Die öffentliche Hand strebt danach, ihre Digitalisierungslücke mit modernen Technologien wie Low- / No-Code zu schließen. Auf dem jüngsten German Low-Code Day 2023 in Hannover wurden innovative Ansätze und Lösungen präsentiert, die den Prozess der Digitalisierung revolutionieren könnten.

Überblick über den German Low-Code Day 2023

Der German Low-Code Day, ausgerichtet in Hannover, gilt als Europas größte herstellerneutrale Low-Code-Kongressmesse. Organisiert von dem Low-Code Association e.V. in Kooperation mit dem Land Niedersachsen und dem SIBB e.V., zog die Veranstaltung über 300 Fachbesucher an. Interessanterweise stammte ein Großteil der Teilnehmer aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, was den wachsenden Bedarf an Digitalisierung in diesem Sektor unterstreicht.

Low-Code: Eine Lösung für die öffentliche Verwaltung?

Dr. Horst Baier, CIO des Landes Niedersachsen, betonte in seiner einleitenden Keynote den anhaltenden Kosten- und Modernisierungsdruck innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Er sieht in Low-Code eine potenzielle Lösung, die den Digitalisierungsprozess vereinfachen könnte. Die Technologie würde es ermöglichen, dass Fachabteilungen ohne Programmierkenntnisse eigene Anwendungen entwickeln.

Ein innovativer Ansatz ohne Prozessmodellierung

Christof Langer, CEO von Allisa Software, stellte einen besonders bemerkenswerten Ansatz zur Prozessdigitalisierung vor, der ohne vorherige Prozessmodellierung auskommt. Die zugrunde liegende SONAL®-Technologie von Allisa ermöglicht eine detaillierte Beschreibung von Abläufen mittels Status, Statusregeln, Aktionen und Aktionsregeln. Auf der begleitenden Ausstellung zeigte das Unternehmen, wie ihre Low- / No-Code-Plattform „Allisa“ diesen Ansatz in die Praxis umsetzt.

Low-Code: die Zukunft der Digitalisierung?

Christof Langer äußerte sich optimistisch über die Zukunft von Low-Code in der öffentlichen Verwaltung. Er betonte, dass ohne Digitalisierung und moderne Prozesse Technologien wie Künstliche Intelligenz nur ineffektiv eingesetzt werden können. Während KI als erweiterte Anwendung gesehen wird, könnte Low-Code als grundlegender Baustein für die digitale Transformation dienen.