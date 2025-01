Die diesjährige Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas steht ganz im Zeichen der industriellen Revolution 4.0, und Siemens nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Als führender Anbieter von Industriesoftware demonstriert das Unternehmen eindrucksvoll, wie die Verschmelzung von Daten, künstlicher Intelligenz und Automatisierung die Fertigungsprozesse der Zukunft prägen wird.

Industrielle KI betritt die Werkshalle

Ein Highlight der Siemens-Präsentation ist der neue „Siemens Industrial Copilot for Operations“. Diese innovative Lösung bringt industrielle KI direkt in die Fabrikhalle und ermöglicht den sicheren Zugriff auf große Sprachmodelle (Large Language Models) in Echtzeit. Dadurch können Betreiber von Fertigungsstätten und Wartungsingenieure schneller und effizienter Entscheidungen treffen, was zu einer erheblichen Steigerung der Produktivität und Betriebseffizienz führt.

Peter Körte, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Chief Technology Officer, betont die Bedeutung dieser Entwicklung:

„Industrielle KI ist ein Wendepunkt mit massiven, positiven Auswirkungen auf die reale Welt – und das in allen Branchen. Sie versetzt uns in die Lage, die gewaltigen Datenmengen, die in industriellen Umgebungen entstehen, effizient zu nutzen und in wertvolle Erkenntnisse zu verwandeln, die einen unmittelbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen.“

Revolutionäre Luftfahrttechnologie mit JetZero

Ein weiterer Höhepunkt der Siemens-Präsentation ist die Zusammenarbeit mit dem innovativen Luftfahrt-Startup JetZero. Gemeinsam planen die Unternehmen die Entwicklung und Produktion eines wegweisenden Blended-Wing-Flugzeugs, das die Treibstoffeffizienz um beeindruckende 50 Prozent steigern und gleichzeitig die Lärmemissionen deutlich reduzieren soll.

Für dieses ambitionierte Projekt setzt JetZero auf die offene, digitale Business-Plattform Siemens Xcelerator. Diese ermöglicht es dem Startup, das neue Flugzeug zu entwerfen, zu fertigen und zu betreiben. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz umfassender digitaler Zwillinge, mit denen sowohl das Flugzeug als auch die damit verbundenen Fertigungsabläufe virtuell simuliert werden können.

Tom O’Leary, CEO von JetZero, zeigt sich begeistert von den Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit eröffnet:

„Siemens gibt uns die Zuversicht, dass wir bei der Revolutionierung der Luftfahrt nicht nur einen Schritt vorankommen, sondern einen großen Sprung machen. Der digitale Zwilling und Industrial-Metaverse-Technologien von Siemens werden uns entscheidend dabei helfen, das erste vollständig digitale Flugzeug der Welt zu konstruieren, zu bauen und zu betreiben.“

Förderung von Startups und kleinen Unternehmen

Siemens unterstreicht sein Engagement für Innovationen und Unternehmertum mit dem neuen Programm „Siemens for Startups“. Diese Initiative eröffnet Innovatoren jeder Größenordnung Zugang zu industriellen Metaverse-Technologien, Wissens- und Ökosystemen sowie zu den notwendigen Technologien, um ihre Ideen in bedeutende Innovationen umzusetzen.

In Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) bietet Siemens Startups zusätzlich AWS-Guthaben, Ressourcen für die Geschäftsentwicklung und Zugang zum AWS-Activate-Programm für technische Unterstützung und Markteinführung. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben von Siemens, die Innovationskraft kleiner und mittelständischer Unternehmen zu fördern und ihnen den Zugang zu modernsten Technologien zu erleichtern.

Kooperation mit NVIDIA für fotorealistische PLM-Darstellungen

Eine weitere spannende Ankündigung betrifft die Zusammenarbeit zwischen Siemens und NVIDIA. Gemeinsam präsentieren die Unternehmen neue Erweiterungen der Siemens Xcelerator Plattform, darunter den Teamcenter Digital Reality Viewer, der durch NVIDIA Omniverse unterstützt wird. Diese Innovation ermöglicht weitreichende physikalisch-basierte Visualisierungen direkt im Produktlebenszyklus-Management-System (PLM).

