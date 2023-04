Neues Tech-Talentzentrum entsteht in Frankfurt am Main

Equinix, ein Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat den Baubeginn eines neuen Bürogebäudes in Frankfurt am Main gefeiert. Das Gebäude soll als zentrale Anlaufstelle für Tech-Talente dienen und die Förderung von IT-Fachkräften in der Region unterstützen. Gleichzeitig legt das Design Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Bauweisen.

Das neue Bürogebäude befindet sich auf dem bestehenden Gelände von Equinix im Osten Frankfurts und soll der wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur gerecht werden. Es bietet Arbeitsplätze, eine Kantine, Wellness- und Gemeinschaftsräume für über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dient zudem als Ausbildungszentrum für etwa 30 Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten in Deutschland.

In Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft betonten Sprecher der Stadt Frankfurt am Main und des Landes Hessen die Bedeutung des neuen Standorts für die Digitalwirtschaft und die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Equinix plant, im Jahr 2023 bis zu 24 zusätzliche Auszubildende sowie weitere Fachkräfte aus anderen Branchen einzustellen.

Das Gebäude nutzt Abwärme aus benachbarten Rechenzentren, Fotovoltaik und eine Konstruktion aus wiederverwertbarem Holz, um ein nachhaltiges Design zu gewährleisten. Zudem sind effiziente Niedertemperatursysteme geplant, und das Gebäude wird so konzipiert, dass es ein Maximum an Tageslicht erhält, um den Kühlbedarf zu minimieren.

Equinix engagiert sich seit Langem für die Entwicklung von IT-Fachkräften und verfolgt dabei innovative Ansätze, um die besten Talente auszubilden und das künftige Wachstum anzutreiben. Diversifizierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dem deutschen Ingenieurinnenbund zusammen, um Frauen für die Branche zu gewinnen, und hat das Equinix Pathways to Tech-Rekrutierungsprogramm ins Leben gerufen, das Beschäftigungsmöglichkeiten für unterrepräsentierte Gemeinschaften schaffen soll.

Das neue Bürogebäude in Frankfurt am Main ist ein wichtiger Schritt für Equinix, um den Herausforderungen des Fachkräftemangels in der IT-Branche zu begegnen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeits- und Klimazielen zu leisten. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für 2024 geplant.