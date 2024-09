Pack4Food24 bezieht neues Logistikzentrum bei Magdeburg

Der B2B Spezialist für Verpackungen, Einweglösungen und Hygieneprodukte in Gastronomie, Hotel und Lebensmittelhandel macht sich fit für die Zukunft.

Pack4Food24 steht seit fast 15 Jahren für Innovation, Service und Leistungsfähigkeit im Bereich der Serviceverpackungen, Einweglösungen und Hygieneartikel für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Bereits im Jahr 2019 ging der B2B Verpackungsprofi mit Sitz im thüringischen Ronneburg in die Ragaller Gruppe Deutschland über. Ragaller ist ein Big Player der Branche, und versorgt bereits seit 75 Jahren Restaurants, Lieferdienste, Lebensmittel- und C+C Händler, Kreuzfahrtsschiffe, usw. mit qualitativen und praktischen Lösungen im Verpackungs- und Hygienebedarf.

In diesem Jahr hat die Ragaller Gruppe Deutschland in Hermsdorf bei Magdeburg, direkt an der Autobahn A2, ein neues und modernes Logistikzentrum bezogen, und bündelt nun die logistischen Kapazitäten an diesem Standort. Dies bedeutet natürlich auch für Pack4Food24, welches mittlerweile von der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH verwaltet wird, dass sich die Leistungsfähigkeit mit dem Umzug nach Hermsdorf auf ein neues Level heben lässt. Im September diesen Jahres wird der logistische Umzug abgeschlossen, und die Versorgung der Kunden ab Oktober aus Hermsdorf bei Magdeburg realisiert. Mit einer noch schnelleren und stabileren Warenverfügbarkeit, noch größeren Sortimentsbreite, und nicht zuletzt noch schnelleren Lieferzeiten, stellt sich der B2B Verpackungsprofi leistungsfähig und mit breiter Brust für die Zukunft auf, die Pack4Food24 Kunden können davon nur weiter profitieren.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Bei Pack4Food24 kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

Firmenkontakt

Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Gastronomie, Hotel & Handel

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf / Hohe Börde

0800 / 7225 4 3663



https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Über der Dingelstelle 3

39171 Langenweddingen

089/45125162



http://www.ragaller.com