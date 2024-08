Erstes Hitachi iQ-Angebot erhält NVIDIA DGX BasePOD-Zertifizierung und erfüllt strenge Vorgaben an Zuverlässigkeit und Performance.

Hitachi Vantara, die Tochtergesellschaft für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), hat die allgemeine Verfügbarkeit der ersten Angebote von Hitachi iQ bekannt gegeben. Hitachi IQ ist ein Portfolio aus KI-fähiger Infrastruktur, Lösungen und Services, das höchste Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt, einschließlich der NVIDIA DGX BasePOD™ Zertifizierung. Es hilft Kunden, ihre wichtigsten KI-Anwendungen nahtlos zu betreiben. Mit der Lösung Hitachi Content Software for File bietet Hitachi iQ Kunden die nötige Geschwindigkeit, Effizienz und Verarbeitung, um schneller an Informationen zu kommen und transformative Ergebnisse zu erzielen.

Hitachi iQ kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für KI-Anwendungsfälle in Unternehmen. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage der Enterprise Strategy Group kam zu dem Schluss, dass Unternehmen weltweit der Implementierung von GenAI hohe Priorität einräumen. 97% der befragten Unternehmen sehen GenAI als eine der fünf wichtigsten Prioritäten an. Trotz des Enthusiasmus fand die Umfrage jedoch auch heraus, dass weniger als die Hälfte (44%) der Unternehmen über klar definierte und umfassende Richtlinien in Bezug auf GenAI verfügen. Noch bezeichnender ist, dass nur etwas mehr als ein Drittel (37%) glaubt, dass ihre Infrastruktur und ihr Datenökosystem gut auf die Implementierung von GenAI-Lösungen vorbereitet sind.

NVIDIAs BasePOD-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Hitachi Vantara für eine robuste, skalierbare, leistungsstarke und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur, die moderne KI-Workloads unterstützt und Kunden eine optimale Grundlage für ihre KI-Ambitionen bietet.

„Die NVIDIA BasePOD-Zertifizierung belegt nicht nur, dass diese Lösung strenge Vorgaben an Zuverlässigkeit und Leistung erfüllt, sondern auch ein bedeutendes Upgrade darstellt, um die enorme Bandbreite und Geschwindigkeit zu bewältigen, die von den heutigen Netzwerken gefordert wird“, sagte Octavian Tanase, Chief Product Officer von Hitachi Vantara. „Hitachi iQ ist für die anspruchsvollsten KI-Workloads gerüstet und stellt sicher, dass unsere Kunden mit nahtlosen Hochgeschwindigkeits-KI-Operationen der Zeit immer einen Schritt voraus sind.“

Hitachi Vantara AI Discovery Service

Um Kunden auf ihrer KI-Reise weiter zu unterstützen, führt Hitachi Vantara außerdem einen neuen AI-Discovery-Service ein. Er soll Kunden dabei helfen, die wertvollsten KI-Anwendungsfälle zu identifizieren, ihre „Data Readiness“ zu bewerten, den ROI zu bestimmen und eine strategische Roadmap für eine erfolgreiche KI-Implementierung zu erstellen. Kunden können zwischen einer Reihe von KI-Beratungsdiensten wählen: Von Discovery, einem Programm, das nur drei Wochen dauert, bis hin zu einem Beratungs- und Jumpstart-Programm, das bis zu zwölf Wochen dauern kann und eine Technologiebewertung, ein Proof-of-Concept-Scoping, eine Produktionsplanung und mehr beinhaltet.

„KI-Lösungen erfordern eine Kombination aus Werkzeugen, Technologien, Plattformen und Frameworks, die die Entwicklung, Verteilung und das Management von Modellen erleichtern“, so Jeb Horton, Senior Vice President of Global Services bei Hitachi Vantara. „Durch die Kombination aus Hitachis Branchenkenntnissen, Partnern der Hitachi-Gruppe wie GlobalLogic und dem Hitachi iQ-Lösungsportfolio bietet das Unternehmen eine einzigartige Mischung aus Infrastruktur- und Dienstleistungskapazitäten, um dem Markt maßgeschneiderte, branchenspezifische Tools zur Verfügung zu stellen“.

„Über alle Branchen hinweg versuchen Organisationen die richtige KI-Plattform zu bauen, um ihre Daten in Intelligenz zu verwandeln“, sagte Tony Paikeday, Senior Director of DGX Systems bei NVIDIA. „Durch die Kombination von Lösungen, die auf der DGX-Infrastruktur und -Software von NVIDIA aufbauen, mit der Expertise von Hitachi Vantara in der KI-Erkennung und -Planung, können Kunden eine Grundlage schaffen, um ihre generativen KI-Fähigkeiten zu beschleunigen.“

Hitachi verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich IT/OT in Branchen wie Schienenverkehr, Energie und Fertigung und ist führend bei der Integration von IT-Infrastruktur und Geschäftsanwendungen. Hitachi iQ wird über verschiedene Nutzungsmodelle angeboten und bietet Kunden Mechanismen, um die benötigte Dateninfrastruktur zu nutzen, während gleichzeitig die Leistung vor Ort verbessert und eine bessere Rendite ermöglicht werden.

Hitachi iQ und der AI Discovery Service sind jetzt weltweit verfügbar. Weitere Informationen zu den KI-Angeboten von Hitachi Vantara gibt es hier: https://www.hitachivantara.com/en-us/solutions/ai-analytics/hitachi-iq.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

