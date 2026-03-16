Temu: 90-Prozent-Rabatte und Gamification im Preiskampf gegen Amazon

3,4 Milliarden Euro Bruttohandelsvolumen in Deutschland – und das in nur einem Jahr. Temu hat 2024 sein Handelsvolumen hierzulande vervierfacht und sich vom Platz elf auf Platz fünf der größten Online-Marktplätze katapultiert. Die Waffe: Rabatte, die so aggressiv sind, dass sich selbst hartgesottene Schnäppchenjäger die Augen reiben.

Wer im März 2026 die Temu-App öffnet, landet nicht in einem Online-Shop. Man landet in einem Spielcasino mit Checkout-Button. Glücksräder drehen sich, Countdown-Timer blinken, und irgendwo zwischen dem dritten Pop-up und dem fünften Coupon-Code fragt man sich: Kaufe ich hier gerade ein – oder werde ich bespielt? Die Antwort lautet schlicht und einfach: beides. Und genau das ist Temus Strategie.

Rund 19,3 Millionen monatliche Nutzende allein in Deutschland, 115,7 Millionen in ganz Europa. Zahlen, die Amazon nicht nervös machen dürften – aber aufmerksam. Denn Temu wächst nicht trotz seiner teils fragwürdigen Produktqualität, sondern wegen einer Preispolitik, die den gesamten E-Commerce-Markt unter Druck setzt. Wir bei digital-magazin.de haben uns angeschaut, was hinter den 90-Prozent-Rabatten steckt, warum das Modell trotzdem wackelt und was das für den deutschen Online-Handel bedeutet.

Temu 2026: Die Rabatt-Maschine im Detail

Die Zahlen klingen wie ein Druckfehler. Bluetooth-Kopfhörer für 2,47 Euro. Handyhüllen für 89 Cent. LED-Lichterketten, die weniger kosten als das Porto. Temu operiert nach einem Prinzip, das man am besten als „Volumen schlägt Marge“ beschreiben kann – und das ist noch freundlich formuliert. Der Mutterkonzern PDD Holdings, an der Nasdaq notiert, fährt eine Strategie, bei der Neukundengewinnung über allem steht. Der Gewinn? Kommt später. Vielleicht. Irgendwann.

Konkret sieht das im März 2026 so aus: Neue Nutzende erhalten bis zu 30 Prozent Rabatt ohne Mindestbestellwert. Das allein wäre schon großzügig. Aber Temu legt nach – mit sogenannten PayDay-Sales, bei denen Rabatte von bis zu 90 Prozent auf ausgewählte Kategorien wie Fashion, Elektronik und Haushaltswaren möglich sind. Die Conversion-Rate dürfte bei solchen Angeboten durch die Decke gehen. Das Problem dabei: Wer sich fragt, wie ein Unternehmen mit 90 Prozent Rabatt noch Geld verdient, stellt genau die richtige Frage.

PDD Holdings meldete im ersten Quartal 2025 einen Gewinnrückgang von fast 50 Prozent – der Nettogewinn sank auf 14,74 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 1,8 Milliarden Euro. Klingt nach viel, ist aber im Kontext der Investitionen in Temus Expansion ein deutliches Signal. Man kauft sich Marktanteile. Auf Kosten der eigenen Marge.

Gamification als Verkaufsstrategie: Warum Sie länger scrollen, als Sie wollen

Kennen Sie das? Sie wollten „nur mal kurz“ etwas nachschauen – und 20 Minuten später haben Sie drei Artikel im Warenkorb, die Sie eigentlich nicht brauchen. Temu hat diesen Effekt nicht erfunden, aber perfektioniert. Die App setzt auf Gamification-Elemente, die aus dem Mobile-Gaming-Bereich stammen und nur ein Ziel verfolgen: Sie so lange wie möglich in der App zu halten.

Das „Spin-the-Wheel“-Feature ist das prominenteste Beispiel. Nutzende drehen ein digitales Glücksrad und können Gutscheine im Wert von bis zu 90 Prozent gewinnen. Dazu kommen Mini-Spiele wie „Fishland“, tägliche Login-Belohnungen und Credits, die sich durch Aufgaben – zum Beispiel das Einladen von Kontakten – verdienen lassen. Bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte werden diese Credits sogar als echtes Geld via PayPal ausgezahlt. Beträge zwischen 5 und 50 US-Dollar sind möglich, jedenfalls theoretisch.

