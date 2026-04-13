WhatsApp: Durch Eltern verwaltete Konten – Was das neue Feature 2026 wirklich kann

Meine Nichte ist zehn Jahre alt. Letzte Woche fragte sie mich, ob sie endlich WhatsApp bekommt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Jetzt hat WhatsApp selbst geantwortet – mit elternverwalteten Konten für Kinder ab zehn Jahren. Krass, oder?

Moment mal. WhatsApp senkt die Altersgrenze. Auf zehn Jahre. Offiziell. Mit elterlicher Kontrolle natürlich, aber trotzdem. Das ist eine Ansage. Und ich finde es tatsächlich spannend, was dahintersteckt – sowohl technisch als auch gesellschaftlich. Schauen wir uns das genau an.

Was sind durch Eltern verwaltete Konten auf WhatsApp?

WhatsApp nennt es schlicht: durch Eltern verwaltete Konten. Das Konzept dahinter ist easy erklärt. Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren dürfen einen eigenen WhatsApp-Account anlegen – aber nur mit aktiver Beteiligung der Eltern. Nicht einfach herunterladen, Nummer eingeben, fertig. So funktioniert das hier nicht.

Stattdessen müssen Eltern und Kind ihre Smartphones nebeneinanderhalten. Die App verknüpft beide Geräte miteinander. Dann legen die Eltern eine sechsstellige PIN fest. Diese PIN schützt alle Einstellungen des Kinderkontos. Ohne sie läuft gar nichts. Die Kontrolle über App-Einstellungen und Daten liegt damit klar bei den Erziehungsberechtigten.

Das ist das Grundprinzip. Klingt simpel. Ist es auch – in der Einrichtung. Was danach kommt, ist deutlich vielschichtiger.

Welche Kontrollmöglichkeiten haben Eltern konkret?

Hier wird es interessant. Die Kontrollen sind nämlich ziemlich umfangreich. Eltern verwalten vier zentrale Bereiche:

Kontakte: Standardmäßig kann das Kind nur mit Personen aus dem eigenen Telefonbuch schreiben. Nachrichten von unbekannten Nummern landen in einem versteckten Ordner. Das Kind sieht sie nicht automatisch.

Standardmäßig kann das Kind nur mit Personen aus dem eigenen Telefonbuch schreiben. Nachrichten von unbekannten Nummern landen in einem versteckten Ordner. Das Kind sieht sie nicht automatisch. Gruppenmitgliedschaften: Wer das Kind in Gruppen hinzufügen darf, entscheiden die Eltern. Kein zufälliges Reinziehen in fremde Chats mehr.

Wer das Kind in Gruppen hinzufügen darf, entscheiden die Eltern. Kein zufälliges Reinziehen in fremde Chats mehr. Datenschutzeinstellungen: Profilbild, Status, Zuletzt-online-Anzeige – alles kontrollierbar durch die elternverwalteten Konten-Einstellungen.

Profilbild, Status, Zuletzt-online-Anzeige – alles kontrollierbar durch die elternverwalteten Konten-Einstellungen. Nutzungsbeschränkungen: Der Account ist auf Nachrichten und Anrufe beschränkt. Kein Zugang zu Kanälen, keine Broadcasts, keine erweiterten Funktionen.

Und das Allerwichtigste: Alle Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Eltern lesen keine Chats mit. Sie verwalten Rahmenbedingungen, keine Inhalte. Das ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Ich finde diesen Ansatz tatsächlich clever – Schutz ohne totale Überwachung.

WhatsApp betont auf dem offiziellen Blog, dass das Feature gemeinsam mit Familien und Expertinnen entwickelt wurde. „Familien kommunizieren über WhatsApp, weil es einfach, privat und zuverlässig ist.“ Das klingt gut. Aber stimmt das auch in der Praxis?

So richtet man ein elternverwaltetes Konto ein

Die Einrichtung läuft in wenigen Schritten. Wichtig: Beide Smartphones müssen dabei sein. Eltern und Kind, beide gleichzeitig, beide mit der aktuellen WhatsApp-Version.

WhatsApp auf dem Gerät des Kindes installieren oder aktualisieren. Bei der Kontoerstellung das Alter des Kindes angeben – zehn bis zwölf Jahre. Die App fordert die Verknüpfung mit dem Elterngerät an. Beide Geräte nebeneinanderhalten. QR-Code oder Bluetooth-Verbindung stellt die Verknüpfung her. Eltern legen die sechsstellige PIN fest. Einstellungen konfigurieren – Kontakte, Gruppen, Datenschutz.

