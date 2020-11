E-Commerce Germany Awards 2021

Die E-Commerce Deutschland Awards werden 2021 zum vierten Mal vergeben.

Der prestigeträchtige Wettbewerb, der mit einer besonderen Gala zur Präsentation und Auszeichnung der Gewinner verbunden ist, hat sich zu einem wahren Juwel im Veranstaltungskalender des deutschen E-Commerce Marktes entwickelt und sammelt von Jahr zu Jahr immer mehr Einreichungen.

E-Commerce Unternehmen, Dienstleister und Agenturen sind eingeladen, ihren

Beitrag in einer von zehn E-Commerce-Kategorien einzureichen. Voraussetzung für

die Bewerbung ist, dass das einreichende Unternehmen auf dem sehr dynamischen

deutschen Markt präsent und aktiv ist, einen Beitrag zum E-Commerce in der Region

leistet oder sich durch innovative Lösungen zum Nutzen der gesamten Branche

auszeichnet.

Es gibt zehn Kategorien, in denen sich Unternehmen bewerben können:

Best Sales Generating Tool (vom Lead zum Kunden)

Best Customer Communication Tool

Best Solution for International Expansion

Best Logistics Solution

Best Platform / Shop Software

Best Payment Provider

Best Analytics / BI Solutions

Best Agency

Best IT and Infrastructure Solution

Best Innovation in E-commerce

Die dritte Ausgabe der E-Commerce Deutschland Awards (2020) war in Bezug auf

Bewerbungen und Statistiken äußerst erfolgreich. Mehr als 350 Unternehmen aus

ganz Deutschland entschieden sich für die Einreichung ihres Beitrags und machten

es zu einem der größten Rankings für E-Commerce-Unternehmen in Deutschland.

Über 10.000 Stimmen wurden abgegeben, um die besten Beiträge zu ermitteln. In der

Endrunde haben mehr als 30 E-Commerce-Experten die „Creme de la Creme" unter

den Einsendungen ausgewählt und sie auf der prestigeträchtigen Gala am Vorabend

der Hauptveranstaltung – der E-Commerce Berlin Expo – ausgezeichnet.

In diesem Jahr werden sogar noch mehr Einsendungen und Abstimmungen erwartet,

da die Awards im ganzen Land immer mehr an Popularität gewinnen.

Erwähnenswert ist unsere hervorragende Jury. C-Level-Vertreter von E-Commerce-

Giganten und großen Player wie Chiquelle, mytheresa, Facebook Deutschland, Xing,

Universal Music, Beiersdorf, Moebel.de oder Mercedes-Benz Cars werden die Top 10

Unternehmen in jeder Kategorie sorgfältig bewerten und schließlich den Gewinner

bestimmen.

Nach der Einreichungsfrist werden die Unternehmen aufgefordert, Stimmen der

Öffentlichkeit zu sammeln, um ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.

In den vergangenen Jahren wurden die E-Commerce Germany Awards an die

Branchenführer wie idealo, Intershop, dotSource, CrossEngage, ProductsUp oder

Lengow vergeben.

Einreichungen für die E-Commerce Germany Awards sind bis zum 30. November 2020

möglich. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein unter:

https://ecommercegermanyawards.com

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jacob Przybylski:

awards@ecommerceberlin.com

Erfahren Sie mehr über die E-Commerce Berlin Expo 2021.