Nitrado übernimmt Multicraft: Neues Zeitalter im Game-Server-Management?

Nitrado, Weltmarktführer in der Vermietung privater Multiplayer-Server, gibt die Übernahme von Multicraft bekannt – einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service für die Vermietung und den Betrieb von Game-Servern. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung von Nitrado. Er ermöglicht dem Unternehmen, sein Angebot zu erweitern: Nach Spielern und Games-Studios zählen nun auch andere Game-Server-Hoster zu Nitrados Kunden. Gleichzeitig ist Nitrado dank der Übernahme in der Lage, Verbesserungen und Funktionserweiterungen zu implementieren, die nicht nur den eigenen Hosting-Unternehmen, sondern allen Multicraft-Kunden zugutekommen werden.

Mit der Übernahme von Multicraft schlägt Nitrado ein neues Kapitel in der Geschichte des Game-Server-Managements auf. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, das Leistungsportfolio von Nitrado zu erweitern und gleichzeitig die eigenen Technologien durch die Integration von Multicrafts bewährten Lösungen zu optimieren.

Fortschrittliche Game-Server-Lösungen aus einer Hand

Mit über 13 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb einer Software zur Vermietung und zum Betrieb von Multiplayer-Servern hat sich Multicraft als zuverlässige und innovative Plattform im Bereich des Game-Server-Managements etabliert. Das umfangreiche Know-how von Multicraft in Kombination mit Nitrados Entwicklungsressourcen ermöglicht es, fortschrittliche neue Funktionen zu kreieren, den Betrieb von Multiplayer-Servern zu vereinfachen und die Benutzeroberflächen sowie Nutzererfahrungen signifikant zu verbessern.

„Davon profitieren nicht nur die Kunden unserer US-Tochtergesellschaften Apex Hosting und MCProHosting, sondern auch die Nutzerschaft von Nitrado, also Spieleentwickler und Spieler, sowie unsere neuen Kunden – andere Game-Server-Hoster“, sagt Nitrado-CEO Raphael Stange. „In unserer Strategie, weiter zu wachsen, unsere Zielgruppen zu erweitern und unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen, ist die Übernahme von Multicraft ein entscheidender Schritt.“

Die Zusammenarbeit zwischen Multicraft-Gründer Daniel Hofer, der dem Unternehmen weiterhin erhalten bleibt, und dem Team von Nitrado wird die Entwicklung innovativer Funktionen beschleunigen, die den sich wandelnden Bedürfnissen von privaten Nutzern und Geschäftskunden gleichermaßen gerecht werden.

Sofortige Verbesserungen und künftige Entwicklungen

Auch mit Blick auf die Multicraft-Übernahme steht für Nitrado das Thema Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Die Vorteile werden für Nutzer von Apex Hosting und MCProHosting schnell sichtbar werden, wenn sukzessive Verbesserungen für Nitrado-Kunden ausgerollt werden.

Nicht-kommerzielle Multicraft-Nutzer können sich bereits jetzt über eine neue kostenlose Version mit unbegrenzten Gameservern und Spielern freuen, die ohne In-Game-Nachrichten auskommt. Weiterhin ist die Dynamic License jetzt kostenlos verfügbar, begrenzt auf 25 Gameserver über alle Installationen hinweg, für Unternehmen mit einem monatlichen Umsatz von weniger als 10.000 €.

Mit der Übernahme von Multicraft bringt sich Nitrado perfekt in Position, um von dem zu erwartenden Wachstum im Segment der Live-Service-Games und Multiplayer-Spiele in den kommenden Jahren zu profitieren. Raphael Stange ergänzt: „Indem wir unser Geschäftsmodell über unseren eigenen Marktanteil im Game-Server-Hosting hinaus diversifizieren, erschließen wir einen komplett neuen Geschäftsbereich. Das unterstreicht unser starkes Potenzial für Wachstum und Stabilität und ist ein großartiges Signal an unser Team, unsere Kunden und die gesamte Online-Gaming-Community.“

Erweiterung des Geschäftsmodells und Marktpotenzial

Nitrado verfolgt mit der Übernahme von Multicraft eine klare Strategie: Das Unternehmen möchte seine Position im Markt für Game-Server-Hosting weiter ausbauen und sich gleichzeitig als führender Anbieter von Management-Software für Game-Server etablieren. Die Kombination aus Nitrados umfassender Infrastruktur und Multicrafts innovativer Software bietet sowohl bestehenden als auch neuen Kunden erhebliche Vorteile. Insbesondere die neuen Funktionen und Verbesserungen in der Benutzeroberfläche werden den Betrieb von Multiplayer-Servern noch effizienter und benutzerfreundlicher gestalten.