Easy, oder? Ja, die Einrichtung selbst ist straight forward. Der spannende Teil beginnt danach: Wie bleibt die Kontrolle im Alltag erhalten? Wie reagiert das Kind auf die Einschränkungen? Das sind Fragen, die keine App für Sie beantworten kann.

Was passiert ab 13 Jahren?

Ab dem dreizehnten Geburtstag kann das elternverwaltete Konto in ein normales WhatsApp-Konto übergehen. Können, nicht müssen. Eltern haben die Möglichkeit, diesen Übergang um bis zu zwölf Monate zu verschieben. Das heißt: Bis zum vierzehnten Geburtstag bleibt das Konto theoretisch unter elterlicher Kontrolle.

Wann genau der Übergang stattfindet, entscheiden Eltern gemeinsam mit dem Kind. WhatsApp schlägt einen sanften Übergang vor. Schritt für Schritt mehr Freiheiten, weniger Verwaltung. Klingt vernünftig. Ich würde mir das für meine Nichte tatsächlich so wünschen.

Was dann passiert? Ein vollständiges WhatsApp-Konto wie jedes andere auch. Mit allen Funktionen, ohne elterliche PIN. Der Rollout dieser elternverwalteten Konten passiert übrigens schrittweise in den kommenden Monaten – nicht überall gleichzeitig. Wer die Funktion noch nicht sieht, muss also kurz Geduld haben.

Ist WhatsApp jetzt offiziell für unter 13-Jährige?

Das ist die große Frage. Ja. Tatsächlich ja. Mit diesen verwalteten Konten können Zehn- bis Zwölfjährige WhatsApp legal nutzen. Die bisherige Altersgrenze lag bei dreizehn Jahren – wie bei den meisten großen Plattformen, die der DSGVO und dem COPPA-Prinzip folgten.

Moment mal. Das ist eine echte Grenzverschiebung. Und das sehen nicht alle positiv.

Kritische Stimmen sprechen Klartext: Meta senkt die Altersgrenze – und verpackt das hübsch als Jugendschutz-Feature. OnlineMarketing.de analysiert, dass WhatsApp damit früh Nutzerbindung aufbaut. Kinder, die mit zehn Jahren WhatsApp nutzen, bleiben wahrscheinlich dabei. Das ist Business. Klar.

Aber ist es deshalb falsch? Das ist die eigentliche rhetorische Frage dahinter. Kinder nutzten WhatsApp ohnehin – oft ohne Wissen der Eltern, mit falschen Altersangaben. Das ist die Realität. Diese verwalteten Konten schaffen zumindest einen legalen Rahmen mit echten Schutzmaßnahmen. Ich finde das ehrlicher als die bisherige Scheinlösung.

Zwei Geräte, eine Verbindung – so funktioniert das elternverwaltete WhatsApp-Konto (Symbolbild)

Datenschutz und Sicherheit bei den verwalteten Konten

Datenschutz ist bei Kinder-Apps kein Nice-to-have. Es ist das Kernthema. Deshalb lohnt ein genauer Blick.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt für alle Chats – auch bei elternverwalteten Konten. WhatsApp liest keine Nachrichten. Das ist der Standard seit Jahren, den auch Signal als Messenger-Alternative konsequent verfolgt. Eltern sehen keine Chat-Inhalte. Sie sehen Einstellungen, keine Gespräche.

Das schützt das Kind vor Fremden. Und es schützt das Kind vor totaler elterlicher Kontrolle. Beides gleichzeitig – das ist ein Balanceakt, den WhatsApp hier versucht.

Was Eltern konkret schützen können:

Unbekannte Nachrichten in den versteckten Ordner umleiten

Gruppen-Beitritte nur mit Genehmigung

Sichtbarkeit des Profils einschränken

Nutzung auf Kernfunktionen begrenzen

Was Eltern nicht sehen können: Wer was geschrieben hat. Das ist Absicht. Und es ist wichtig. Vertrauen entsteht nicht durch Überwachung.

Wie bei der WhatsApp-Benutzername-Funktion für mehr Privatsphäre geht es auch hier darum: Kontaktdaten schützen, Anonymität wahren, Kontrolle über die eigene digitale Identität behalten. Das gilt für Kinder noch mehr als für Erwachsene.

Was Expertinnen und Experten sagen

Die Meinungen sind geteilt. Krass gespalten, um ehrlich zu sein.

Befürwortende sehen einen Fortschritt. Kinder nutzen Messenger sowieso. Lieber unter Kontrolle als heimlich. Die verwalteten Konten geben Eltern Werkzeuge, die vorher nicht existierten. WhatsApp holt die Realität ein.

