Eine neue Umfrage von Fiverr zeigt, dass eine Mehrheit von Arbeitnehmern glaubt, ihre Arbeitsleistung innerhalb von vier Tagen erbringen zu können – ein starkes Indiz für eine sich wandelnde Arbeitskultur. Könnte dies das Ende der traditionellen 9-to-5-Arbeitswoche bedeuten?

Arbeitszeiten und Produktivität im Wandel

Fiverr International Ltd., ein Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Welt zusammenarbeitet, revolutioniert, hat die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die in mehreren Ländern unter Angestellten und Freelancern durchgeführt wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass fast zwei Drittel (62 %) der Befragten aus Deutschland überzeugt sind, sie könnten das gleiche Arbeitsvolumen in vier statt in fünf Arbeitstagen bewältigen.

In der Generation der Babyboomer ist jedoch weniger als die Hälfte (47 %) von diesem Konzept überzeugt, während bei den jüngeren Generationen eine klare Präferenz für das Vier-Tage-Modell zu erkennen ist. Die Diskussion um die Vier-Tage-Woche als mögliches Arbeitszeitmodell der Zukunft ist daher präsenter denn je.

Das Ende von 9 to 5?

Diese Ergebnisse verdeutlichen das schrittweise Ende des traditionellen „9-to-5“-Arbeitsmodells. Innerhalb der üblichen Bürostunden fühlt sich nur knapp über ein Drittel (37 %) der Befragten besonders kreativ. Bei der GenZ sind es sogar nur 31 %.

Angesichts dieser Ergebnisse äußert sich Florian Müller, Country Manager DACH bei Fiverr:

Produktivität lässt sich nicht an der Arbeitszeit oder den geleisteten Stunden festmachen. Mehr und mehr steht der Output der geleisteten Arbeit im Fokus.

Ortsunabhängiges Arbeiten gewinnt an Bedeutung

Die Studie unterstreicht auch den starken Wunsch nach ortsunabhängigem Arbeiten. Ein Viertel der Befragten aus Deutschland gibt an, am liebsten remote von zu Hause aus zu arbeiten. Die Hauptgründe dafür sind Zeit- und Geldersparnis aufgrund des Wegfalls des Pendelns (71 %) sowie die Möglichkeit, neben der Arbeit zu Hause verschiedene Aufgaben zu erledigen (46 %).

Die Zukunft der Zusammenarbeit im Team

Bemerkenswert ist auch, dass jeder Fünfte (20 %) es vorzieht, allein zu arbeiten. Dies steht im Gegensatz zum länderübergreifenden Durchschnitt von 13 %. Persönliche Meetings spielen jedoch nach wie vor eine bedeutende Rolle in der Zusammenarbeit.

Methodik und Details zur Umfrage

Die Umfrage wurde von Censuswide im Auftrag von Fiverr unter 9,129 Angestellten und Freiberuflern in Deutschland, Großbritannien, den USA, Italien, den Niederlanden, Frankreich und Australien durchgeführt. Die Teilnehmenden gehören unterschiedlichen Altersgruppen an und sind in verschiedenen Branchen tätig.