Durch die Diversifikation des Geschäftsmodells kann Nitrado nicht nur seine Abhängigkeit vom reinen Server-Hosting verringern, sondern auch neue Umsatzquellen erschließen. Dies ist besonders wichtig, da der Markt für Live-Service-Games und Multiplayer-Spiele in den nächsten Jahren voraussichtlich stark wachsen wird. Nitrado positioniert sich so, um von diesem Wachstum maximal zu profitieren und gleichzeitig seinen Kundenstamm zu erweitern.

Technologische Integration und Synergieeffekte

Die Integration von Multicrafts Technologien in die bestehende Infrastruktur von Nitrado wird zahlreiche Synergieeffekte erzeugen. Kunden von Apex Hosting und MCProHosting werden unmittelbar von verbesserten Funktionen und einer stabileren Serverleistung profitieren. Gleichzeitig wird das Entwicklerteam von Nitrado durch die Zusammenarbeit mit Multicraft-Gründer Daniel Hofer wertvolle Einblicke und Unterstützung erhalten, um zukünftige Entwicklungen voranzutreiben.

Ein weiterer Vorteil der Übernahme ist die Möglichkeit, die Kundenbasis von Multicraft zu erweitern. Durch die Integration in das Nitrado-Ökosystem können bestehende Multicraft-Kunden nun auch von den umfangreichen Ressourcen und Dienstleistungen von Nitrado profitieren. Dies umfasst nicht nur technische Unterstützung, sondern auch Zugang zu den robusten Sicherheitslösungen wie dem Nitrado SteelShield®-Schutz gegen DDOS-Angriffe und der Nitrado Enterprise Console® zur Überwachung der Serverleistung.

Über Nitrado

Nitrado und seine US-amerikanischen Tochtergesellschaften Apex Hosting und MCProHosting spezialisieren sich auf die Vermietung privater Server, die es Spielern ermöglichen, ihr Spielerlebnis vollständig anzupassen. Als Marktführer mit über 4 Millionen Kunden bietet Nitrado Multiplayer-Server-Infrastrukturen für bekannte Spiele wie Ark: Survival Evolved, Minecraft, Farming Simulator und DayZ. Partner profitieren nicht nur von den robusten Serverlösungen von Nitrado, sondern auch vom Nitrado SteelShield®-Schutz gegen DDOS-Angriffe und der Möglichkeit, die Leistung ihrer Multiplayer-Server über die Nitrado Enterprise Console® zu überwachen.

Die Entwickler von Nitrado verfügen über umfangreiche Expertise in der Implementierung von Multiplayer-Software und haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Multiplayer-Spiele für die Partner von Nitrado gespielt. Eine frühzeitige Beratung durch Nitrado hat vielen Studios geholfen, häufige Fallstricke bei der Entwicklung von Multiplayer-Spielen zu vermeiden, und so zu reibungsloseren und erfolgreicheren Launches beigetragen.

Partnerschaften und zukünftige Entwicklungen

Nitrado ist bekannt für seine starken Partnerschaften mit Spieleentwicklern und Studios weltweit. Diese Partnerschaften haben es dem Unternehmen ermöglicht, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Märkte zu erschließen. Mit der Übernahme von Multicraft stärkt Nitrado seine Position als innovativer Marktführer im Bereich des Game-Server-Managements und setzt ein klares Zeichen für zukünftiges Wachstum und Expansion.

In den kommenden Jahren plant Nitrado, weitere Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien und Funktionen zu tätigen. Dies umfasst sowohl die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur als auch die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Gaming-Community gerecht werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden wird Nitrado weiterhin bestrebt sein, die besten Lösungen im Bereich Game-Server-Hosting und Management anzubieten.

Fazit

Die Übernahme von Multicraft durch Nitrado markiert einen bedeutenden Schritt in der Evolution des Unternehmens. Durch die Integration von Multicrafts innovativen Technologien und die Erweiterung des eigenen Produktportfolios positioniert sich Nitrado als führender Anbieter im Bereich Game-Server-Management. Diese strategische Akquisition ermöglicht es Nitrado, neue Märkte zu erschließen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und langfristiges Wachstum zu sichern.

Mit einer starken Vision und klaren Zielen für die Zukunft bleibt Nitrado bestrebt, seinen Kunden die besten Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Die Zusammenarbeit mit Multicraft und die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Technologien werden entscheidend dazu beitragen, Nitrados Position als Marktführer im Bereich Game-Server-Management weiter zu festigen.