Kritisierende sehen eine strategische Entscheidung von Meta. Mehr Nutzende bedeuten mehr Daten. Mehr Daten bedeuten mehr Werbepotenzial. Auch wenn Kinder keine Werbung sehen – ihr Nutzungsverhalten ist wertvoll. Diese Perspektive sollte man nicht ignorieren.

Medienpädagogisch gibt es eine dritte Sichtweise: Elternkontrolle ist gut, aber kein Ersatz für digitale Medienkompetenz. Ein verwaltetes Konto schützt Zehnjährige vor Fremden in der App. Es schützt nicht vor digitalem Druck in der Schulklasse, vor Gruppenausschluss, vor Cybermobbing innerhalb des Freundeskreises. Das sind Probleme, die keine technische Lösung löst.

Elternverwaltete Konten im Vergleich zu anderen Plattformen

WhatsApp ist nicht allein. Andere Plattformen haben ähnliche Konzepte. Instagram bietet Family Center an, Messenger von Meta ebenfalls. Der Trend zu parental controls bei Messaging-Apps für Pre-Teens ist klar erkennbar.

Der Unterschied bei WhatsApp: Es geht um den meistgenutzten Messenger weltweit. Über drei Milliarden monatlich aktive Nutzende. Das ist eine andere Dimension als eine Nischen-App mit Kindermodus. Wenn WhatsApp einen Standard setzt, dann wirkt das.

Und dieser Standard lautet jetzt: zehn Jahre, elternverwaltetes Konto, PIN, Kontrollmechanismen. Das wird andere Messenger unter Druck setzen. Signal, Telegram, iMessage – alle werden sich daran messen lassen müssen.

Was mich persönlich überzeugt: Der Ansatz ist durchdacht. Nicht perfekt, aber durchdacht. Die Kombination aus technischen Schutzmaßnahmen und elterlicher Einbindung geht über einen simplen „Jugendmodus“-Button hinaus.

Praktische Tipps für Eltern mit dem neuen Feature

Okay, Sie haben das Feature jetzt eingerichtet. Was nun? Hier ein paar Gedanken aus meiner Sicht:

Reden ist alles. Die technischen Einstellungen sind Rahmenbedingungen. Das Gespräch mit dem Kind über sicheres Verhalten online ist unersetzlich. Was tut man, wenn jemand Komisches schreibt? Wem zeigt man einen Screenshot? Diese Fragen beantworten keine Einstellungen.

Die PIN nicht vergessen. Klingt banal, ist aber real. Eine sechsstellige PIN, die man vielleicht sechs Monate nicht braucht – und dann doch anpassen möchte. Irgendwo sicher notieren.

Den Übergang planen. Mit zwölf Jahren ist der dreizehnte Geburtstag nicht mehr fern. Denken Sie frühzeitig darüber nach, wann und wie das elternverwaltete Konto in ein normales übergeht. Nicht erst am Tag X.

Regelmäßig überprüfen. Kontakte ändern sich. Schulklassen ändern sich. Was heute okay ist, kann morgen anders sein. Die Einstellungen der verwalteten Konten sollten kein Set-and-forget-Thema sein.

Gemeinsam erkunden. Schauen Sie sich mit dem Kind zusammen die App an. Nicht als Kontrolle. Als gemeinsames Lernen. Was kann die App? Was macht sie mit Daten? Das ist Medienkompetenz in der Praxis.

Was bleibt – und was noch offen ist

WhatsApp hat mit den elternverwalteten Konten etwas Mutiges gemacht. Mutig, weil es angreifbar ist. Die Kritik, man senke die Altersgrenze aus geschäftlichen Interessen, ist berechtigt. Und gleichzeitig: Die Funktion existiert jetzt. Sie ist besser als gar nichts. Sie gibt Eltern echte Werkzeuge.

Was mich beschäftigt: Wie viele Eltern werden das Feature tatsächlich nutzen? Oder wird es so sein wie bei vielen Jugendschutz-Features – vorhanden, aber kaum genutzt? Der Rollout kommt schrittweise. Die nächsten Monate zeigen, wie die Akzeptanz in der Praxis aussieht.

Meine Nichte bekommt jetzt übrigens erst mal einen ausführlichen Gesprächstermin mit mir. Bevor irgendwelche Apps installiert werden. Technik ist gut. Gespräche sind besser. Und zusammen? Unschlagbar.

Haben Sie das Feature schon ausprobiert – oder planen Sie es? Schreiben Sie uns, wie Ihre ersten Erfahrungen mit den elternverwalteten Konten sind. Wir sind gespannt auf Ihre Perspektive.