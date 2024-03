Vielfalt in Führungsteams steigert Profitabilität

Europäische Unternehmen mit gemischten Führungsteams beweisen eine um über 60 % erhöhte Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Ein Trend, der sich insbesondere in den Herausforderungen der letzten Jahre verstärkt hat. Während deutsche Firmen Fortschritte machen, zeigen sie im internationalen Vergleich Nachholbedarf.

Die finanziellen Vorteile diverser Führungsteams

Unternehmen, die auf Vielfalt in ihren Führungsetagen setzen, können sich nicht nur einer breiteren Perspektive sicher sein, sondern auch signifikant höhere Gewinne erwarten. So haben Firmen mit einem höheren Frauenanteil in leitenden Positionen eine um 39 % gesteigerte Chance auf überdurchschnittliche Profitabilität im Vergleich zu Unternehmen mit geringer Diversität. Diese Korrelation hat sich seit 2015 sogar verdoppelt. Besonders in Europa ist der sogenannte Diversitäts-Bonus mit einer 62 % höheren Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Gewinne noch ausgeprägter.

Die McKinsey-Studie „Diversity Matters even more“ untermauert diese Erkenntnisse mit Daten von über 1.200 Unternehmen aus 23 Ländern. Auffällig ist hierbei, dass Teams mit einer hohen ethnischen Diversität weltweit ebenfalls eine um 39 % erhöhte Wahrscheinlichkeit für finanziellen Erfolg aufweisen.

Deutschlands Position im internationalen Vergleich

Obwohl der globale Trend zu mehr Geschlechtervielfalt in Führungsteams unverkennbar ist, bleibt Deutschland mit einem Frauenanteil von lediglich 15 % in Führungspositionen international zurück. Trotz eines Anstiegs um sieben Prozentpunkte seit 2020 ist das Land im europäischen Vergleich nach wie vor am Ende der Skala zu finden. Positive Entwicklungen gibt es allerdings im Bereich der Vorstände und Aufsichtsräte, wo der Frauenanteil mit 30 % deutlich höher liegt.

Förderung von Talent-Pipelines als Schlüssel zum Erfolg

Die Studie betont die Bedeutung von vielfältigen Talent-Pipelines und Netzwerken für den langfristigen Unternehmenserfolg. Erfolgreiche Organisationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie frühzeitig mit dem Aufbau dieser Pipelines beginnen und diese aktiv pflegen, um zukünftige Führungspositionen besetzen zu können.

Nachhaltige Unternehmensführung durch Vielfalt

Die McKinsey-Analyse zeigt zudem einen deutlichen Zusammenhang zwischen Führungsvielfalt und nachhaltiger Unternehmensführung auf. Unternehmen mit diversen Teams schneiden nicht nur in Bezug auf ihre Klimastrategie besser ab, sondern auch bei der Gewinnung und Bindung von Talenten sowie in sozialen Engagement und Philanthropie.

Eine Steigerung des Frauenanteils in Führungsteams um 10% führt demnach zu einer signifikanten Verbesserung in mehreren Schlüsselbereichen, die für die langfristige Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind.

FAQ

Warum ist Diversität in Führungsteams wichtig?

Diversität fördert unterschiedliche Perspektiven und Ideen, was zu kreativeren und effektiveren Entscheidungen führen kann.

Wie kann ein Unternehmen seine Führungsvielfalt verbessern?

Durch gezielte Förderprogramme, den Aufbau von Talent-Pipelines und die aktive Pflege von Netzwerken kann ein Unternehmen die Vielfalt in seinen Führungsteams langfristig steigern.

Welchen Einfluss hat geschlechtsspezifische Vielfalt auf die Unternehmenskultur?

Eine erhöhte Geschlechtervielfalt in Führungspositionen kann zu einer inklusiveren und offeneren Unternehmenskultur beitragen und die allgemeine Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen.

Download der Europäischen Studienergebnisse

Download der internationalen Studie