Peter Körte erläutert die Bedeutung dieser Kooperation:

„Unsere enge Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstützt unsere Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation und eröffnet ihnen völlig neue Möglichkeiten, Produkte und Fabriken zu virtualisieren und zu visualisieren. Durch die Kombination der erstklassigen Kompetenzen beider Unternehmen statten wir unsere Kunden mit den notwendigen Werkzeugen aus, um fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Abläufe zu optimieren und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

Immersives Engineering mit Sony

In Kooperation mit der Sony Corporation stellt Siemens eine bahnbrechende Lösung für immersives Engineering vor. Diese innovative Technologie kombiniert die NX-Software von Siemens für Produktentwicklung mit einem neuartigen Head-Mounted-Display von Sony. Das Resultat ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erstellung von Inhalten für das industrielle Metaversum, das ab Februar 2025 verfügbar sein wird.

Seiya Amatatsu von Sony’s Incubation Center, XR Technology Development Division, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit:

„Im Zeitalter der digitalen Zwillinge haben Siemens und Sony ihre Kräfte gebündelt, um den NX Immersive Designer auf den Markt zu bringen. Ausgestattet mit 4K-OLED-Mikrodisplays, intuitiven Bedienelementen, einem ergonomischen Design und nahtlos in die fortschrittliche Software von Siemens integriert, sind wir überzeugt, dass diese innovative, immersive Engineering-Lösung die Zukunft des Engineerings neu definieren wird.“

Designcenter: Einheitliches Softwarepaket für Unternehmen jeder Größe

Eine weitere bedeutende Ankündigung betrifft die neue Designcenter-Software-Suite von Siemens. Diese innovative Lösung fasst das Konstruktions- und Engineering-Softwareportfolio, einschließlich Solid Edge und NX-Software, in einem einheitlichen Angebot zusammen. Dadurch wird es Unternehmen jeder Größenordnung ermöglicht, den branchenführenden Parasolid-Modellierkern für kollaborative Konstruktion zu nutzen.

Tony Hemmelgarn, Präsident und CEO von Siemens Digital Industries Software, hebt die Einzigartigkeit dieses Angebots hervor: „Viele Unternehmen bieten ihre Konstruktionssoftware entweder nur kleinen oder sehr großen Firmen an. Designcenter hingegen ist einzigartig, da es wirklich offen und für alle zugänglich ist. Unternehmen jeder Größe können mit demselben Lösungspaket ihr Geschäft skalieren, wobei ihr Datenformat stets unverändert bleibt – und das ohne jegliche Unterbrechung.“

Technologie für eine bessere Zukunft

Siemens demonstriert auf der CES 2025 eindrucksvoll, wie seine Technologien den Alltag für alle verbessern können. Am Siemens-Stand in der North Hall des Las Vegas Convention Center werden zahlreiche Lösungen präsentiert, die von Siemens und seinen Kunden entwickelt wurden. Diese Beispiele veranschaulichen die positiven Auswirkungen auf lokale und globale Gemeinschaften.

Neben JetZero werden weitere innovative Unternehmen und ihre Lösungen vorgestellt:

Spinnova: Das finnische Technologieunternehmen revolutioniert die Textilherstellung mit nachhaltiger und chemiefreier Garnproduktion unter Einsatz digitaler Zwillinge und Fabrikautomatisierung von Siemens.

Das finnische Technologieunternehmen revolutioniert die Textilherstellung mit nachhaltiger und chemiefreier Garnproduktion unter Einsatz digitaler Zwillinge und Fabrikautomatisierung von Siemens. Wayout International: Das schwedische Unternehmen für Wassertechnologien entwickelt eine innovative Lösung zur Trinkwasserproduktion, die auf die Verbesserung der persönlichen Gesundheit und des Wohlbefindens im Alltag abzielt. Dabei kommen Siemens‘ Edge Computing, digitale Zwillingstechnologien sowie der Insights Hub zum Einsatz.

