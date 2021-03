Webinar: Rücknahme & Recycling im internationalen E-Commerce [Anzeige]

Erfahren Sie im Webinar am 24.03.2021 um 10:30 Uhr, wie Sie Ihre Pflichten zu Rücknahme- und Recycling im grenzüberschreitenden Handel preiswert und unkompliziert erfüllen – mit konkreten Handlungsempfehlungen und greifbaren Beispielen aus der Praxis.

Jetzt zum Webinar anmelden!

Recycling-Pflichten treffen jeden Online-Händler!

Umwelt-Richtlinien gibt es in jedem Land – und jeder Onlinehändler ist davon betroffen. Schließlich tragen sie laut Gesetz die volle abfallwirtschaftliche Verantwortung für ihre Produkte. Dies gilt insbesondere für Elektrowaren, Batterien und Verpackungen. Wer diese in Verkehr bringt, muss sich um die ordnungsgemäße Registrierung, Rücknahme und Entsorgung kümmern, was sich je nach Land enorm unterschiedlich und komplex gestaltet.

Gratis für Teilnehmer: Compliance Check

Teilnehmende Unternehmen erhalten einen persönlichen Compliance Check durch den Veranstalter: Die Deutsche Recycling Service GmbH prüft für Sie, von welchen Pflichten Ihr Unternehmen gemäß der bestehenden Umweltgesetze in einem Land Ihrer Wahl betroffen ist. Zudem erhalten Sie eine Aufstellung über mögliche Sanktionen bei Gesetzesverstößen sowie über Kosten, die im Zusammenhang mit der Pflichterfüllung anfallen.

In diesem Webinar erfahren Sie, …

… warum und inwiefern Sie als Onlinehändler betroffen sind.

… inwiefern sich nationale und internationale Gesetze unterscheiden.

… wie Sie Ihre Pflichten rechtssicher, preiswert und effizient erfüllen.

… wie Sie Sanktionen wie Bußgelder und Abmahnungen vermeiden.

Rahmendaten:

Datum: 24.03.2021

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Tag: Mittwoch

Dauer: 1 Stunde

Die Referentinnen in diesem Webinar sind Alexandra Bender und Nina Hamacher, Projektleiterinnen bei Deutsche Recycling.

