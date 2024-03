Innovative Lösungen von maexware für den Einzelhandel: Auszeichnung bei den reta awards 2024 als Top-Supplier für EDEKA Südwest.

[Düsseldorf, Deutschland – 28. Februar 2024] – maexware solutions, ein führender Anbieter von E-Commerce-Lösungen mit Sitz in Freiburg, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als Top-Supplier für die Auszeichnung der EDEKA Südwest in der Kategorie „Best Connected Retail Solution“ bei den reta awards 2024 geehrt wurde. Die feierliche Verleihung fand gestern, den 27. Februar 2024, im Rahmen der EuroCIS 2024 in der Dr. Thompson’s Seifenfabrik in Düsseldorf statt.

Die reta awards, veranstaltet vom EHI Retail Institute, kürten zum 17. Mal die Gewinner für herausragende Leistungen im Einzelhandel. In diesem Jahr wurden jeweils drei gleichrangige Preisträger in den Kategorien Best Customer Experience, Best Enterprise Solution, Best Instore Solution, Best Connected Retail Solution und Best AI and Robotics Application ausgezeichnet.

Die Auszeichnung „Best Connected Retail Solution“ wird an Handelsunternehmen verliehen, die ihre IT-Infrastruktur reta award 2024 „Best connected retail solution“ modernisiert haben, um die Online- und Offline-Welt nahtlos miteinander zu verbinden. In Zusammenarbeit mit herausragenden Partnern wie Liquam, Avenit und Blackforestbytes wurde maexware für seine führende Rolle als Top-Supplier für die EDEKA Südwest ausgezeichnet.

Edeka Südwest wurde für die Entwicklung eines innovativen Shop-Ökosystems ausgezeichnet, das verschiedene Multichannel-E-Commerce-Aktivitäten für selbstständige Einzelhändler abdeckt. Das System umfasst Click & Collect, die Belieferung von Endverbrauchern, 24/7-Stores sowie einen Drive-in. Ziel dieses Systems ist es, Prozesse zu verschlanken und Flexibilität sowie Effizienz über verschiedene E-Commerce-Modelle hinweg für die selbstständigen Edeka-Kaufleute zu gewährleisten.

„Diese Auszeichnung ist eine bedeutende Anerkennung für unser Engagement und unsere Innovationskraft im Bereich des vernetzten Einzelhandels“, sagte Tim-Markus Kaiser, Geschäftsführer von maexware. „Wir sind stolz darauf, als Top-Supplier für die EDEKA Südwest unter der Leitung von Herrn Stefan Werner (CTO und Mitgründer) an der Entwicklung und Umsetzung dieses wegweisenden Projekts beteiligt zu sein.“

Bildquelle: EHI Retail Institute GmbH

maexware ist ein spezialisierter Anbieter von E-Commerce-Lösungen mit Sitz in Freiburg, der sich auf die Entwicklung hochkomplexer und maßgeschneiderter Systeme spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team von Experten arbeitet maexware kontinuierlich daran, innovative Lösungen zu schaffen, die die Anforderungen moderner Einzelhandelsunternehmen erfüllen.

Kontakt

maexware solutions GmbH

Markus Schönberg

Salzstr. 1

79098 Freiburg

0761769934 20



http://www.maexware-solutions.de