Das schwedische Unternehmen für Wassertechnologien entwickelt eine innovative Lösung zur Trinkwasserproduktion, die auf die Verbesserung der persönlichen Gesundheit und des Wohlbefindens im Alltag abzielt. Dabei kommen Siemens‘ Edge Computing, digitale Zwillingstechnologien sowie der Insights Hub zum Einsatz. Desert Control: Das norwegische Startup nutzt Industrial Operations X von Siemens, um die nachhaltige Landwirtschaft und die Begrünung urbaner Räume in von Wüstenbildung betroffenen Regionen zu revolutionieren.

Das norwegische Startup nutzt Industrial Operations X von Siemens, um die nachhaltige Landwirtschaft und die Begrünung urbaner Räume in von Wüstenbildung betroffenen Regionen zu revolutionieren. Arc: Das amerikanische Unternehmen für elektrisch betriebene Schiffe setzt auf NX, Teamcenter und Simcenter STAR-CCM+ von Siemens, um das Bootfahren moderner, angenehmer und nachhaltiger zu gestalten.

Die Vision von Roland Busch: Digitaler Zwilling als Schlüssel zur industriellen Transformation

In einem exklusiven Interview mit VentureBeat erläutert Siemens CEO Roland Busch die zentrale Bedeutung digitaler Zwillinge für die Zukunft der Industrie. Busch betont, dass digitale Zwillinge weit mehr sind als bloße 3D-Modelle. Sie stellen vielmehr eine umfassende virtuelle Repräsentation von Produkten, Produktionsprozessen und sogar ganzen Fabriken dar.

Busch erklärt:

„Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Repräsentation eines physischen Produkts oder Prozesses, die es uns ermöglicht, zu simulieren, zu optimieren und vorherzusagen, wie sich etwas in der realen Welt verhalten wird.“ Diese Technologie erlaubt es Unternehmen, Produkte und Prozesse zu testen und zu optimieren, bevor sie in die physische Produktion gehen, was Zeit, Kosten und Ressourcen spart.

Industrielles Metaverse: Die nächste Stufe der digitalen Transformation

Busch sieht im industriellen Metaverse, das auf der Technologie der digitalen Zwillinge aufbaut, enormes Potenzial. Er beschreibt es als eine immersive, kollaborative Umgebung, in der Teams global zusammenarbeiten können, um Produkte zu entwerfen, zu testen und zu optimieren.

„Im industriellen Metaverse können Ingenieure, Designer und Produktionsexperten in Echtzeit zusammenarbeiten, unabhängig von ihrem physischen Standort“

, erklärt Busch.

Diese Technologie ermöglicht es Unternehmen, Innovationszyklen zu beschleunigen, die Produktqualität zu verbessern und die Time-to-Market zu verkürzen. Busch betont, dass dies besonders in Zeiten globaler Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit von entscheidender Bedeutung ist.

KI als Katalysator für industrielle Innovation

Künstliche Intelligenz spielt in der Vision von Siemens eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung digitaler Zwillinge und des industriellen Metaverse. Busch erklärt: „KI ermöglicht es uns, aus den enormen Datenmengen, die in industriellen Umgebungen generiert werden, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Sie hilft uns, Muster zu erkennen, Vorhersagen zu treffen und Prozesse zu optimieren, die für Menschen allein nicht erkennbar wären.“

Der Siemens CEO sieht in der Kombination von KI und digitalen Zwillingen ein enormes Potenzial für die Industrie. „Wir können Produktionslinien optimieren, Energieverbrauch reduzieren und die Qualität verbessern, indem wir KI-gestützte Analysen auf unsere digitalen Zwillinge anwenden“, so Busch.

Nachhaltigkeit durch digitale Technologien

Ein weiterer Schwerpunkt in Buschs Vision ist die Rolle digitaler Technologien bei der Förderung von Nachhaltigkeit in der Industrie. Er betont, dass digitale Zwillinge und KI-gestützte Optimierung entscheidend sind, um Ressourceneffizienz zu steigern und den ökologischen Fußabdruck von Produktionsprozessen zu reduzieren.

