Social-Media-Verbot für Minderjährige: Europa will es – YouGov-Zahlen sind krass

Mein Neffe – zehn Jahre alt, vierte Klasse – hat mir neulich seinen Instagram-Account gezeigt. Ich war sprachlos. Jetzt macht Europa Ernst: Eine YouGov-Umfrage zeigt, dass die Mehrheit in sechs Ländern ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige will. Und die Zahlen sind krass.

Social-Media-Verbot: Europa sagt Ja – und zwar laut

Moment mal. Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Polen. Sechs Länder. Eine Botschaft. Und die ist eindeutig: Die Mehrheit der Europäer will Minderjährigen den Zugang zu sozialen Netzwerken beschränken. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Studie zu Social-Media-Verboten in Europa. Die Zahlen sprechen für sich. Und sie sprechen laut.

79 Prozent der Franzosen unterstützen ein Social-Media-Verbot für Minderjährige. 76 Prozent der Briten. 74 Prozent der Deutschen. Das ist kein Nischenwunsch von besorgten Eltern am Küchentisch. Das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der sich gerade in Gesetzen niederschlägt – oder zumindest in ernsthaften politischen Debatten. Für mich persönlich ist das tatsächlich einer der klarsten Signale der letzten Jahre, dass das Thema Jugendschutz im Netz endlich auf der Agenda angekommen ist.

Die Zahlen im Detail: Wer will was und warum

Schauen wir genauer hin. Das Social-Media-Verbot für Minderjährige hat in Frankreich die stärkste Unterstützung – 79 Prozent. Kein Wunder: Die französische Nationalversammlung hat im Januar tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das Social-Media-Nutzung für unter 15-Jährige verbieten soll. Vor dem nächsten Schuljahr soll das umgesetzt sein. Easy gesagt, schwer gemacht – aber der politische Wille ist da.

Das Vereinigte Königreich folgt mit 76 Prozent. Nur 17 Prozent lehnen ein Social-Media-Verbot dort ab. Okay, das ist eine bemerkenswert kleine Minderheit. Die britische Regierung konsultiert aktuell zu einem Verbot für unter 16-Jährige – und die Stimmung im Land ist klar. Interessant dabei: 54 Prozent der Briten zweifeln trotzdem daran, ob ein solches Verbot wirklich wirksam wäre. Unterstützung und Skepsis schließen sich also nicht aus.

Deutschland liegt bei 74 Prozent Zustimmung für ein Social-Media-Verbot. Die CDU fordert ein Verbot für unter 14-Jährige. Was mich überrascht hat: AfD-Wähler unterstützen das Verbot nur zu 56 Prozent – deutlich unter dem nationalen Schnitt. Das ist tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo die Partei nicht mit dem gesellschaftlichen Mainstream mitgeht.

Italien kommt auf 70 Prozent – mit einem bemerkenswerten Genderunterschied: Frauen befürworten ein Social-Media-Verbot für Minderjährige zu 75 Prozent, Männer nur zu 65 Prozent. Eine parteiübergreifende Initiative will dort Minderjährige unter 15 von Plattformen fernhalten. Spanien: 68 Prozent. Premier Sánchez plant ein Verbot für unter 16-Jährige. Polen ist das Schlusslicht – aber auch dort sagen 53 Prozent Ja zu einem Social-Media-Verbot, während 39 Prozent dagegen sind.

Eltern wollen das noch mehr

Noch eine Zahl, die mich krass getroffen hat: Eltern von Kindern unter 18 Jahren unterstützen das Social-Media-Verbot in Großbritannien, Italien und Spanien zu 79 Prozent. Die, die am nächsten dran sind – die wissen, warum. Sie sehen täglich, was auf den Bildschirmen ihrer Kinder passiert.

Griechenland macht es vor: Ab Januar 2026 gilt das Verbot

Griechenland hat nicht lange geredet. Premier Mitsotakis hat ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige angekündigt – gültig ab Januar 2026. Das Ziel: Minderjährige vor schädlichen Inhalten auf Plattformen schützen. Der Fokus liegt explizit auf dem Schutz der mentalen Gesundheit. Das ist nicht irgendeine Randnation. Das ist ein EU-Mitglied, das Fakten schafft. Und das schon bald.

Was Griechenland antreibt, treibt ganz Europa an: die wachsende Evidenz, dass soziale Medien die psychische Gesundheit junger Menschen belasten. Studien, Klagen, Schlagzeilen. Der europäische Schwung für Social-Media-Verbote bei Minderjährigen hat einen konkreten Auslöser – und der kommt auch aus den USA.

