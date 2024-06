Hitachi Vantara erweitert sein Virtual Storage Platform One Portfolio um eine neue Block Storage Appliance

Die neue Virtual Storage Platform One Block ermöglicht mittelständischen Unternehmen die Umgestaltung ihrer Datenverwaltung mit Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Hitachi Vantara, Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat eine neue Block-Storage-Appliance als Teil seiner Hybrid-Cloud-Datenplattform Virtual Storage Platform One angekündigt. Das neue Angebot umfasst drei Modelle, mit denen Unternehmen im Blockspeicher eine gemeinsame Datenebene für strukturierte und unstrukturierte Daten erstellen können. Diese wurden speziell mit Blick auf eine geringere Komplexität, besseren Datenschutz und weniger Kohlenstoffemissionen entwickelt und sind auf die Speicherbedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten. Die Block-Platform bietet die Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Hitachi Virtual Storage Platform One.

Der Aufstieg von KI und vernetzten Technologien hat zu einem exponentiellen Anstieg des Datenvolumens geführt. Unternehmen erwarten, dass sich die von ihnen genutzte Datenmenge zwischen 2023 und 2025 verdoppeln wird. Infolgedessen sind Unternehmen, insbesondere mittelständische Organisationen, gezwungen, den Aufbau und die Skalierung ihrer Datenarchitekturen zu überdenken. Gleichzeitig stellt das beispiellose Datenwachstum eine Herausforderung für Unternehmen dar, die ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 68% der IT-Entscheidungsträger an, dass sie sich Sorgen über die Auswirkungen von KI/ ML auf den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck ihres Unternehmens machen. 77% der Befragten gaben an, dass sich veraltete Datenarchitekturen negativ auf ihre Nachhaltigkeitsleistung auswirken.

Die neue Virtual Storage Platform One Block Storage Appliance spiegelt den neuesten Stand moderner Dateninfrastrukturtechnologie wider. Sie verbraucht weniger Platz im Rack bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch und damit niedrigeren Kühlungskosten. Funktionen wie Selbstinstallation, Ops Center Clear Sight für Cloud-basierte Überwachung und Verwaltung sowie dynamischer Laufwerksschutz sorgen für eine einfache Bedienung und erleichtern den täglichen Betrieb. Weitere Merkmale sind:

Integrierte Sicherheit und Schutz vor Ransomware: Hitachis Thin Image Advanced (TIA)-Snapshot-Software erstellt schnell Kopien für den sofortigen Einsatz in Entscheidungsprozessen, der Softwareentwicklung und Datensicherung. Sie gewährleistet Vertraulichkeit, Konformität, Schutz von Daten vor Sicherheitsbedrohungen und schützt strukturierte Daten aktiv vor Ransomware.

Verbesserter Datenschutz: Für einen verstärkten Schutz der Daten bietet die Plattform stets verfügbare Kopien von Produktionsdaten. Gleichzeitig ist TIA hocheffizient und spart bis zu 90% der Festplattenkapazität, indem nur Datenblöcke gespeichert werden, die sich geändert haben.

Eine nachhaltigere Flash-Midrange-Appliance: Mit Hilfe der Dynamic Carbon Reduction-Technologie reduziert die Virtual Storage Platform One Block den Energieverbrauch, indem sie CPUs in Zeiten geringer Aktivität in den Eco-Modus schaltet. Durch „Always on Compression“ kann das System von der Inline-Datenreduzierung auf die Nachbearbeitung umschalten, was den Energieverbrauch weiter senkt und zu einem um 30-40% geringeren CO2-Fußabdruck beiträgt.

Geringere Komplexität: Management-Tools, einschließlich einer integrierten grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und dem intuitiven SaaS-basierten Ops Center Clear Sight-Portals, erleichtern die Verwaltung und Nutzung der benötigten Daten.

„Mit der kontinuierlichen Erweiterung unseres Virtual-Storage-Platform-One-Portfolios helfen wir Unternehmen weiter, ihre Anwendungen zu verbessern“

, sagt Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara.

„Unsere Virtual Storage Platform One Block Appliance ist leistungsstark und kompakt. Sie liefert die Datenverarbeitung und Zuverlässigkeit, die mittelständische Unternehmen benötigen, minimiert gleichzeitig den Platzbedarf im Rack und reduziert für eine nachhaltigere Rechenzentrumsumgebung die Kosten für Strom und Kühlung. Unser neues Angebot unterstreicht unser Engagement für Innovation und kundenorientierte Lösungen und setzt einen neuen Standard für leistungsfähigen Storage.“

Die neueste Block-Storage-Appliance von Hitachi Vantara wurde speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt und hebt sich durch besondere Merkmale von der Konkurrenz ab. Durch die nahtlose Integration in die Management-Suite der Virtual Storage Platform One können die Speicher-Arrays der Block-Plattform als eine Einheit verwaltet werden. Jedes Angebot umfasst Block-, Datei- und Objektspeicherlösungen und bietet gemeinsame Datendienste, einschließlich Speicher-Arrays von Drittanbietern über die Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS)-Software. Die 100-prozentige Datenverfügbarkeitsgarantie der Plattform gewährleistet zudem einen unterbrechungsfreien Datenzugriff für geschäftskritische Workloads.

„Die digitale Landschaft entwickelt sich ständig weiter. Vor diesem Hintergrund ist die Integration von Hitachi Vantaras neuer Block-Storage-Plattform in die robuste Architektur der Hitachi Virtual Storage Platform One ein bedeutender Fortschritt für mittelständische Unternehmen“

, so Ashish Nadkarni, Group Vice President und General Manager, Worldwide Infrastructure Research, IDC.

„Der Schritt zeigt das Engagement von Hitachi, skalierbare, zuverlässige und effiziente Lösungen anzubieten, die den komplexen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden, die strukturierte und unstrukturierte Daten in hybriden Cloud-Umgebungen verwalten.“

Die Virtual Storage Platform One Block erleichtert die Anwendungskonsolidierung mit unvergleichlicher Flexibilität. Ausgehend von einer einzelnen Appliance lässt sie sich nahtlos bis zu einem Cluster mit 65 Knoten skalieren und passt sich mühelos veränderten Speicheranforderungen an. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es Unternehmen, ihre Infrastruktur wirtschaftlicher zu gestalten, die Komplexität zu reduzieren und die Ressourcennutzung innerhalb einer einheitlichen Speicherumgebung zu optimieren.

Weitere Informationen über die Virtual Storage Platform One und ihre Lösungspalette finden Sie unter https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage-platforms/data-platform.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