„Mit unseren Technologien können Unternehmen ihren Energieverbrauch optimieren, Abfälle reduzieren und nachhaltigere Produkte entwickeln“, erklärt Busch. „Dies ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schafft auch einen Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend umweltbewussten Wirtschaft.“

Fazit: Siemens als Wegbereiter der industriellen Zukunft

Die Präsentation von Siemens auf der CES 2025 unterstreicht eindrucksvoll die Rolle des Unternehmens als Innovationstreiber und Wegbereiter der industriellen Zukunft. Mit bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen industrielle KI, digitale Zwillinge und Zusammenarbeit mit Startups zeigt Siemens, wie Technologie die Industrie 4.0 vorantreibt und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet.

Die vorgestellten Lösungen, von der KI-gestützten Fabrikautomatisierung bis hin zu revolutionären Luftfahrttechnologien, verdeutlichen das Potenzial der Siemens-Technologien, Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation zu unterstützen und innovative Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln.

Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Zugänglichkeit von Spitzentechnologien positioniert sich Siemens als ein Unternehmen, das nicht nur die Gegenwart der Industrie gestaltet, sondern auch aktiv an einer besseren Zukunft arbeitet. Die CES 2025 markiert somit einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Innovationsreise von Siemens und unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens in der sich rasant entwickelnden Welt der Industrie 4.0.

Ausblick: Die Zukunft der industriellen Digitalisierung

Die auf der CES 2025 vorgestellten Innovationen von Siemens geben einen Einblick in die Zukunft der industriellen Digitalisierung. Es zeichnet sich ab, dass die Verschmelzung von physischer und digitaler Welt durch Technologien wie digitale Zwillinge, KI und das industrielle Metaverse weiter voranschreiten wird.

Besonders vielversprechend erscheint die Demokratisierung von Spitzentechnologien, wie sie durch Initiativen wie „Siemens for Startups“ und die Designcenter-Software-Suite vorangetrieben wird. Diese Entwicklung könnte zu einer Welle von Innovationen führen, da nun auch kleinere Unternehmen und Startups Zugang zu leistungsfähigen Werkzeugen für Produktentwicklung und -optimierung erhalten.

Die Zusammenarbeit von Siemens mit Unternehmen wie NVIDIA, Sony und Amazon Web Services zeigt zudem, dass branchenübergreifende Kooperationen eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung komplexer technologischer Herausforderungen spielen werden. Diese Partnerschaften ermöglichen es, Kompetenzen zu bündeln und ganzheitliche Lösungen für die Industrie der Zukunft zu entwickeln.

Herausforderungen und Chancen

Trotz der vielversprechenden Entwicklungen stehen Unternehmen und die Gesellschaft vor erheblichen Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Technologien. Dazu gehören Fragen der Datensicherheit, des Datenschutzes und der ethischen Nutzung von KI in industriellen Umgebungen. Siemens und andere Technologieführer werden gefordert sein, Lösungen zu entwickeln, die diese Bedenken adressieren und gleichzeitig das volle Potenzial der digitalen Transformation ausschöpfen.

Gleichzeitig bieten die vorgestellten Technologien enorme Chancen für Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Projekte wie das Blended-Wing-Flugzeug von JetZero oder die nachhaltige Textilproduktion von Spinnova zeigen, wie digitale Technologien dazu beitragen können, den ökologischen Fußabdruck ganzer Industrien zu reduzieren.

Abschließend lässt sich sagen, dass die CES 2025 einen faszinierenden Ausblick auf die Zukunft der Industrie bietet. Siemens positioniert sich dabei als Vorreiter, der nicht nur technologische Innovationen vorantreibt, sondern auch aktiv daran arbeitet, diese Technologien einem breiten Spektrum von Unternehmen zugänglich zu machen. Dies verspricht, die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, herstellen und nutzen, grundlegend zu verändern und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und effizienteren Zukunft zu leisten.