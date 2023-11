Krefeld, 13. November 2023 – Die E-Commerce-Marketing-Suite Makaira hat ab sofort einen App-Store. Damit unterstreicht das Unternehmen, das Teil des Ökosystems ECOMMERCE ONE ist, das Composable-Prinzip seiner Software. Diese vereint jetzt zum Beispiel Blog- und KI-Apps in einer Plattform. Über den App-Store können Drittanbieter-Lösungen sehr einfach in Makaira integriert werden. Davon profitieren auch die Anbieter aus der Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE.

Mit Makaira kann das Marketing im Onlineshop effizient gestaltet werden. „Dabei schlagen wir die Brücke von Composable Commerce in der Technik zu den Anwendern, welche die verschiedenen Tools bedienen. Makaira bündelt verschiedene Funktionen an zentraler Stelle“, erklärt Joscha Krug, Gründer der Makaira GmbH.

Die Makaira GmbH gehört seit Mitte 2023 zur Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE, ein Ökosystem für den Online-Handel. Ein Ziel der Anbieter ist es, gemeinsam Synergien zu heben, damit Online-Händlern ganzheitliche Software-Lösungen zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre Herausforderungen lösen können.

Composable Commerce ist die Zukunft

Der App-Store, den Makaira ab sofort anbietet, ist ein nächster wichtiger Schritt, um Online-Händlern Agilität und Flexibilität zu ermöglichen. „Ich bin überzeugt, dass Composable Commerce zunehmend zum Branchen-Standard wird. Nur mit einem flexiblen Ansatz lässt sich schnell auf Veränderungen im Markt reagieren“, sagt Joscha Krug und fährt fort: „Shopbetreiber möchten möglichst viele sinnvolle Funktionen im Shop. Jeder Anbieter muss aber auch in das bestehende System integriert werden, was oft nur mit hohem Aufwand und Kosten verbunden ist. Der App-Store ermöglicht die einfache Einbindung von verschiedenen Funktionen ohne großen Aufwand. Das Budget, das normalerweise in die Integration investiert wird, kann damit sinnvoller eingesetzt werden.“

Über den App-Store können Drittanbieter sehr einfach in Makaira integriert werden. Anbieter haben damit Zugriff auf weitere potenzielle Kunden. Für Makaira-Anwender erhöht sich der Funktionsumfang.

Aktuell gibt es im App-Store Connectoren wie z. B. zu Shopsystemen oder zu Marketing-Automation-Tools wie Hubspot. Es stehen aber auch schon Apps zur Verfügung, beispielsweise eine Blog-App, um in Makaira auch Blog-Funktionalitäten nutzen zu können, oder KI-Apps, um einfach Content direkt aus Makaira heraus zu erstellen.

„Es wird spannend im E-Commerce – mit all den Themen, die zum Beispiel im Bereich Generative KI auf uns zukommen. Heute findet hier lediglich ein Herantasten statt. Was durch Künstliche Intelligenz zum Beispiel im Development noch zu erwarten ist, wird unsere Branche massiv verändern“, sagt Joscha Krug.

Daliah Salzmann, Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE AcquiCo GmbH, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir die Innovationskraft und die technischen Weiterentwicklungen von Makaira als Holding-Gesellschaft unterstützen können. Von dem neuen App-Store profitieren auch die anderen Anbieter in unserem Verbund, welche die Reichweite der Makaira-Plattform nutzen können, um ihre Funktionalitäten anzubieten.“

Die 2021 gegründete Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE schafft für Lösungsanbieter eine gemeinsame Plattform. Ziel ist es, ein Ökosystem im E-Commerce-Markt zu etablieren und damit Mehrwerte für den Online-Handel zu schaffen, Synergien und gemeinsam Wachstum zu generieren. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft E-COMMERCE ONE formieren sich führende Anbieter der Branche. Hinter ECOMMERCE ONE steht neben starken Unternehmern der Investor Oakley Capital. Dabei handelt es sich um ein Private Equity Mid-Market Fund, spezialisiert auf Investments in Industrien mit Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Optimierung.

Weitere Informationen: www.ecommerceone.de

