Die neue Webseite BHDD.info bietet einen kostenlosen Dienst zur Übersetzung von komplexem Behördendeutsch in leicht verständliches Deutsch an. Mit KI-gestützter Technologie und einem integrierten Wörterbuch können Nutzer komplizierte amtliche Schreiben einfach entschlüsseln. Die Plattform ist mehrsprachig verfügbar und stellt Datenschutz an erste Stelle.



KI-gestützte Übersetzung von Behördendeutsch in einfache Sprache

Die neue Plattform BHDD.info bietet eine innovative Lösung, um komplexe amtliche Schreiben für Bürgerinnen und Bürger verständlicher zu machen. Nutzer können einfach ein Foto des Dokuments hochladen, das dann durch eine künstliche Intelligenz (KI) analysiert und in einfache, verständliche Sprache übersetzt wird. Zusätzlich steht ein umfangreiches Wörterbuch zur Verfügung, das spezifische Begriffe aus der Verwaltungssprache erklärt.

„Ich habe selbst oft erlebt, wie verwirrend und schwer verständlich viele amtliche Schreiben sein können. Mit BHDD.info möchte ich Menschen helfen, die sich mit dieser komplexen Sprache schwer tun“

, erklärt Carsten Hack, der Entwickler der Plattform aus Eberswalde.

„Es geht nicht nur darum, den Inhalt zu verstehen, sondern auch darum, sicherzustellen, dass man richtig und fristgerecht auf behördliche Anforderungen reagieren kann.“

Die Funktionsweise von BHDD.info

Der Dienst funktioniert in wenigen einfachen Schritten:

Nutzer laden ein Foto ihres amtlichen Schreibens auf BHDD.info hoch. Die KI analysiert das Dokument und übersetzt es in einfache, verständliche Sprache. Das übersetzte Dokument kann direkt online gelesen oder heruntergeladen werden.

Zudem bietet die Webseite ein Wörterbuch, das komplizierte Begriffe aus der Verwaltungssprache erklärt. Dies ermöglicht es Nutzern, spezifische Formulierungen schnell nachzuschlagen und zu verstehen.

Mehrsprachige Unterstützung für ausländische Mitbürger

BHDD.info richtet sich nicht nur an deutschsprachige Nutzerinnen und Nutzer, sondern bietet auch Unterstützung für ausländische Mitbürger, die deutsche Behördenpost besser verstehen möchten. Die Plattform ist in folgenden Sprachen verfügbar:

Deutsch

Englisch

Ukrainisch

Arabisch

Türkisch

Polnisch

Rumänisch

„Unsere mehrsprachige Ausrichtung ist entscheidend, um den Service möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Gerade für Personen, die nicht fließend Deutsch sprechen, kann der Zugang zu solchen Informationen einen großen Unterschied machen,“

betont Hack.

Datenschutz und Sicherheit im Fokus

Ein besonderer Fokus der Plattform liegt auf dem Schutz der Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer. Hochgeladene Dokumente werden nicht gespeichert, sodass die Sicherheit sensibler Daten jederzeit gewährleistet ist.

„Vertrauen und Sicherheit sind für uns oberste Priorität. Wir speichern keine hochgeladenen Dokumente, um den Schutz der sensiblen Daten unserer Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten“

, fügt Hack hinzu.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu BHDD.info

Wie sicher ist die Nutzung von BHDD.info?

BHDD.info legt großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit. Hochgeladene Dokumente werden nicht gespeichert, sodass die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer stets gewahrt bleibt.

In welchen Sprachen ist BHDD.info verfügbar?

Die Plattform bietet Unterstützung in Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch und Rumänisch, um möglichst vielen Menschen Zugang zu verständlicher Behördenkommunikation zu ermöglichen.

Kann ich BHDD.info auch ohne Registrierung nutzen?

Ja, BHDD.info kann ohne Registrierung genutzt werden. Es ist ein kostenloser Dienst, der sofortigen Zugang bietet.

Kontakt

Für weitere Informationen oder Anfragen steht Ihnen Carsten Hack gerne zur Verfügung:

Carsten Hack

Weinbergstrasse 15a

16225 Eberswalde

Deutschland

E-Mail: info@bhdd.info

Webseite: BHDD.info