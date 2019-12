Influencer haben in allen Lebensbereichen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Haltung der Menschen gegenüber bestimmten Themen, Produkten und Dienstleistungen. Das gilt nicht zuletzt für die Technologiebranche. Die PR-Agentur Tyto hat deswegen zum ersten Mal ein Ranking erstellt, in dem die 500 wichtigsten deutschen Technologie-Influencer aufgeführt sind. Mit diesem Wissen fällt es Unternehmen leicht, eine geeignete Technologie-Strategie zu entwickeln und die eigenen Marken gezielt zu präsentieren und bekannt zu machen.

Die Bedeutung des Rankings

Technologie und Digitalisierung gewinnen in unserer Lebens- und Alltagswelt immer mehr an Bedeutung. Das gilt beispielsweise für Themen wie Künstliche Intelligenz, Data Analytics und Blockchain. Hierbei haben Personen des öffentlichen Lebens teilweise großen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs und das Thema an sich. Für Marken und Unternehmen ist es wichtig, die deutschen Technologie-Influencer zu kennen, um eine gezielte Unternehmensstrategie zu entwickeln.

Hierbei helfen die sogenannten Tyto Tech 500, die auf einer Powerlist zusammengestellt wurden. Diese Liste umfasst alle relevanten Technologie-Influencer Deutschlands. Die einzelnen Personen können hierbei unterschiedlichen Unterkategorien zugeordnet werden. Hierzu gehören beispielsweise FinTech, EnterpriseTech und GeneralTech. Somit können verschiedene Branchen und Unternehmen gezielt schauen, welche Personen auf ihren Bereich großen Einfluss nehmen und ihre Markenstrategie entsprechend ausrichten.

So wurden die Platzierungen ermittelt

Das Ranking wurde durch eine Zusammenarbeit von Tyto mit der Analyse-Agentur delinate erstellt. Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Faktoren in den Blick genommen, um ein möglichst objektives Bild über den Einfluss einer Person in der Technologiebranche zu gewinnen, schreibt Brendon Craigrie in einer Pressemitteilung auf tytopr.com. Es ging darum, ein differenziertes Bild zu erreichen, dass sich nicht allein auf einen Themenblock konzentriert, sondern die gesamte Technologiebranche in den Blick nimmt.

Auf der ersten von vier Ebenen wurde der persönliche Einfluss einer Person in den Blick genommen. Dieser ermittelt sich aus der Social-Media-Präsenz der jeweiligen Menschen. Hierbei wurden sowohl LinkedIn als auch Twitter in den Blick genommen und sowohl die Reichweite als auch die Post-Frequenz berücksichtigt. In einem zweiten Schritt wurde dann die Organisation betrachtet, für die die jeweilige Person tätig ist. Hierbei wurden unter anderem die Domain Authority der Website beziehungsweise des Blogs der jeweiligen Personen in die Betrachtung einbezogen. Hierdurch konnte die Arbeit von Politikern, Journalisten und Wirtschaftsführern gleichermaßen in das Ranking einfließen, obwohl deren Arbeit sich teilweise deutlich voneinander unterscheidet.

Der dritte Schritt bei der Analyse bestand darin, sich die Anerkennung aus der Branche genauer anzugucken. Wie oft wurde die entsprechende Person beispielsweise dazu eingeladen, Vorträge zu halten oder an Konferenzen teilzunehmen, die im Technologiesektor eine wichtige Rolle spielen? Für die aktuelle Untersuchung wurden hierbei die Aktivitäten innerhalb der letzten 12 Monate in den Blick genommen. Abschließend berücksichtigten die Forscherinnen und Forscher die Berichterstattung. So war es für eine Aufnahme in das Ranking erforderlich, dass die jeweilige Person mindestens sechs Mal innerhalb der letzten 12 Monate in relevanten Medien zitiert wurde.

Das sind die einflussreichsten Personen der deutschen Technologie-Landschaft

Angeführt werden die Top Ten des Rankings von Philipp Sandner, von der Frankfurt School of Finance and Management. Auf den Plätzen zwei und drei landen Andreas Scheuer vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie Joe Kaeser von Siemens. Diese drei Personen sind somit die einflussreichsten Technologie-Influencer in Deutschland. Ebenfalls sehr bedeutsam in diesem Bereich sind Johannes Reck von GetYourGuide, Janina Kugel von Siemens und Tarek Müller von ABOUT YOU. Weiterhin sehr einflussreich sind Giuseppe Rondinella von Horizont sowie Jens Spahn vom Bundesministerium für Gesundheit. Abgerundet wird das Top Ten Ranking von Alexander Hüsing von Deutsche Startups sowie Oliver Voss vom Tagesspiegel.

Besonderheiten beim Ranking

Das Ranking weist einige Besonderheiten auf, die gerade für Marken und Unternehmen äußerst interessant sind. So sind die bedeutendsten deutschen Technologie-Influencer mit einer überragenden Mehrheit Führungskräfte. 444 Personen (89%) haben es in das Ranking der Top 500 geschafft. Ebenfalls auffällig ist, dass die Zahl der Frauen sehr überschaubar ist. Gerade einmal 89 (18%) haben es in die Top 500 geschafft, mit Janina Kugel von Siemens eine sogar in die Top Ten.

Der Einfluss von Journalisten auf die deutsche Technologie-Landschaft hält sich ebenfalls in Grenzen. Gerade einmal 17 haben es in das gesamte Ranking geschafft, davon allerdings drei in die Top Ten. Aus der Politik haben es lediglich fünf Vertreter in das Ranking geschafft, hiervon allerdings gleich zwei in die Top Ten und drei in die Top 100. Neben Andreas Scheuer und Jens Spahn haben somit Peter Tschentscher, Dorothee Bär und Christian Lindner Einfluss auf die deutsche Technologiebranche. Ebenfalls auffällig ist, dass es insgesamt 18 verschiedene Unterkategorien im Bereich der Technologie gibt. Die größte Bedeutung hat GeneralTech mit 19%, gefolgt von FinTech mit 16% und EnterpriseTech mit 15%.