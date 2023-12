Neuer Online-Shop für hochwertige Hifi-Komponenten

Der renommierte norddeutsche Audiospezialist Art&Voice geht, passend zum 35-jährigen Firmenjubileum, mit einem neuen Webshop online.

HIGHEND-HIFI-SHOP

Im neuen HIGHEND-HIFI-SHOP werden primär hochwertige Audiokomponenten, Lautsprecher und Zubehör, aber auch alles rund um das Thema Heimkino angeboten. Auffällig ist, dass der neue Online-Shop sehr übersichtlich gestaltet wurde und über viele produktspezifische Unterkategorien mit Erklärungen verfügt, was dem hifibegeisterten User langes Suchen und „Umherklicken“ erspart.

Erfreulich auch, dass nicht ausschließlich Klangenthusiasten mit großer Geldbörse bedient werden, sondern auch viele Gerätschaften für den Normalverdiener zu finden sind.

Geschäftsführer und Firmengründer Jörg Erwin betont, dass es auf der neuen Internetpräsenz nicht um Masse, sondern um Klasse geht und neben fast 5000 Artikeln auch viele Informationen, Tests und hilfreiche Tipps zu finden sind.

„Wir möchten unseren Kunden kein kurzlebiges Plastik-Hifi zu Streichpreisen verkaufen, sondern mit Produktqualität, Fachhändler-Service, Beratung und bestem Klang überzeugen. Zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung.“

Dass dieses Konzept aufzugehen scheint, untermauern die durchweg positiven Kundenbewertungen, welche man im Internet findet.

www.highend-hifi-shop.de

Die ART&VOICE Medien GmbH, welche sich primär um die Bereiche hochkarätiger Audio-u. Videotechnik, Akustik und Beschallungstechnik beschäftigt, wurde 1989 in Peine gegründet. Seit 1996 ist der Firmensitz in Hannover. Seit 2022 gibt es eine Filiale mit Beratungsbüro und High End-Terminstudio in Eschede/Celle.

Kontakt

Art&Voice Medien GmbH

Jörg Erwin

Davenstedter Str. 111

30453 Hannover

0511-441046



https://www.artundvoice.com