Die durchschnittliche Verweildauer in der Temu-App liegt laut SEMrush-Daten bei knapp neun Minuten pro Sitzung. Zum Vergleich: Bei Amazon sind es rund sechs Minuten. Drei Minuten Unterschied klingen nach wenig – aber in der Welt des E-Commerce sind das Welten. Jede zusätzliche Minute bedeutet mehr Produkte gesehen, mehr Impulskäufe, mehr Umsatz. Die Gamification ist kein nettes Feature. Sie ist das Geschäftsmodell.

Klartext: Temu verwandelt seine Nutzenden in unbezahlte Vertriebsmitarbeitende. Wer Kontakte einlädt, bekommt Credits. Wer auf TikTok oder Instagram Produkte teilt, wird belohnt. Dieses Referral-System senkt die Kosten der Kundenakquise drastisch – und macht die Nutzenden selbst zu Markenbotschaftenden. Virales Marketing zum Nulltarif, bezahlt mit Gutscheinen, die den Warenkorbwert ohnehin wieder reinholen.

Temu gegen Amazon: Ein ungleicher Preiskampf

Vergleichen wir mal Klartext. Amazon ist ein Marktplatz mit Infrastruktur – eigene Lager, Prime-Lieferung am nächsten Tag, ein Bewertungssystem, das halbwegs funktioniert, und ein Retourenmanagement, das sich regelmäßig als großzügig erweist. Temu hat: niedrige Preise. Punkt.

Aber dieser eine Punkt wiegt schwer. In einem Markt, in dem die 1.000 umsatzstärksten B2C-Onlineshops in Deutschland 2024 zusammen 80,4 Milliarden Euro umsetzten – ein Plus von 3,8 Prozent – wächst Temu mit einer Geschwindigkeit, die alles andere als normal ist. Die Vervierfachung des Handelsvolumens auf 3,4 Milliarden Euro spricht eine deutliche Sprache.

Amazon führt die Marktplatz-Rangliste zwar weiterhin mit großem Abstand an, gefolgt von eBay, Otto und Zalando. Aber der fünfte Platz für Temu – direkt nach Zalando – ist ein Statement. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Temu erst seit September 2022 in Deutschland aktiv ist. Das sind dreieinhalb Jahre. Zalando brauchte mehr als ein Jahrzehnt für seine Position.

Shein, der andere chinesische Angreifer, kommt derweil auf 19,9 Millionen monatliche Nutzende in Deutschland und hat es bei den Onlineshops – nicht Marktplätzen – auf Platz sieben geschafft. Zusammen bilden Temu und Shein eine Art Zangenbewegung gegen den europäischen E-Commerce. Temu mit Breite, Shein mit Mode-Fokus. Beide mit Preisen, bei denen sich die Frage nach der Seriosität fast von selbst stellt.

Temu Rabatte unter der Lupe: Was die 90 Prozent wirklich bedeuten

90 Prozent Rabatt. Das klingt nach einem Druckfehler oder nach Insolvenzverkauf. Bei Temu ist es Alltag. Aber was steckt wirklich dahinter? Schauen wir uns die Mechanik an.

Das Modell basiert auf dem Direktversand aus China – ohne Zwischenhändler, ohne europäische Lagerhaltung, ohne die üblichen Handelsspannen. Wenn ein Produkt in der Fabrik 50 Cent kostet und bei einem europäischen Händler für 15 Euro im Regal steht, dann ist Temus „90-Prozent-Rabatt“ auf einen Preis von 1,50 Euro kein Verlustgeschäft. Es ist einfach eine andere Kalkulation. Keine Marge für den Großhandel, keine Lagermiete in Düsseldorf, keine Gehälter für Verkaufspersonal.

