ein Händler mit 5 bis 50 Mitarbeitern, der in einem einzigen Produktsegment aktiv ist, kann sich nicht nach oben und unten gleichzeitig diversifizieren. Er hat keine Marketingbudgets in Millionenhöhe. Er kann nicht in KI-Personalisierung investieren. Und er konkurriert in einem Google-Shopping-Umfeld, in dem Temu und Shein einfach mehr Geld haben.

Das ist das eigentliche strukturelle Problem: Der Mittelstand ist die Puffer-Zone im deutschen Handelsökosystem – er liefert Beschäftigung, zahlt Steuern, hält Innenstädte lebendig. Wenn dieser Puffer wegfällt, entsteht eine Polarisierung: internationale Mega-Plattformen auf der einen Seite, lokale Einzelanbieter auf der anderen. Das Mittlere fällt weg. Mit ihm fallen 28.300 Einzelhandels-Jobs weg, wie die Studie zeigt.

Für Händler im Mittelstand gilt: Die nächsten zwei bis drei Jahre sind entscheidend. Wer bis zur Umsetzung der EU-Regulierung ab 2026 eine differenzierte Marktposition aufgebaut hat, überlebt. Wer weiterhin im direkten Preiskampf bleibt, wird die Marge verlieren – und damit das Geschäft.

Temu und Shein: Wie lange hält das Modell?

Eine Frage, die selten gestellt wird: Wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell von Temu und Shein eigentlich?

Temu – Tochter des chinesischen Konzerns PDD Holdings – macht seit seiner Expansion in die USA und Europa Verluste. Das Wachstumsmodell ist auf Marktanteilsgewinn ausgelegt, nicht auf Profitabilität. Investoren tolerieren das, solange der Nutzerzuwachs anhält. Wenn das Wachstum stoppt oder Kapitalmärkte trockener werden, ändert sich das Modell zwangsläufig.

Shein ist komplexer: Das Unternehmen ist profitabler, weil sein Produktionsmodell effizienter ist. Aber der geplante IPO in London wurde mehrfach verschoben – nicht zuletzt wegen regulatorischen Bedenken. ESG-Anforderungen institutioneller Investoren, Vorwürfe wegen Arbeitsbedingungen in Sheins Fabriken laut Deutschlandfunk-Recherchen und Compliance-Fragen rund um geistiges Eigentum machen den Börsengang riskant.

Langfristig gibt es drei mögliche Szenarien:

Regulierung wirkt: EU-Gebühren, US-Zölle und verschärfte Produktsicherheitsanforderungen verteuern das Modell strukturell. Temu und Shein müssen Preise erhöhen, Marktanteile stagnieren oder sinken. Deutsche Händler atmen auf. Adaptation: Temu und Shein bauen europäische Lager auf, verbessern Lieferzeiten, investieren in Compliance. Sie werden zu ernsthaften, regulierungskonformen Wettbewerbern – teurer, aber legitimer. Der Preisunterschied schrumpft, bleibt aber bestehen. Dominanz: Regulierung kommt zu langsam oder wird umgangen. Temu und Shein wachsen weiter, übernehmen immer größere Marktanteile, und der mittlere Onlinehandel schrumpft strukturell.

Welches Szenario eintritt? Vermutlich eine Mischung aus eins und zwei. Reine Dominanz ist unwahrscheinlich, weil europäische Regulierung – langsam, aber real – wirkt. Reine Verdrängung ist ebenso unwahrscheinlich, weil das Preisversprechen grundsätzlich attraktiv bleibt.

Was bleibt – und was als nächstes kommt

2,5 Milliarden Euro Umsatzverlust. 40.000 Jobs. 429 Millionen Euro Steuerausfälle. Diese Zahlen sind keine Prophezeiung – sie sind die aktuelle Realität des deutschen Onlinehandels, dokumentiert durch eine unabhängige Wirtschaftsstudie. Der Druck durch Temu und Shein ist strukturell, nicht zyklisch.

Die EU-Paketgebühr ab Juli 2026 ist ein Schritt. Ein kleiner. Der Onlinehandel braucht mehr: konsequente Durchsetzung von Produktnormen, eine schnelle Umsetzung der Produktsicherheitsverordnung, mehr Ressourcen für Zollkontrollen und eine ehrliche Diskussion darüber, welche externen Kosten Billigimporte eigentlich verursachen.

Für Händler gilt: Passives Abwarten ist die schlechteste Option. Die nächsten 18 Monate bis zur Umsetzung der EU-Regelung sind ein Fenster für Repositionierung. Qualität, Nische, Kundenbindung, Liefergeschwindigkeit – das sind die Differenzierungsmerkmale, die im Preiskampf nicht kopiert werden können.

Und die eigentlich wichtige Frage, die sich die Branche stellen muss: Wenn 51 Prozent der Temu-Käufe früher bei deutschen Händlern stattgefunden hätten – was hat den Kunden eigentlich gewechselt? Nur der Preis? Oder auch eine UX-Differenz, eine Bequemlichkeitslücke, eine Beratungsleere? Vielleicht liegt ein Teil der Antwort auf die Temu-Frage nicht in Brüssel oder Berlin – sondern im eigenen Checkout-Prozess. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Grenzenloser E-Commerce: Verspielen deutsche Onlinehändler ihre Chancen?.

Welche konkreten Maßnahmen planen Sie in Ihrem Onlineshop, um dem Preisdruck aus China zu begegnen? Schreiben Sie es in die Kommentare – oder testen Sie einen der oben genannten Ansätze und berichten Sie von den Ergebnissen.