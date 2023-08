Ratepay kündigt zweite Art Exhibition ‚Let’s Get in Touch‘ an: Kunst im Kontext sozialer Verantwortung

Erleben Sie eine faszinierende Kunstausstellung, die Kunst und soziale Verantwortung verbindet. Nach der erfolgreichen ersten Art Exhibition von Ratepay präsentieren wir stolz die zweite Ausstellung mit dem Titel „Let’s Get in Touch: Kunst im Kontext sozialer Verantwortung“ (29. August 2023 – 29. Februar 2024). Tauchen Sie ein in die Welt der talentierten Künstler Ira Brana und Noé Borst, begleitet von der Kuratorin Dr. Beatrice Miersch, und entdecken Sie ihre inspirierenden Werke der Stilllebenfotografie und des Zeichnens. Außerdem haben Sie die einzigartige Gelegenheit, die kreativen Talente der internen Künstler von Ratepay kennenzulernen, die ihre eigenen Kunstwerke zum Thema „Was bedeutet Kunst für Sie?“ präsentieren. Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Ausstellung, die sowohl eine künstlerische Reise als auch ein Zeichen sozialer Verantwortung darstellt. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Ira Brana und Noé Borst sind zwei junge talentierte Künstler:innen, die sich der genauen Beobachtung und Reflexion unserer Gesellschaft widmen. Gemeinsam mit der Kuratorin Dr. Beatrice Miersch präsentieren wir in unserem Büro ihre erstaunliche künstlerische Reise durch Stilllebenfotografie und Zeichnen, gekennzeichnet durch scharfes Denken und den Einsatz lebendiger Farben.

Auf der 3. Etage feiern wir das großartige Debüt der internen Künstler:innen von Ratepay: Zum Thema „Was bedeutet Kunst für dich?“ präsentieren unsere Kollegen stolz ihre eigene Kunst im Büro: Olachi Thelma Opara, Andreas Rau, Khan Busz, Nadeschda Sedov, René Kray & Philip Thielenhaus. Ihre erste „Hobbysage“ ist sowohl ein kuratorisches Experiment als auch eine Präsentation ihrer kunstvollen Hobbys.

„Wir haben festgestellt, dass viele Faktoren wie Raum, Farbe, Möbel, Augenhöhe, Licht, Architektur, innere Harmonie und sogar Geschichtenerzählen bei der Platzierung von Kunst berücksichtigt werden. Eine wirklich erkenntnisreiche Erfahrung.“

Nach einer Einführung vom Veranstalter des Events, dem Nachhaltigkeitsteam von Ratepay, sowie der Kuratorin um 18 Uhr wird es während der Eröffnungsveranstaltung eine unglaubliche LIVE-ZEICHNUNGSPERFORMANCE von Noé Borst um 18.45 Uhr geben. Verfolgen Sie seine fesselnden Handbewegungen, während er seinen einzigartigen Charakteren Leben einhaucht. Diese Performance findet an einer der Fensterscheiben in der 5. Etage statt und schafft eine lebendige Ergänzung zur Ausstellung. Anschließend werden die internen Künstler von Ratepay Sie durch ihre Ausstellung auf der 3. Etage führen.“

Tauchen Sie ein in neue Möglichkeiten der genauen Beobachtung und sensibilisieren Sie sich für soziale Verantwortung. Zusammen mit der Kuratorin Beatrice Miersch ist die zweite Ausstellung „Let’s Get in Touch“ vom 29. August 2023 bis zum 29. Februar 2024 eingetroffen.

Verpassen Sie es nicht! Wir freuen uns darauf, Sie bei der doppelten Eröffnung zu sehen!

Mehr Informationen und Tickets hier: Vernissage – „Let’s Get in Touch“ Ratepay – Art Exhibition II Tickets, Mi, 30.08.2023 um 17:30 Uhr | Eventbrite