HedgeUp (HDUP) macht einen Sprung vor Klaytn (KLAY) und Chainlink (LINK)

Kryptowährungen sind zweifelsohne einzigartig, was Investitionen in dieser wettbewerbsintensiven Branche schwierig macht. Immer mehr Projekte sind in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden geschossen, aber nicht alle werden langfristig erfolgreich sein – tatsächlich werden einige früher oder später stolpern, und andere werden in schwierigen Zeiten vom Markt verdrängt werden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum Investoren HedgeUp bevorzugen und warum es älteren Projekten wie Klaytn (KLAY) und Chainlink (LINK) weit voraus ist.

Klaytn bleibt hinter seiner starken Konkurrenz zurück

Klaytn ist eine Blockchain, die von dem südkoreanischen Unternehmen Kakao entwickelt wurde. Das Ökosystem ist auf das Bauen, Arbeiten und Spielen im Metaverse ausgerichtet. Das 2019 gestartete Unternehmen ist noch relativ klein und hat einen starken Wettbewerb.

So basieren beispielsweise die meisten Play-to-Earn-Spiele immer noch auf populäreren Ökosystemen wie Decentraland oder Enjin. Aus dieser Perspektive hat das Unternehmen die Kompatibilität mit der virtuellen Ethereum-Maschine implementiert, um die Popularität zu steigern, obwohl die Zeit zeigen wird, ob diese Maßnahme dazu beitragen wird, die Skalierbarkeit aufzubauen.

Chainlink verliert an Aufwärtsdynamik

Chainlink hat im DeFi-Bereich Aufmerksamkeit erregt, da es Daten aus der realen Welt mit der Blockchain-Technologie verknüpft. Wie viele andere Kryptowährungen kämpft auch LINK noch damit, sich nach dem rauen Jahr 2022 zu erholen, obwohl seine langfristige Lebensfähigkeit und seine einzigartigen Eigenschaften ihm helfen könnten, sich schneller als andere Projekte zu erholen.

Dennoch kann das prognostizierte Wachstum von vielen Faktoren abhängen, u. a. von der Fähigkeit, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, von der Fähigkeit, auf dem NFT-Markt stabil zu bleiben, und von einem nachhaltigen Wachstum des Netzes.

HedgeUp zielt auf alltägliche Investoren

HedgeUp ist ein einzigartiges Projekt in der Welt der Blockchain-Technologie. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen zielt es nicht ausschließlich auf die Creator Economy oder Unternehmen, die sich dem Metaverse anschließen wollen. HedgeUp konzentriert sich auf den gewöhnlichen Investor und macht einen exklusiven Markt zum ersten Mal für jedermann zugänglich.

Die Kryptowährungsplattform nutzt die Blockchain-Technologie, um Zugang zu alternativen Anlagen zu bieten, darunter Luftfahrt, Luxusschmuck, Rohstoffe wie Gold und Diamanten und andere. Diese bieten Diversifizierungsvorteile, sind rezessions- und inflationssicher und bieten hohe Renditen.

Im Wesentlichen macht das Projekt Investitionen für nur 1 $ verfügbar. Inhaber von HDUP-Token können in durch Vermögenswerte gesicherte NFTs investieren, die entweder eine Art von Vermögenswerten oder einen Korb von Vermögenswerten darstellen. Alle diese Vermögenswerte werden in einem gesicherten, versicherten Tresor gelagert, können aber auch nach Hause geliefert werden, wenn der Käufer 100 % der NFTs erwirbt.

Der native Token von HedgeUp, der die Tür zu einer neuen Welt der Möglichkeiten öffnet, hat seine Vorverkaufsphase bei nur 0,009 $ begonnen und wird bis zum Ende der Vorverkaufsphase voraussichtlich um 885 % steigen. Während die meisten Krypto-Projekte immer noch darum kämpfen, den Krypto-Winter zu überleben, ist HDUP dank seines First-Mover-Vorteils und der Möglichkeit, unabhängig von Ihrem Kapital passive Renditen zu erzielen, weit voraus.

Unterm Strich

HedgeUp ist eines der am schnellsten expandierenden Krypto-Projekte überhaupt. HedgeUp, das sich noch in der Vorverkaufsphase befindet, wird für frühe Investoren in den nächsten Monaten eine Wachstumsrate von mehr als 800 % aufweisen. Mit seinem Vorsprung vor Projekten wie Klaytn und Chainlink wird HedgeUp zu einer Drehscheibe für alltägliche Investoren, Unternehmen und Krypto-Enthusiasten, die ihre Portfolio-Renditen verbessern und gleichzeitig die Risiken gering halten wollen.

