Tech-Prognosen: Das prognostizieren Experten über den Einsatz von KI für 2023

In den kommenden Jahren wird die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter zunehmen und neue Rekordwerte erreichen. Dies bestätigen auch die Experten von Grammarly in ihren Prognosen für das Jahr 2023. Rahul Roy-Chowdhury, Global Head of Product, Heidi Williams, Director of Engineering, und Dorian Stone, Head of Organization Revenue, sind seit Jahren mit hochtechnologischen Mitteln vertraut und geben einen Ausblick auf die Herausforderungen, denen sich Unternehmen, Mitarbeiter und Entwicklerteams zwangsläufig stellen müssen.

Rahul Roy-Chowdhury, der globale Produktchef von Grammarly, sagt, dass Mitarbeitende aktuell von zu vielen Tools überlastet sind. Für 2023 sieht er allerdings Erleichterung:

KI-gesteuerte und plattformunabhängige Lösungen, die sich in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe integrieren, werden Teams deutlich entlasten.

Heidi Williams ist Director of Engineering im Unternehmen und schätzt, dass Software rund um emotionale Intelligenz im Fokus stehen wird. Auch die effektive Kommunikation im Bereich „Engineering“ wird sich dadurch ändern:

Wer die neuen Möglichkeiten der Teaminteraktion unterstützt, wird den Wissensaustausch, das Lernen und die Produktivität verbessern.

Dorian Stone ist Head of Organization Revenue bei Grammarly. Er beaufsichtigt den Betrieb von Grammarly Business, Grammarly for Education und Grammarly for Developers. Er sieht Fortbildung durch Technologie als wichtigsten organischen Faktor für den Erfolg von Teams:

Von Coaching-Plattformen bis hin zu Augmentationslösungen, die Echtzeit-Anleitung biete – Führungskräfte vertrauten auf Tools ,die des Selbstvertrauens und die Fähigkeit der Mitarbeitendem verbessern sowie Belastung der Führungskräfte verringern.

Umgang mit technologischer Überlastung am Arbeitsplatz

Der wirkliche Wert der KI wird erkannt werden, wenn sie ihren Nutzern hilft, ihre wirklichen Probleme zu lösen, indem sie das menschliche Denken ergänzt, anstatt es zu ersetzen

, erklärt Roy-Chowdhury.

Die Versprechungen höherer Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Skalierbarkeit verlocken Inhaltsersteller, Experten und Organisationen zur Implementierung von KI-Technologien, die menschliche Aufgaben wie Datenanalyse und Inhaltserstellung automatisieren. Diese Technologien bieten das Potenzial, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu maximieren. „Die Auswirkungen auf das Geschäft sind jedoch noch unklar“, warnt Roy-Chowdhury. „Die Ergebnisse, die sie erzielen, gehen oft auf Kosten der Authentizität und der individuellen Fähigkeiten.“

Laut ihm sollten Unternehmen in KI-basierte Software investieren. Diese kann die Fähigkeiten und das Wissen der Mitarbeitenden erweitern und somit bestehende Teams stärken. Zudem können Probleme vermieden werden, die bei der Einführung von Automatisierungslösungen auftreten könnten.

Sie haben soeben einen Artikel gelesen, der von einer KI umgeschrieben wurde

Wenn Sie bis hier her gelesen haben, dann hat Ihnen der Artikel bisher wohl gefallen. Das Tolle ist, dass alles oberhalb dieses Absatzes aus einer Pressemitteilung stammt, die durch das KI-Tool der Hamburger neuroflash GmbH umgeschrieben wurde. Hier wollen wir Ihnen nur ein Beispiel dafür nennen, was künstliche Intelligenz heute kann und wie sie uns (als Redakteure) unterstützen kann.

Die vollständige Pressemitteilung im Original mit weiteren Prognosen finden Sie hier: