Generative AI Innovation Report 2024: Wahrnehmung und Nutzung von generativer KI

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass die C-Suite sich auf sichtbare Anwendungsfälle wie Customer Experience, Service und Vertrieb konzentriert. Im Gegensatz dazu erkennt die VP-Suite Chancen in allen Funktionsbereichen, einschließlich Operations, Personalwesen und Finanzen. Diese Diskrepanz zeigt, dass generative KI nicht nur öffentlichkeitswirksame Use Cases verändert, sondern auch die Back-Office-Funktionen im Stillen transformiert.

Unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten

Die VP-Suite sieht Einsatzmöglichkeiten für generative KI, die von der C-Suite oft ignoriert werden. So sind 60% der befragten CEOs der Meinung, dass Chatbots und andere generative KI-Tools für den Kundenservice sehr wichtig sind, während nur 24 % der auf Kundenservice spezialisierten Führungskräfte dieser Meinung sind. Umgekehrt halten nur 17 % der CEOs KI-Agenten und Automatisierung für sehr wichtig, verglichen mit 33 % der Befragten auf VP-Ebene.

Risikowahrnehmung

Ein weiterer signifikanter Unterschied betrifft die Risikowahrnehmung. 51 % der Befragten auf C-Ebene äußerten mehr Bedenken hinsichtlich des Risikos und der ethischen Aspekte generativer KI als bei anderen aufkommenden Technologien. Im Gegensatz dazu teilten nur 23 % der VP-Ebene diese Bedenken. Diese Diskrepanz könnte darauf hinweisen, dass die C-Suite eher abstrakte, groß angelegte Gefahren sieht, während die VP-Suite praktischere, technische Herausforderungen besser versteht.

Reifegrad und Erfolgsmessung

Der Generative AI Innovation Report 2024 zeigt auch, dass der Reifegrad des generativen KI-Einsatzes innerhalb derselben Unternehmen inkohärent ist. Organisationen können sich gleichzeitig in verschiedenen Reifegraden befinden, indem sie auf der einen Seite Use Cases für generative KI definieren, während in anderen Bereichen bereits customisierte Anwendungen auf Basis der generativen KI entwickelt werden.

Erfolgsmessung als Herausforderung

Obwohl etwas über ein Drittel der befragten Unternehmen ein dediziertes Budget für generative KI-Projekte haben, besitzen mehr als zwei Drittel bisher keine Möglichkeit, den Erfolg ihrer Projekte zu messen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, klare Kriterien für die Erfolgsmessung zu entwickeln, um den Fortschritt und den ROI von KI-Initiativen besser zu verstehen.

Fortschritte und Herausforderungen

Laut Generative AI Innovation Report 2024 sind 99 % der Führungskräfte der Ansicht, dass ihr Unternehmen Fortschritte im Bereich der generativen KI macht, selbst wenn es sich nur um die Definition von Anwendungsfällen handelt. Die meisten Experimente finden jedoch fernab der Chefetagen statt, was die Herausforderung der Schatten-IT und die Notwendigkeit einer konsistenten KI-Strategie unterstreicht.

„Unsere Studie zeigt deutliche Unterschiede zwischen Unternehmenslenkern und Praktikern, wenn es um die Wahrnehmung der Chancen und Herausforderungen von generativer KI geht. Um das Potenzial auszuschöpfen, ist es entscheidend, Mitarbeitende auf allen Ebenen zu befähigen und eine Unternehmenskultur der Innovation zu schaffen“

, so Matthias Schmidt-Pfitzner, Managing Director DACH beim Beratungshaus Publicis Sapient.

„Es braucht eine organisationsübergreifende KI-Strategie, konsistente Kriterien der Erfolgsmessung sowie ein klares Risikomanagement, um die Vorteile zu nutzen und Gefahren wie die Entstehung von Schatten-IT zu bannen.“

Fazit

Der Generative AI Innovation Report von Publicis Sapient bietet wertvolle Einblicke in die unterschiedlichen Perspektiven und Herausforderungen, die Unternehmen bei der Integration von generativer KI bewältigen müssen. Um das volle Potenzial dieser Technologie zu nutzen, ist es entscheidend, eine umfassende KI-Strategie zu entwickeln, die sowohl die C-Suite als auch die VP-Suite einbezieht und eine Kultur der Innovation und des kontinuierlichen Lernens fördert.

Der vollständige Generative AI Innovation Report 2024 ist hier verfügbar. Zusätzlich bietet Publicis Sapient mit seinen Guide to Next-Reports 2025 einen Ausblick auf die Topthemen für Business-Entscheider, die das kommende Jahr prägen werden. Die branchenspezifischen Briefings liefern Handlungsempfehlungen für nachhaltiges Wachstum und sind hier einsehbar.