Offener Brief an EU: TYPO3, Drupal, Joomla und WordPress warnen vor negativen Auswirkungen der EU-Gesetzgebung

Eine aktuelle Pressemitteilung betont die Bedeutung von freier und quelloffener Software (Free and Open Source Software, FOSS) für die Wirtschaft und die Ziele und Werte der Europäischen Union (EU). Die Open-Source-Plattformen TYPO3, Drupal, Joomla und WordPress werden für mehr als die Hälfte aller Websites in der EU verwendet. Während sie das Ziel der EU unterstützen, die Sicherheit und Qualität von Software zu verbessern, warnen sie vor möglichen negativen Auswirkungen des vorgeschlagenen Cyber Resilience Act. Dieser könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft sowie die zentralen Ziele und Werte der EU untergraben.

Bedenken hinsichtlich der EU-Gesetzgebung

Die Bedenken betreffen die Auswirkungen der vorgeschlagenen Verordnungen auf die Entwicklung und Aktivitäten im FOSS-Bereich in der EU. Dieser Sektor trägt jährlich mehrere Milliarden Euro zur Wirtschaft, Innovation und zum Wohlstand der EU bei und fördert die Ziele und Werte der EU. Insbesondere werden das Verbot „unfertiger Software“ und die unklare Definition von „gewerblicher Tätigkeit“ als problematisch angesehen. Regelungen, die die Verknüpfung von digitalem Geschäft und Softwareentwicklung ignorieren oder widersprechen, könnten die europäische Innovation und wirtschaftliche Teilhabe behindern. Es wird befürchtet, dass solche Beschränkungen zu einer verstärkten Abhängigkeit von US-amerikanischen Tech-Giganten führen könnten.

Einschränkungen für FOSS-Projekte

Die Unterzeichner des offenen Briefs betonen, dass FOSS-Projekte eine friedliche Zusammenarbeit fördern, die den Zielen und Werten der EU entspricht, wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Gleichheit. Die vorgeschlagene Verordnung steht jedoch im Widerspruch zur Realität der modernen Softwareentwicklung und könnte FOSS-Projekte daran hindern, in der EU tätig zu sein. Die Autoren des Briefs laden die Mitglieder der EU-Kommission und andere interessierte Parteien ein, an einem Seminar in Brüssel teilzunehmen, um über FOSS und die Erhaltung der CMS-Webplattformen als Vorbilder für europäische Innovation und Wohlstand zu diskutieren.

Einladung zur Zusammenarbeit auf der Grundlage gemeinsamer Ziele und Werte

FOSS-Software wird in einer unabhängigen internationalen Zusammenarbeit entwickelt, veröffentlicht, verbreitet und ständig aktualisiert, unter Mitwirkung tausender Einzelpersonen. Der offene Brief betont, dass dieser zentrale Grundsatz von freiem und offenem Code an sich bereits eine Quelle für Cyber-Resilienz ist. Die Autoren betonen, dass Sicherheit nicht von proprietärer Software abhängen sollte, die im Besitz außereuropäischer Tech-Giganten ist und von ihnen verwaltet wird. Stattdessen sollte Sicherheit durch die Förderung und Einbeziehung von FOSS-Technologie erreicht werden.

Der offene Brief und weitere Informationen können unter typo3.org/eu-open-letter-july-2023 gefunden oder HIER heruntergeladen werden. Er wurde von Crystal Dionysopoulos, Präsident von Open Source Matters, Inc. (Joomla), Josepha Haden Chomphosy, geschäftsführende Direktorin des WordPress-Projekts, Olivier Dobberkau, Präsident der TYPO3 Association, und Tim Doyle, CEO der Drupal Association, unterzeichnet.