Die Überbrückungshilfen des Staates für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) laufen aus. Die Corona-Krise ist allerdings noch längst nicht überwunden. Entsprechend sehen sich viele Handelsunternehmen mit massiven Problemen und häufig genug einer Pleite konfrontiert. Der HDE fordert daher zusätzliche Fördergelder zur Zukunftsförderung solcher Betriebe. Diese sollen gezielt in die Digitalisierung investiert werden. Die Politik hat für diese Forderungen ein offenes Ohr, allerdings übt die Opposition scharfe Kritik am Wirtschaftsminister.

Die Corona-Krise hat den Handel mit voller Wucht getroffen. Vor allem KMU sehen sich mit Umsatzeinbußen konfrontiert, die in vielen Fällen existenzbedrohend sind. Der Staat hat reagiert und Überbrückungshilfen für von der Pandemie betroffene Betriebe bereitgestellt. Diese sind aber nur für das Jahr 2020 bewilligt. Der HDE fordert deswegen schon jetzt, die Hilfen beizubehalten und gezielt 100 Millionen Euro in die Digitalisierung von Läden zu investieren, berichtet Reuters.

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer beim HDE, sagt, dass die Betriebe durch die Corona-Krise unverschuldet finanzielle Probleme zu meistern hätten. Deswegen sei die Forderung des Einzelhandelsverbandes nicht der Wunsch nach Subventionen, sondern eine notwendige Rettungsmaßnahme zum Schutz der KMU.

“Es geht hier nicht um Subventionen. Es geht darum, Unternehmen zu helfen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in Not geraten sind und nun keine finanziellen Mittel mehr haben, um in ihre Zukunft zu investieren.”

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer beim HDE, auf de.reuters.com