TrueCommerce liefert E-Rechnungslösung für gesetzeskonforme Umstellung auf E-Invoieing

TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Lösungen, kündigte heute seine globale Lösung zur Einhaltung der E-Rechnungsvorschriften an. Diese ermöglicht es Unternehmen, mit den ständig wechselnden rechtlichen Anforderungen weltweit Schritt zu halten und die Einhaltung elektronischer Rechnungsstellung zu unterstützen. TrueCommerce ist ein globaler Akteur, der sowohl E-Rechnungen als auch CTC unterstützt und Zugang zu einem umfassenden globalen EDI-Netzwerk sowie zu B2B-E-Commerce- und ERP-Integration bietet.

Kürzlich regelte das Bundesministerium der Finanzen, dass Unternehmen für inländische B2B-Transaktionen auf elektronische Rechnungsstellung umstellen müssen. Diese Regelung verlangt, dass alle Unternehmen bis zum 1. Januar 2025 von Papierrechnungen auf EN16931-konforme elektronische Rechnungen umstellen.

„Angesichts der jüngsten Vorgaben des Bundesministeriums der Finanzen stehen Unternehmen in Deutschland vor einer bedeutenden digitalen Transformation“, sagte Jakob Vestergaard, Geschäftsführer Europa bei TrueCommerce. „Diese Vorgabe erfordert nicht nur einen Übergang zu elektronischen Rechnungen für alle inländischen B2B-Transaktionen, sondern leitet auch eine neue Ära der Effizienz und Einhaltung von Vorschriften ein. Da der Stichtag näher rückt, ist es für Unternehmen unerlässlich, sich mit einer vertrauenswürdigen und bewährten Lösung abzustimmen, die nicht nur die Einhaltung unterstützt – sondern ihnen auch hilft, in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft einen Schritt voraus zu bleiben.“

Die globale E-Rechnungslösung von TrueCommerce ermöglicht es Unternehmen, rasch von papierbasierten Rechnungen auf ein automatisiertes und sicheres digitales System umzusteigen. Durch die Digitalisierung des Rechnungsprozesses können Unternehmen die Effizienz steigern, Kosten senken und ihr gesamtes Lieferkettenmanagement verbessern. TrueCommerce leitet die elektronischen Rechnungen seiner Kunden über seine EDI-Plattform und die verfügbaren Netzwerke weiter, einschließlich des globalen Value-Added Netzwerks (VANS) und PEPPOL Gateway.

Für deutsche Unternehmen, die global agieren, ist die Einhaltung unterschiedlicher E-Rechnungsvorschriften entscheidend, um Steuerbetrug zu verhindern und die Effizienz zu steigern. TrueCommerce hat starke Partnerschaften mit wichtigen Marktteilnehmern etabliert, nicht nur um Continuous Transaction Controls (CTC) zu unterstützen, die in Europa immer häufiger werden, sondern auch um die Umsatzsteuerberichterstattung und andere globale Vorgaben zu erleichtern. Dieser breite Umfang an Compliance-Unterstützung stellt sicher, dass Unternehmen sowohl lokalen als auch internationalen regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Mit integrierter Dokumentenvalidierung und Compliance-Checks bietet die E-Rechnungslösung von TrueCommerce einen effizienten, genauen und steuerkonformen Austausch von E-Rechnungen. Die Software ist mit bestehenden ERP-Systemen integriert, was den Übergang zur elektronischen Rechnungsstellung für Organisationen nahtlos macht.

Um mehr über die E-Rechnungslösung von TrueCommerce zu erfahren und wie sie Ihrem Unternehmen nutzen kann, besuchen Sie: : https://www.truecommerce.com/de/e-rechnung-in-deutschland/

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen dazu, ihre Lieferkettenleistung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie bekommen Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste helfen Unternehmen, ein End-to-End-Lieferkettenmanagement, eine optimierte Lieferung und vereinfachte Abläufe zu erreichen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und vertrauensvoller Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und bereitet sie auf die Zukunft mit unserem integrationsagnostischen Netzwerk vor. Deshalb verlassen sich Tausende von Unternehmen – von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100, in verschiedenen Branchen – auf uns. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.truecommerce.com TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Medienkontakt Amanda Brown pr@truecommerce.com

