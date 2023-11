Equinix, ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Infrastruktur, hat in Zusammenarbeit mit dem Energieintelligenz-Startup etalytics eine signifikante Steigerung der Energieeffizienz in seinem Frankfurter Rechenzentrum FR6 erreicht. Die Implementierung der KI-basierten Kühlsysteme von etalytics führte zu einer Effizienzsteigerung von bis zu 9 %. Angesichts dieser Ergebnisse plant Equinix nun, diese Technologie auf weitere Standorte auszuweiten.

Erfolgreiche Pilotphase führt zu Erweiterungsplänen

Das Projekt begann 2020 und zielte darauf ab, den Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck des Rechenzentrums FR6 zu reduzieren. Die KI-Software von etalytics optimiert die Energieversorgung für die Kühlung der Infrastruktur. Durch den erfolgreichen Testlauf und die realisierten Energieeinsparungen – ursprünglich auf 600 MWh pro Jahr geschätzt, nun auf 900 MWh erhöht – plant Equinix, diese Technologie auf nahezu alle seine Frankfurter Einrichtungen auszudehnen.

Kritische Betrachtung der KI-Integration

Die Integration von KI in kritische Infrastrukturen wie Rechenzentren wirft Fragen bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit auf. Zwar beweist das Pilotprojekt die Effektivität der KI-Technologie in der Energieeffizienz, doch bleibt abzuwarten, wie sich die Implementierung auf breiterer Ebene bewährt. Die positiven Resultate könnten jedoch ein Wendepunkt für die Rechenzentrumsbranche sein, vorwiegend in Zeiten steigender Energiepreise und zunehmender Nachhaltigkeitsanforderungen.

Auszeichnung und zukünftige Pläne

Für die Erfolge des Pilotprojekts wurde Equinix mit dem Energy Efficiency Award 2023 ausgezeichnet. Jens-Peter Feidner, Geschäftsführer Deutschland bei Equinix, betont das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und sieht in der Auszeichnung einen Beleg für den richtigen Weg. Dr.-Ing. Thomas Weber von etalytics hebt die Effektivität ihrer Technologie hervor. Beide Unternehmen planen, die Partnerschaft weiter auszubauen und die Technologie in weiteren Standorten zu implementieren.

Fazit und Ausblick

Das Projekt zwischen Equinix und etalytics demonstriert das Potenzial von KI-Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in der Rechenzentrumsbranche. Während die Ergebnisse vielversprechend sind, wird es entscheidend sein, die Balance zwischen technologischer Innovation, Sicherheit und Umweltschutz zu wahren. Die Ausweitung der Technologie könnte einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung von Klimaneutralität und zur Reduzierung des Energieverbrauchs leisten.