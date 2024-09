Leader im Gartner Magic Quadrant für PAM 2024

Hohe Positionierung im Gartner Magic Quadrant basiert auf „Umsetzungsfähigkeit“ und „Vollständigkeit der Vision“.

BeyondTrust, marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege, wird als „Leader“ im „Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management“ (September 2024) des IT-Analystenhauses Gartner aufgeführt. Damit erreicht BeyondTrust im sechsten Jahr in Folge eine Leader-Positionierung. In den Bewertungskategorien „Umsetzungsfähigkeit“ und „Vollständigkeit der Vision“ schneidet BeyondTrust besonders gut ab.

Im vergangenen Jahr waren 90 Prozent der Organisationen von einem identitätsbezogenen Sicherheitsvorfall betroffen. Heutzutage zielen Attacken mit einem hohem Gefahren- und Risikopotenzial darauf ab, über nicht identifizierte oder weitgehend unbekannte Angriffspfade gefährliche Schwachstellen im Unternehmen auszunutzen. Versierte Angreifer missbrauchen privilegierte Nutzerrechte und digitale Identitäten an kritischen Stellen im Unternehmen, um in Geschäftsumgebungen Fuß zu fassen, privilegierte Zugriffsrechte auszuweiten und sich seitwärts im Netzwerk zu bewegen und die IT-Infrastruktur einer Organisation zu kompromittieren. Mit Privileged Access Management (PAM) bietet BeyondTrust eine ganzheitliche Lösung für umfassende Transparenz, vereinfachtes IT-Management und intelligenten Schutz vor identitätsbasierten Bedrohungen.

In diesem Jahr wurde BeyondTrust auch als „Overall Leader“ im KuppingerCole-Bericht „Leadership Compass, Identity Threat Detection and Response (ITDR) 2024“ ausgezeichnet. Die Leader-Auszeichnungen sowohl für PAM als auch ITDR unterstreichen, dass BeyondTrust einzigartig positioniert ist, um moderne Organisationen in Fragen digitaler Identitätssicherheit richtig zu unterstützen.

„Unsere sechste Auszeichnung hintereinander als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management zeigt unseren permanenten Einsatz zur Bereitstellung umfassender Lösungen, die den veränderten Herausforderungen bei der Verwaltung von Nutzerrechten und Absicherung privilegierter Zugriffswege dauerhaft gerecht werden“, bemerkte Janine Seebeck, CEO bei BeyondTrust. „Wir setzen auf weitere Innovationen in diesem Marktumfeld und stellen Tools bereit, die unsere Kunden einen hohen Mehrwert und Schutz bieten, damit sie bei der Abwehr neuer Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind.“

Eine weitere Auszeichnung hat BeyondTrust im Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer“ für den Remote-Desktop-Software-Markt erhalten. Die verifizierten Kundenbewertungen und Rezensionen auf Gartner Peer Insights, der Online-Plattform zur Bewertung und Rezension von IT-Software und -Dienstleistungen, unterstreichen eine hohe Kundenzufriedenheit mit BeyondTrusts Sicherheitslösungen. Damit wird BeyondTrust im dritten Jahr in Folge mit dem „Customers“ Choice“ Award (August 2024) gewürdigt.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner-Reports „Magic Quadrant for Privileged Access Management 2024“ ist hier abrufbar: https://www.beyondtrust.com/resources/gartner-magic-quadrant-for-pam .

(Quelle: „Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management“, Abhyuday Data, Michael Kelley, Nayara Sangiorgio, Felix Gaehtgens, Paul Mezzera, 9. September 2024.)

Gartner Disclaimer

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den Publikationen der Organisation erwähnt werden. Ebenso wenig rät Gartner Technologienutzern, ausschließlich jene Anbieter auszuwählen, die die höchsten Bewertungen oder andere Einstufungen erhalten haben. Die Publikationen geben die Meinung von Gartner wieder und sollten nicht als Feststellung von Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Bewertungen unter Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner empfiehlt keine Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die inhaltlich dargestellt werden, und lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf Inhalt, Genauigkeit oder Vollständigkeit ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

BeyondTrust ist marktführender Cybersicherheitsanbieter beim Schutz privilegierter Zugriffswege. Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.

BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in einem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

Firmenkontakt

BeyondTrust

Annika Vaidya

Lindleystr. 8 A

60314 Frankfurt am Main

(06181) 9661255



http://www.beyondtrust.com/de

Pressekontakt

Agentur SCHOLZ PR

Heiko Scholz

Königsberger Str. 33

35066 Frankenberg

06451715105



http://www.scholzpr.de