Das Problem dabei: Die Qualität spiegelt oft genau diese Kalkulation wider. Der TÜV-Verband bemängelte bereits im Herbst 2024, dass viele Produkte, die über Plattformen wie Temu direkt aus Nicht-EU-Ländern gekauft werden, „nicht die geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit erfüllen“. Babyspielzeug ohne CE-Kennzeichnung, Elektronik ohne ordnungsgemäße Prüfzeichen, Kosmetik mit fragwürdigen Inhaltsstoffen – die Liste ist lang.

Dazu kommen Lieferzeiten, die jeden Amazon-Prime-verwöhnten Onlineshopper in die Verzweiflung treiben. Zehn bis zwanzig Tage sind Standard. Bei manchen Artikeln wird es deutlich länger. Und wer reklamieren möchte, kommuniziert mit einem Kundenservice, der – Klartext – nicht immer den europäischen Erwartungen entspricht. Ja, es gibt eine 90-Tage-Rückgabefrist für die erste Bestellung. Aber wer schon mal versucht hat, einen 2-Euro-Artikel nach China zurückzuschicken, weiß: Der Aufwand übersteigt den Warenwert um ein Vielfaches.

Der Preiskampf zwischen Temu und etablierten Händlern verändert den deutschen E-Commerce

EU-Regulierung 2026: Das Ende der Billig-Strategie?

754 Millionen Bestellungen pro Monat allein in der EU. Das sind 24 Millionen am Tag, rund 280 pro Sekunde. Und bis vor Kurzem kam jedes dieser Päckchen zollfrei durch – solange der deklarierte Warenwert unter 150 Euro lag. Wer glaubt, dass ein Paar Bluetooth-Ohrstöpsel für 2,47 Euro wirklich 2,47 Euro wert ist, hat vermutlich noch nie in eine Fabrikhalle in Guangzhou geschaut.

Damit ist bald Schluss. Im November 2025 einigten sich die EU-Ministerinnen und Minister auf die Abschaffung der sogenannten De-minimis-Regelung. Ab dem 1. Juli 2026 wird auf jedes Paket mit geringem Warenwert eine pauschale Abgabe von 3 Euro pro Artikeltyp fällig. Bei einem typischen Temu-Warenkorb mit fünf Artikeln sind das 15 Euro Aufschlag – bei einer Bestellung über 12,80 Euro ein Plus von 117 Prozent.

Temu hat darauf reagiert und Ende 2025 angekündigt, auf ein „lokales Fulfillment“-Modell umzustellen. Also Ware vorab nach Europa zu verschiffen und in lokalen Lagern zu lagern. Das Problem dabei: Bisher betrifft das nur einen Bruchteil des Sortiments. Und lokale Lagerhaltung kostet – Miete, Personal, Logistik. Alles Dinge, die Temu bisher elegant umschifft hat.

Handelsverbandspräsident Alexander von Preen wurde beim Handelskongress in Berlin deutlich: „Wir dürfen das nicht immer nur diskutieren, jetzt müssen Taten her. Ansonsten wird diese unfaire Konkurrenz viele heimische Handelsunternehmen und Produzenten kaputt machen.“ Gegen Temu läuft aktuell ein EU-Verfahren wegen des hohen Risikos illegaler Produkte auf der Plattform. Auch Shein muss wegen Verstößen gegen EU-Verbraucherschutzvorschriften nachbessern.

Auswirkungen auf den deutschen E-Commerce: Wer verliert, wer profitiert?

Die EHI-Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2025″ zeigt ein klares Bild: Die Großen werden größer, die Kleinen kämpfen. Die zehn umsatzstärksten Shops wuchsen um acht Prozent. Die restlichen 990? Gerade mal 1,3 Prozent. Temu verschärft diesen Trend – aber nicht so, wie man denkt.

Denn Temu nimmt Amazon kaum Kundschaft weg. Wer bei Amazon kauft, kauft wegen Prime, wegen der Liefergeschwindigkeit, wegen des Vertrauens. Wer bei Temu kauft, kauft wegen des Preises – und nimmt dafür Wartezeiten, Qualitätsrisiken und einen Checkout-Prozess in Kauf, der sich anfühlt wie ein Hindernislauf durch Pop-up-Fenster. Die eigentlichen Verlierer sind die mittelgroßen deutschen Onlineshops, die weder die Infrastruktur von Amazon noch die Kampfpreise von Temu bieten können.