Der globale Kontext: Australien hat den Stein ins Rollen gebracht

Ende 2024 hat Australien ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige beschlossen. 77 Prozent der Australier unterstützten das. Das war das Signal. Europa hat hingeschaut – und nickt jetzt kollektiv. Der Dominoeffekt ist real. Frankreich, Spanien, Griechenland, Polen: Alle justieren gerade ihre Gesetze oder Pläne.

Und dann ist da noch ein US-amerikanisches Urteil gegen Meta und YouTube. Das Gericht stellte fest, dass das Design dieser Plattformen bewusst suchtauslösend gestaltet ist – gezielt auf junge Nutzerinnen und Nutzer. Das beschleunigt den Trend zusätzlich. Wenn selbst die amerikanische Justiz sagt: Moment mal, hier stimmt etwas nicht – dann ist das ein Zeichen, das Europas Politikerinnen und Politiker ernst nehmen.

Lesen Sie dazu auch, wie Gerichtsurteile den digitalen Jugendschutz in Deutschland bereits verändern – das Muster ist verblüffend ähnlich.

Altersverifikation: technisch komplex, datenschutzrechtlich heikel. (Symbolbild)

Die große Frage: Funktioniert ein Social-Media-Verbot überhaupt?

Okay. Hier wird es kompliziert. Und hier liegt der eigentliche Knackpunkt der gesamten Debatte. Denn hohe Zustimmungswerte für ein Social-Media-Verbot bedeuten noch lange nicht, dass die Menschen daran glauben, dass es klappt.

Im Vereinigten Königreich zweifeln 54 Prozent an der Wirksamkeit. In Polen sind es 46 Prozent. Das ist interessant: Dieselben Menschen, die Ja sagen, glauben zur Hälfte nicht, dass das Verbot wirklich greift. Optimistischer sind die Italienerinnen und Italiener – 61 Prozent erwarten, dass ein Social-Media-Verbot für Minderjährige tatsächlich etwas bewirkt. Spanien: 53 Prozent.

Technische Umsetzung: Altersverifikation ist das Schlüsselwort

78 bis 87 Prozent aller Befragten in allen sechs Ländern befürworten eine Altersverifikation auf Social-Media-Plattformen – unabhängig davon, ob sie ein generelles Verbot wollen. Das ist bemerkenswert. Die Mehrheit will zumindest wissen, wer sich da eigentlich anmeldet.

Aber wie geht das? VPN, Fake-Accounts, ältere Geschwister, die ihr Konto verleihen – Jugendliche sind kreativ. Das weiß jeder, der selbst mal 14 war. Ein Social-Media-Verbot ohne wasserdichte Altersverifikation ist wie ein Zaun ohne Tor. Es sieht gut aus, hilft aber wenig. Hier liegt die eigentliche technische Herausforderung – und die ist gigantisch.

Einige Expertinnen und Experten warnen zudem: Wenn Minderjährige von bekannten Plattformen verdrängt werden, wandern sie auf dunklere, weniger regulierte Alternativen ab. Das wäre das Gegenteil von Schutz.

Was passiert mit den Jugendlichen selbst?

Moment mal – hat jemand die Jugendlichen gefragt? Die YouGov-Studie fokussiert auf Erwachsene. Doch wer schon mal mit Teenagern gesprochen hat, weiß: Sie sehen Social Media oft anders. Als Kommunikationstool. Als Fenster zur Welt. Als sozialen Anker. Ein Social-Media-Verbot für Minderjährige kann soziale Ausgrenzung bedeuten, wenn alle anderen weiter online sind. Das ist keine Kleinigkeit.

Gleichzeitig zeigen Zahlen aus den USA: 50 Prozent mehr US-Teenagerinnen und -Teenager bewerten Social Media negativ – verglichen mit 2022. Das Bewusstsein wächst. Auch unter den Jungen selbst. Vielleicht braucht es keinen Verbotsansatz, sondern einen Bildungsansatz. Oder beides. Wie das in Deutschland bereits diskutiert wird, zeigt unser Artikel zur Jugendlichen Social-Media-Nutzung 2025.

