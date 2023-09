Mit Logik zur Dekarbonisierung

In seinen neuen „Sustainability Solutions and Services“ kombiniert Hitachi Vantara digitale und industrielle Daten und hilft seinen Kunden bei der intelligenten Bewertung von IT-Systemen und OT-Prozessen für eine bessere Energieeffizienz.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 27. September 2023 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für digitale Infrastruktur, Datenmanagement und -analyse sowie digitale Lösungen, hat neue Nachhaltigkeitslösungen und -services angekündigt, die Unternehmen bei der Erreichung wichtiger Umwelt- und Dekarbonisierungsziele unterstützen. Die neuen Angebote basieren auf dem Know-how in den Bereichen Industrie, grüne Transformation, Energie und Mobilität. Sie ermöglichen es Unternehmen, nachhaltige Geschäftspraktiken einzuführen und eben den Weg in eine grünere Zukunft.

Die „Sustainability Solutions and Services“ wurden speziell entwickelt, um den CO2-Fußabdruck physischer und digitaler Abläufe besser zu verstehen und zu reduzieren. Sie konzentrieren sich auf vier, für die Dekarbonisierung entscheidende Schlüsselbereiche:

* Green IT: Ein ganzheitlicher Überblick über den „IT-Footprint“ durch Informationen über die Dekarbonisierung von IT-Assets und -Prozessen, einschließlich der Energieeffizienz von Anwendungen und Assets, Stromversorgung und Ausrüstung, Scope-3-Cloud-Emissionen, energieeffiziente IT-Architektur (inklusive des umweltfreundlichen Speicherportfolios von Hitachi Vantara) sowie der Datenverwaltung.

Fertigung: Verständnis des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen von Fertigungsprozessen und Wertschöpfungsketten, um durch geringere Kohlenstoffintensität und bessere Ressourceneffizienz Geschäftswachstum zu erzielen.

Ausstattung: Aufbau eines optimierten, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Systems durch die Integration von Sensoren sowie modernen Analyse- und Steuerungssystemen für eine bessere Energieeffizienz und Kosteneinsparungen.

Daten und Analysen: Gemeinsame Entwicklung von Lösungen für mehr Einfluss auf die sozialen und ökologischen Themen, die für Unternehmen und ihre Stakeholder am wichtigsten sind, dank Hitachis umfassender Expertise in den Bereichen IoT, moderner Analytik, Digital Twins und KI-Technologien.

„Die Industrie wird mit immer mehr Vorschriften und Anforderungen konfrontiert wird, um den Kohlenstoffausstoß zu begrenzen. Da ist Dekarbonisierung nicht mehr nur den umweltbewusstesten Unternehmen vorbehalten“, sagte Björn Stengel, Leiter der globalen Nachhaltigkeitsforschung bei IDC. „Der neue Ansatz von Hitachi Vantara gibt Kunden Werkzeuge an die Hand, um fundierte Entscheidungen über ihre Prozesse zu treffen und Lösungen zu schaffen, die sich wirklich auf das Ergebnis auswirken – sowohl in Bezug auf die Nachhaltigkeit als auch in finanzieller Hinsicht.“

Das neue Portfolio für Nachhaltigkeitslösungen und -dienstleistungen nutzt die kollektive Erfahrung und Spitzentechnologien der gesamten Hitachi-Gruppe. So ermöglicht es Kunden, einen realistischen, messbaren Fahrplan für die Erreichung ihrer Klimaneutralitätsziele zu definieren und umzusetzen. Mit Hilfe von Präzisions-Dashboards lassen sich jetzt leicht Kohlenstoff-„Hotspots“ identifizieren und Prioritäten bei Umwelt- und Geschäftszielen setzen.

Bevor ein Plan zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen in Angriff genommen wird, helfen die Hitachi Sustainability Solutions and Services, die spezifischen Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und einen quantifizierbaren Weg in die Zukunft zu definieren. Damit können sie ihre Reise im Hinblick auf Nachhaltigkeit selbstbewusst antreten. Strategische Pläne und konkrete, messbare Schritte helfen, echte Veränderungen voranzutreiben, damit Unternehmen ihre Umweltauswirkungen reduzieren und zu einer besseren, nachhaltigeren Zukunft beitragen können.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi Ltd., liefert die intelligenten Datenplattformen, Infrastruktursysteme und das digitale Know-how, das mehr als 80 Prozent der Fortune-100-Unternehmen unterstützt. Um zu erfahren, wie Hitachi Vantara Unternehmen durch agile digitale Prozesse, Produkte und Erfahrungen von datenreich zu datengesteuert macht, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 (bis 31. März 2023) betrug 10.881,1 Milliarden Yen, mit 696 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 320.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790



http://www.public-footprint.de