Lars Hofacker, Studienautor beim EHI, bringt es auf den Punkt: „Temu und Shein gewinnen in Deutschland an Beliebtheit, weil sie mit günstigen Preisen, spielerischen Elementen und einer enormen Produktvielfalt überzeugen.“ Die beiden Plattformen träfen „den Nerv der Zeit“. Was Hofacker damit meint: In einer Phase, in der die Inflation die Kaufkraft gedrückt hat, sind Konsumenten empfänglicher für Billigangebote – selbst wenn die Qualität darunter leidet.

Wir bei digital-magazin.de sehen das differenzierter. Ja, Temu trifft einen Nerv. Aber es ist der Nerv des schnellen Dopamin-Kicks, nicht der nachhaltigen Kundenzufriedenheit. Wer dreimal einen USB-Adapter bestellt, der nach zwei Wochen kaputt geht, kauft beim vierten Mal vielleicht doch bei einem Händler, der europäische Qualitätsstandards einhält. Die Frage ist nur: Wie viele Händler überleben bis dahin?

Temu 2026: Was Verbrauchende wissen sollten

Bevor Sie jetzt die Temu-App löschen oder – andersherum – sofort den nächsten Warenkorb füllen: Hier ein paar Punkte, die Sie im Kopf behalten sollten.

Preisvergleich ist Pflicht: Temus „90-Prozent-Rabatt“ bezieht sich oft auf einen fiktiven Originalpreis. Ein Bluetooth-Lautsprecher für 4,99 Euro statt angeblich 49,99 Euro war nie 49,99 Euro wert. Vergleichen Sie Preise bei Preisvergleichsportalen wie idealo, bevor Sie zuschlagen. Lieferzeiten einkalkulieren: Rechnen Sie mit 10 bis 25 Tagen. Für Geburtstagsgeschenke oder dringende Anschaffungen ist Temu schlicht und einfach der falsche Kanal. Produktsicherheit prüfen: Achten Sie auf CE-Kennzeichnungen, besonders bei Elektronik, Spielzeug und Kosmetik. Fehlt das CE-Zeichen, lassen Sie die Finger davon. Rückgaberecht nutzen: Die 90-Tage-Rückgabefrist gilt nur für die erste Bestellung kostenlos. Danach tragen Sie die Rücksendekosten – und die können bei Versand nach China teuer werden. Datenschutz beachten: Temu sammelt umfangreiche Nutzungsdaten. Die App fordert Zugriff auf Kontakte, Standort und mehr. Prüfen Sie die Berechtigungen in Ihren Smartphone-Einstellungen.

Der Punkt ist: Billig hat seinen Preis

Temu wird den deutschen E-Commerce nicht zerstören. Aber Temu verändert die Erwartungshaltung der Konsumenten – und das ist vielleicht das größere Problem. Wenn sich eine ganze Generation daran gewöhnt, dass ein T-Shirt 3 Euro kostet und ein Ladekabel 99 Cent, dann hat jeder Händler, der faire Löhne zahlt und seine Produkte in Europa produzieren lässt, ein Erklärungsproblem.

Die EU-Regulierung ab Juli 2026 wird Temu nicht stoppen, aber sie wird das Spielfeld ein Stück weit ebnen. Ob das reicht, um den deutschen Mittelstand im Online-Handel zu schützen, steht auf einem anderen Blatt. Die nächsten zwölf Monate werden zeigen, ob Temus Wachstumsstrategie nachhaltig ist – oder ob der Konzern irgendwann feststellt, dass man mit 90 Prozent Rabatt auf Dauer schlicht und einfach kein profitables Geschäft betreiben kann.

Eines ist sicher: Die 292 Millionen monatlich aktiven Nutzenden weltweit werden nicht einfach verschwinden. Aber sie werden sich irgendwann fragen, ob der günstigste Preis wirklich immer der beste Deal ist. Und darauf sollten deutsche Händler vorbereitet sein – mit besserer Conversion, besserem Service und einem Checkout, der nicht aussieht wie ein Hindernislauf.