Parteiübergreifend – fast überall

Was die YouGov-Daten besonders interessant macht: Das Social-Media-Verbot für Minderjährige ist kein Links-rechts-Thema. In Frankreich unterstützen sowohl Macron-Wähler als auch Le-Pen-Anhänger das Verbot. Im Vereinigten Königreich liegt die Zustimmung quer durch alle Parteien bei 75 bis 79 Prozent. Das ist selten. Das ist krass selten. Wenn sich politische Lager, die sich sonst in fast allem uneins sind, bei einem Thema so einig sind – dann steckt da echte gesellschaftliche Überzeugung dahinter.

Ausnahmen bestätigen die Regel: In Deutschland sind AfD-Wähler deutlich zurückhaltender. In Spanien zeigt die rechte VOX-Partei weniger Begeisterung. Aber das sind Ausreißer in einem sonst bemerkenswert einheitlichen Bild.

Was bedeutet das für die Plattformen?

TikTok. Instagram. Snapchat. YouTube. Sie alle haben Millionen junger Nutzerinnen und Nutzer in Europa. Ein koordiniertes Social-Media-Verbot für Minderjährige wäre für sie geschäftlich schmerzhaft. Doch der Druck wächst von allen Seiten: politisch, rechtlich, gesellschaftlich.

Meta hat bereits reagiert – zumindest rhetorisch. Jugendschutz-Features, eingeschränkte Nachrichten für Minderjährige, Benachrichtigungspausen nachts. Gut gemeint. Ob es reicht? Skeptiker sagen: nein. Die Plattformen haben zu lange zu wenig getan. Jetzt holen die Regierungen auf.

Interessant ist auch: Ein Social-Media-Verbot für Minderjährige trifft nicht alle Plattformen gleich. TikTok und Instagram sind bei Jugendlichen deutlich beliebter als etwa LinkedIn oder Pinterest. Der Regulierungsdruck wird sich ungleich verteilen – und die Plattformlandschaft könnte sich verschieben.

Altersverifikation: Das unterschätzte Kernproblem

Zurück zur Technik. Denn da steckt der Teufel im Detail. Altersverifikation klingt easy. Ist es nicht. Wer überprüft das Alter – die Plattform? Der Staat? Eine unabhängige Stelle? Und welche Daten werden dafür gesammelt? Personalausweis-Upload bei TikTok – das klingt für viele nach Datenschutz-Albtraum.

78 bis 87 Prozent der Befragten wollen Altersverifikation. Aber wie viele würden ihren Ausweis hochladen, wenn es darauf ankommt? Das ist eine andere Frage. Hier liegt ein echtes Spannungsfeld zwischen Jugendschutz und Datenschutz. Beide sind wichtig. Beide müssen zusammen gedacht werden.

Das Vereinigte Königreich arbeitet mit seinem Online Safety Act an entsprechenden Frameworks. Frankreich testet technische Lösungen. Die EU diskutiert europaweit gültige Standards. Es passiert also etwas. Aber langsam. Und die Jugendlichen sind schneller.

Mein Fazit? Gibt es nicht. Aber eine Frage schon.

Ich finde tatsächlich, dass diese Zahlen einen gesellschaftlichen Reifegrad zeigen, den ich so noch nicht erwartet hätte. 74 Prozent der Deutschen, 79 Prozent der Franzosen – das ist keine knappe Mehrheit. Das ist ein Votum. Und das ist krass aussagekräftig für eine Debatte, die vor drei Jahren noch als Nischenthema galt.

Ob ein Social-Media-Verbot für Minderjährige die Lösung ist, bleibt offen. Die Skepsis über die Wirksamkeit zeigt: Die Menschen wissen, dass Verbote allein nicht reichen. Es braucht Aufklärung. Medienkompetenz. Eltern, die mitmachen. Plattformen, die sich ändern. Und Gesetze, die Zähne haben.

Was bleibt: Der politische Wille ist da. Die gesellschaftliche Unterstützung auch. Jetzt müssen Worte zu Gesetzen werden – und Gesetze zu gelebter Realität. Und die große offene Frage dabei lautet: Hören wir dabei auch den Jugendlichen selbst zu – oder entscheiden wir einfach über ihre Köpfe hinweg?

Teilen Sie Ihre Meinung gern in den Kommentaren. Und wenn Sie das Thema Jugendschutz digital weiterverfolgen möchten: Lesen Sie, wie Deutschland bereits beim Thema Pornografie-Plattformen handelt – der Vergleich ist erhellend.

Kein Verbot schützt allein. Aber kein Schutz ohne Verbot funktioniert auch nicht.