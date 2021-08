Drei Tipps für die Evaluation von Technologie-Plattformen

Zunächst ist es wichtig, einen Blick darauf zu werfen, wie die Plattform aufgebaut ist. Das ist gar nicht so einfach, da eine Business-Suite meist immer eine gemeinsame Benutzeroberfläche für die verschiedenen Produkte bietet. Trotzdem lässt sich aus der Art und Weise, wie eine Suite zusammengestellt ist, viel herauslesen.Warum ist der Aufbau einer Plattform so wichtig für die Auswahl? Eine umfangreiche Softwarelösung soll für Unternehmen Zeit und Geld sparen. Die Mitarbeitenden in Marketing, Sales, Kundenbetreuung etc. sollen entlastet werden und gut zusammenarbeiten können, um das Unternehmenswachstum gemeinsam voranzutreiben. Muss das Unternehmen noch viele Ressourcen darauf verwenden, die Technologielösung für sich gangbar zu machen und anzupassen, stellt dies keine lohnenswerte Investition dar.

Um herauszufinden, ob man es mit einer echten Plattform zu tun hat, schaut man sich am besten an, welche Onboarding-Prozesse und Berechtigungen mit einem Produkt verbunden sind. Wenn es sich um einen komplexen Prozess handelt, bei dem die Benutzenden mehrere Berechtigungen und Log-ins für verschiedene Unterabschnitte der Plattform benötigen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass das System nicht so gut integriert ist, wie es scheint.

Ein Punkt, den Entscheidungstragende unbedingt prüfen sollten, ist, ob die Plattform mit der bestehenden technologischen Infrastruktur des Unternehmens kompatibel ist und sich integrieren lässt. Das spart Zeit und Geld und senkt die Gesamtbetriebskosten.Zudem besteht eine echte Plattform aus Modulen. Das heißt, Anwendende müssen keine Komponenten einrichten und konfigurieren, die sie nicht benötigen, damit andere Teile des Systems funktionieren.